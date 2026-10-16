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I Want Your Sex vale a pena? Filme de Gregg Araki provoca e divide opiniões; confira a crítica

Assistimos à pré-estreia do novo filme de Gregg Araki, com Olivia Wilde e contamos o que esperar do longa erótico. Confira a crítica do Social1!

Por Eduarda Barreto Publicado em 16/10/2026 às 14:00
Filme I Want Your Sex
Filme I Want Your Sex - Divulgação/O2 Play

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O sexo, o desejo e as relações de poder estão no centro de I Want Your Sex, novo filme do diretor Gregg Araki, conhecido por suas produções provocadoras e pouco convencionais.

Estrelado por Olivia Wilde e Cooper Hoffman, o longa mistura erotismo, humor ácido, suspense e situações extremas para explorar os limites da liberdade sexual e as contradições das relações humanas.

Assistimos à pré-estreia e contamos o que esperar da produção!

I Want Your Sex: qual é a história do filme?

Divulgação/O2 Play
Filme I Want Your Sex - Divulgação/O2 Play

Elliot (Cooper Hoffman, de Licorice Pizza) é um jovem desempregado que divide o apartamento com sua grande amiga, Apple (Chase Sui Wonders), e mantém um relacionamento morno com a namorada, Yvette (Roxane Mesquida).

Sua vida muda quando consegue um estágio com Erika Tracey (Olivia Wilde), uma artista plástica badalada cuja carreira e reputação são marcadas por provocações envolvendo sexo, gênero e comportamento.

Fã do trabalho de Erika, Elliot logo se vê envolvido com a artista, e a relação profissional dá lugar a um relacionamento intenso. A partir daí, as experiências sexuais propostas por ela levam o jovem a ultrapassar limites que sequer imaginava explorar.

O que esperar de I Want Your Sex?

Uma comédia sexual provocadora

Em I Want Your Sex, Gregg Araki mistura humor, drama, erotismo, suspense e toques de terror em uma narrativa que aposta no exagero e em situações cada vez mais imprevisíveis. O resultado é uma experiência provocadora, que alterna momentos divertidos com cenas capazes de causar desconforto.

Com roteiro assinado por Araki e Karley Sciortino, o filme também apresenta críticas sociais relacionadas à hipocrisia, aos julgamentos interpessoais e aos tabus que ainda cercam o sexo e o desejo. Nesse contexto, as experiências corporais aparecem como possibilidades de libertação e autodescoberta.

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A trama acelera progressivamente, colocando Elliot em situações que se intensificam tão rapidamente que até o espectador pode sentir que está sendo atropelado pelos acontecimentos.

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O ritmo contribui para o absurdo de algumas cenas, mas também pode dificultar o acompanhamento da história. Ainda assim, o humor ácido e as situações inusitadas ajudam a sustentar a curiosidade até o fim.

Olivia Wilde é um dos destaques do filme

Divulgação/O2 Play
Olivia Wilde em I Want Your Sex - Divulgação/O2 Play

Olivia Wilde se destaca pela segurança diante das câmeras e pela maneira como dá vida a uma personagem que mistura autoconfiança, provocação e imprevisibilidade. Erika domina as cenas em que aparece, e a atriz demonstra estar confortável com a proposta ousada da produção.

Cooper Hoffman também contribui para a dinâmica da narrativa, especialmente ao interpretar um protagonista constantemente colocado diante de situações que desafiam seus próprios limites.

O restante do elenco acompanha o tom extravagante da história, com atuações que transitam entre o humor e o desconforto. Na direção, Araki reforça a identidade visual do longa por meio de enquadramentos expressivos, ângulos interessantes e cores marcantes.

A fotografia ajuda a construir uma atmosfera que acompanha a intensidade dos acontecimentos e reforça o caráter provocador da obra.

Uma história sobre sexo, desejo e vulnerabilidade

Para além das situações extremas, I Want Your Sex propõe uma reflexão sobre a maneira como diferentes gerações lidam com a sexualidade.

O filme questiona os julgamentos em torno do desejo e a dificuldade de falar abertamente sobre experiências sexuais, sem ignorar as contradições que podem surgir dessas vivências.

A proposta de Araki é ousada e nem sempre sutil. Em alguns momentos, o excesso de acontecimentos e a insistência na provocação pesam sobre a narrativa e o diálogo. Por outro lado, essa abordagem ajuda a construir uma obra que não pretende agradar a todos.

Afinal, I Want Your Sex vale o ingresso?

Divulgação/O2 Play
Filme I Want Your Sex - Divulgação/O2 Play

Vale! Especialmente para quem gosta de filmes provocadores, com atmosfera erótica, humor ácido e narrativas que desafiam convenções.

Gregg Araki aposta alto em uma história que pode dividir opiniões, mas que encontra força nas atuações, na identidade visual e nas questões que levanta sobre sexualidade, relações humanas e vulnerabilidade.

Apesar de alguns excessos e de um ritmo que nem sempre favorece a narrativa, o longa entrega uma experiência ousada e instigante. É daqueles filmes que podem causar desconforto em determinados momentos, mas dificilmente passam despercebidos.

Nota do Social1: 3,5/5

Social1
Avaliação de filme - Social1

A partir daqui, a crítica contém spoilers!

Se você ainda não assistiu ao filme, recomendamos interromper a leitura neste ponto. A próxima seção comenta reviravoltas, acontecimentos decisivos e o desfecho da história.

O relacionamento entre Elliot e Erika é problemático?

Divulgação/O2 Play
Filme I Want Your Sex - Divulgação/O2 Play

Um dos aspectos mais interessantes da trama é a maneira como o filme aborda o relacionamento entre Elliot e Erika. A diferença de poder entre os dois e as experiências propostas pela artista levantam questões sobre limites, vulnerabilidade e consentimento.

Embora a narrativa reconheça o caráter problemático dessa relação, a maneira como Elliot parece relativizar o que viveu pode causar estranhamento.

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Ao mesmo tempo, sua reação ajuda a compreender a complexidade dos sentimentos envolvidos e a forma como cada pessoa interpreta suas próprias experiências.

O filme não oferece respostas simples, mas abre espaço para discutir como desejo e afeto podem coexistir com situações desconfortáveis e relações desequilibradas.

A reviravolta funciona?

A história ganha outra dimensão enquanto acompanhamos Elliot contando os acontecimentos a dois detetives, já que ele é suspeito de envolvimento no suposto assassinato de Erika.

A estrutura não linear acrescenta suspense à narrativa e faz com que o espectador tente entender o que realmente aconteceu.

A revelação envolvendo a suposta morte da artista, porém, pode ser previsível para quem está acostumado com reviravoltas de Hollywood. A estratégia de fingir a própria morte para obter milhões de dólares não é exatamente inédita, o que diminui parte do impacto da surpresa.

Mesmo assim, o elenco ajuda a manter o interesse. As cenas desconfortáveis, às vezes tão extremas que provocam vontade de desviar o olhar, fazem parte da experiência que o diretor pretende construir.

O final deixa espaço para uma continuação?

Divulgação/O2 Play
Filme I Want Your Sex - Divulgação/O2 Play

O encerramento é um dos pontos em que o filme parece acelerar demais. Os saltos temporais, incluindo alguns avanços de dois anos, dão a sensação de que alguns desdobramentos poderiam ter sido mais explorados.

Ainda assim, o desfecho preserva o espírito provocador da produção e deixa espaço para interpretações. A imagem final de Elliot e Erika sonhando juntos sugere uma conexão que permanece mesmo depois dos acontecimentos anteriores e abre margem para especulações sobre o futuro dos personagens.

Seria esse um caminho para uma possível continuação? O filme não confirma essa possibilidade, mas deixa a pergunta no ar.

No fim, apesar dos tropeços no ritmo e de uma reviravolta que poderia surpreender mais, I Want Your Sex consegue sustentar sua proposta até o encerramento.

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O resultado é uma experiência cinematográfica irregular, mas marcante, que encontra no elenco e na disposição de provocar o público seus maiores trunfos.

Serviço

  • Filme: I Want Your Sex
  • Direção: Gregg Araki
  • Roteiro: Gregg Araki e Karley Sciortino
  • Elenco: Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Mason Gooding, Chase Sui Wonders, Johnny Knoxville, Margaret Cho, Roxane Mesquida, Charli XCX e Daveed Diggs
  • Estreia no Brasil: 22 de outubro de 2026
  • Classificação indicativa: 18 anos

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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