5 filmes de terror para assistir e entrar no clima do Halloween

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Confira agora 5 filmes de terror imperdíveis para assistir e entrar no clima do Halloween com muitas sustos e suspense. Veja as dicas!

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O Halloween é a oportunidade perfeita para apagar as luzes, preparar a pipoca e escolher um filme capaz de provocar sustos e deixar aquela sensação de tensão depois dos créditos.

Entre clássicos do gênero, histórias sobrenaturais e produções que conquistaram uma nova geração de fãs, não faltam opções para montar uma maratona assustadora.

Para quem gosta de terror, a seleção pode incluir desde assassinos mascarados e palhaços sinistros até casas assombradas e experiências sobrenaturais que fogem do controle.

Cada história aposta em diferentes formas de provocar medo, seja com sustos inesperados, suspense psicológico ou cenas perturbadoras.

7 filmes de terror para assistir no Halloween

1. Pânico (1996)

Em Pânico, Sidney Prescott e seus amigos passam a ser perseguidos por um assassino mascarado conhecido como Ghostface. Enquanto novos ataques assustam a cidade, os jovens tentam descobrir quem está por trás dos crimes.

O clássico mistura suspense, mistério e reviravoltas, brincando com as convenções dos filmes de terror. É uma boa escolha para quem gosta de assassinos misteriosos e histórias em que qualquer personagem pode ser suspeito.

Onde assistir: etflix e Prime video

2. Invocação do Mal (2013)

Inspirado em relatos associados aos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Invocação do Mal acompanha o casal durante uma investigação em uma casa onde uma família enfrenta acontecimentos inexplicáveis.

Ruídos estranhos, presenças ameaçadoras e manifestações sobrenaturais tornam a situação cada vez mais assustadora. Dirigido por James Wan, o filme aposta na tensão crescente e em sustos inesperados, sendo ideal para quem gosta de histórias de casas assombradas.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

3. Halloween – A Noite do Terror (1978)

Dirigido por John Carpenter, Halloween – A Noite do Terror acompanha Laurie Strode, uma jovem perseguida por Michael Myers, um assassino que escapa de uma instituição psiquiátrica e retorna à sua cidade.

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Com uma trilha sonora marcante e uma atmosfera inquietante, o longa ajudou a estabelecer referências para o subgênero slasher. É uma opção indispensável para quem deseja conhecer um dos grandes clássicos do terror e entrar no clima da data.

Onde assistir: Plex

4. Hereditário (2018)

Em Hereditário, uma família começa a vivenciar acontecimentos perturbadores após a morte da avó. Conforme segredos do passado vêm à tona, os personagens enfrentam fenômenos inexplicáveis e conflitos cada vez mais intensos.

Estrelado por Toni Collette, o filme aposta no terror psicológico, no desconforto emocional e em cenas inquietantes. É indicado para quem prefere histórias sombrias que constroem o medo gradualmente, em vez de depender apenas de sustos repentinos.

Onde assistir: Prime Video

5. It – A Coisa (2017)

Baseado na obra de Stephen King, It – A Coisa acompanha um grupo de crianças que investiga desaparecimentos misteriosos na cidade de Derry. Durante a investigação, elas descobrem Pennywise, uma criatura capaz de assumir a forma de seus maiores medos.

A produção combina terror sobrenatural, suspense e amizade, enquanto os protagonistas tentam enfrentar a ameaça. Com Bill Skarsgård no papel do palhaço, o filme é uma boa escolha para quem gosta de monstros assustadores e sequências intensas.

Onde assistir : HBO Max e Prime Video

6. Fale Comigo (2022)

Em Fale Comigo, jovens descobrem uma mão embalsamada capaz de permitir o contato com espíritos. O que começa como uma brincadeira se transforma em um pesadelo quando uma das participantes ultrapassa os limites da experiência.

O longa explora possessões, luto e decisões impulsivas, criando uma atmosfera de tensão crescente. Para quem procura um terror contemporâneo com uma premissa diferente e momentos perturbadores, é uma boa opção para a maratona.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

7. O Telefone Preto (2021)

Em O Telefone Preto, Finney, um garoto de 13 anos, é sequestrado e mantido em um porão isolado. No local, um telefone desconectado começa a tocar, permitindo que ele ouça as vozes de vítimas anteriores do criminoso.

Estrelado por Ethan Hawke, o filme mistura suspense e elementos sobrenaturais em uma história de sobrevivência. Enquanto tenta escapar, o garoto recebe pistas misteriosas que podem ajudá-lo a encontrar uma saída antes que seja tarde demais.