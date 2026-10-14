'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você' acerta no apelo juvenil, mas tropeça nas conveniências do roteiro

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Com Any Gabrielly e Giulia Be no elenco, As dez vantagens de morrer depois de você chega aos cinemas brasileiros no dia 29 de outubro, apostando alto numa história sobre superação, amizade e autoestima para as gerações Z e Alpha. O filme marca a estreia do diretor Diego Freitas, já experiente no streaming, nas telonas e na lógica das bilheterias. Parece uma escolha certeira tendo em vista o propósito do longa, uma vez que o cineasta já trabalhou com temáticas e fórmulas semelhantes em Caramelo, que virou um certo fenômeno — ainda que bem temporário — na Netflix. Mas fenômeno não é sinônimo de qualidade: o novo longa de Freitas cai em alguns dos muitos problemas do anterior, no entanto, felizmente, soluciona outros.

Pôster de 'As dez vantagens de morrer depois de você' - Divulgação / Paris Filmes

Em As dez vantagens de morrer depois de você, as melhores amigas Júlia, interpretada por Giulia Be, e Gabi, vivida por Any Gabrielly são inseparáveis, ainda que tenham personalidades completamente diferentes. Enquanto a primeira é confiante, extrovertida e aventureira, a segunda é solitária, tímida e pé no chão. Quando Júlia morre repentinamente em um acidente de carro, Gabi se isola ainda mais para lidar com a falta e a culpa da tragédia. Graças a dez cartas deixadas de uma para a outra, cada uma contendo um desafio a ser cumprido, a protagonista quebra o isolamento e, aos poucos, redescobre o prazer de viver.

Histórias focadas na reconstrução da vida ao redor de lembranças deixadas pelos mortos estão longe de ser novas, mas, aqui, a narrativa é reinterpretada de uma forma bem juvenil, voltada para um público teen que, em geral, recebe poucos produtos cujo luto é a temática principal. Nesse sentido, o filme funciona bem. Any Gabrielly incorpora uma protagonista carismática e emocionalmente convincente, que deve se conectar bem com adolescentes. Ao mesmo tempo em que trabalha a falta e a memória dentro de si, ela vive questões bem universais da adolescência: inseguranças, primeiros relacionamentos, conflitos com os pais, novas amizades e busca por liberdade.

Laços e atalhos

Giulia Be e Any Gabrielly têm uma boa química em cena - Divulgação / Paris Filmes

A química de Any com Giulia e Pâmela Germano, que interpreta Lorena, personagem novata na escola das meninas e que se torna amiga de Gabi após a morte de Júlia, também tem seu papel na imersão do público na narrativa. De festejos a brigas, as interações entre essas duas duplas são muito orgânicas e o texto, na maior parte do tempo, ajuda, estruturando entre elas diálogos que soam típicos de adolescentes. Não é possível, no entanto, dizer o mesmo de outros relacionamentos retratados no filme, o que não é necessariamente culpa dos atores. Assim como em Caramelo, o roteiro de As dez vantagens de morrer depois de você está cheio de conveniências, e a maior parte delas envolve os novos amigos e amores que caem no colo da protagonista e imediatamente passam a girar sua órbita em torno dela, alimentados por frases de efeito piegas sobre amor e coragem.

No fim das contas, Gabi é uma personagem cujas atitudes dificilmente são tomadas por ideia própria. Ela sempre precisa de um impulso de outras pessoas para fazer qualquer coisa, impulsos estes que, por serem tão excessivos, às vezes cansam e irritam. Ainda que esse comportamento até faça sentido com ela, esse tipo de construção, em que tudo precisa ser conveniente — e, claro, vai ser — para que a protagonista seja levada a dar um passo, é quase sempre sinal de superficialidade.

Em termos de cinematografia, a direção tem uma ou outra sacada mais interessante de enquadramento, mas, via de regra, é bem convencional, o que dá certo para contar essa história. Às vezes é melhor ficar seguro do que inventar demais, e o filme peca quando tenta encaixar na montagem cenas mais metafóricas e imaginativas, como uma espécie de representação do subconsciente de Gabi, em meio aos acontecimentos factuais da história. Essa estratégia de pesar o drama sai pela culatra: mais parece subestimar a capacidade do espectador de ler a situação — e, ainda, a capacidade de Any de interpretar emoções — do que adicionar camadas à personagem. É repetitivo e, vale dizer, brega. Na maior parte do tempo, o elenco entrega um trabalho suficientemente dramático, mesmo nas sutilezas.

Apelo dos fãs

Duas cantoras com fanbases ativas, Giulia Be e Any Gabrielly devem trazer público para o longa - Divulgação / Paris Filmes

Apesar de meio cafona, As dez vantagens de morrer depois de você tem uma história cativante, com um forte apelo juvenil, tanto através da narrativa em si quanto por meio do elenco. Colocar Any Gabrielly e Giulia Be, atrizes que têm uma carreira prévia na música e um fandom ativo, como os grandes nomes do filme promete render frutos em termos de bilheteria e engajamento. Mais do que meros métodos para angariar números, as duas entregam um bom trabalho, condizente com as necessidades do longa.

Não é papel do cinema se comprometer com mensagens, mas As dez vantagens de morrer depois de você é bem-sucedido em deixar um recado relevante para audiências jovens, ressaltando, inclusive, a importância de cultivar amizades femininas nessa fase da vida.

