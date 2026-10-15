Clarice Alves vai além das câmeras e aposta no poder de transformação do futebol em "Virando o Jogo"
O filme acompanha a trajetória de uma jovem para incluir seu time em um campeonato tradicionalmente masculino, com lançamento previsto para 2027.
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A atriz Clarice Alves amplia sua atuação no audiovisual ao assumir a copropriedade e a coprodução do longa-metragem "Virando o Jogo". A produção, desenvolvida a partir de uma ideia original de André Carreira, tem roteiro assinado por Tatiana Fragoso em parceria com Bruno Garotti e comanda uma trama focada na jornada de uma jovem determinada a inscrever sua equipe feminina em um campeonato tradicionalmente masculino, enfrentando barreiras estruturais e comunitárias.
Com lançamento nos cinemas programado para 2027, o projeto conta com assinatura da Camisa Listrada em coprodução com a Group Doze e a Aura Films. A chegada do longa coincide com a realização da primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA na América do Sul, sediada no Brasil. O enredo dialoga diretamente com o contexto histórico do esporte no país, marcado pela proibição legal da prática de futebol por mulheres entre 1941 e 1979, estimulando debates sobre o acesso de meninas à modalidade e o fomento a novas referências.
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Perspectivas sobre o cenário esportivo
A iniciativa busca estabelecer conexões com famílias, marcas e instituições para transformar o interesse gerado pelo torneio internacional em fomento duradouro. “Receber a Copa do Mundo Feminina no Brasil é motivo de muito orgulho. Acho que temos uma oportunidade incrível de aproveitar essa atenção para fortalecer a base do esporte, com mais investimento, formação e portas abertas para as meninas. Se conseguirmos envolver empresas e instituições em um apoio que continue depois da Copa, ela pode ser um marco transformador para o futebol feminino e para as mulheres que lutaram tanto para chegar até aqui. Quero muito que essa celebração seja também o início de um novo ciclo, com estrutura para que a modalidade continue avançando”, pontua a artista.
Trajetória recente no audiovisual
A investida nos bastidores da produção cinematográfica marca uma fase de diversificação na carreira de Clarice Alves. No circuito internacional, a atriz integrou o elenco do longa espanhol "Todo Lo Que Nunca Fuimos", lançado em 2026 e dirigido por Jorge Alonso. No mercado nacional, a artista participou da sexta temporada da série "Impuros", exibida pelo Disney+, e já tem presença confirmada na sétima fase da produção.