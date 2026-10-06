Razão e Sensibilidade: Uma história de amor entre irmãs — atrizes revelam bastidores da adaptação de Jane Austen

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Adaptação de Jane Austen chega aos cinemas em outubro e coloca a relação entre irmãs no centro da história e as atrizes falam sobre esse vínculo.

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Clássicos da literatura costumam ganhar novas leituras quando chegam ao cinema, e “Razão e Sensibilidade” é um desses casos.

A nova adaptação do romance de Jane Austen coloca Elinor e Marianne Dashwood no centro da narrativa, mas encontra na relação entre as irmãs um dos principais caminhos para revisitar a história.

Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles, que interpretam as protagonistas, contam que a proximidade construída durante as filmagens foi importante para dar forma ao vínculo entre as personagens.

A dupla, aliás, já tinha uma história profissional antes do longa. Esmé participou de “Pond Life”, primeiro filme da carreira de Daisy, lançado em 2018.

Anos depois, o reencontro ganhou outro significado diante das câmeras, desta vez em uma produção baseada em um dos romances mais conhecidos de Jane Austen. A nova versão é dirigida por Georgia Oakley e tem roteiro de Diana Reid.

Como Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles construíram a relação das irmãs?

Para Esmé Creed-Miles, a relação entre Elinor e Marianne foi um dos pontos centrais da adaptação. “Esta adaptação é uma história de amor entre irmãs.Nós tentamos focar no relacionamento delas e começamos a nos sentir como irmãs de verdade. Isso foi muito mágico”, afirma a atriz.

Daisy também relaciona o reencontro com Esmé à proximidade necessária para interpretar as Dashwood.

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“Quando a reencontrei, logo tive aquele sentimento de proteção, como de uma irmã. Não foi nada difícil me sentir próxima dela. Foi uma experiência muito especial”, relembra.

A conexão entre as duas ganha importância porque Elinor e Marianne têm maneiras diferentes de lidar com sentimentos e dificuldades, mas precisam atravessar juntas as mudanças provocadas pela perda da estabilidade familiar.

Sobre o que fala a nova versão de Razão e Sensibilidade?

Na trama, as irmãs Dashwood deixam a casa onde viviam e se mudam para uma propriedade distante após perderem a residência.

Em meio às dificuldades financeiras, as duas passam a lidar com as próprias expectativas sobre amor e relacionamento na Inglaterra do século XIX.

A nova produção é uma adaptação do romance de Jane Austen e tem, além de Daisy e Esmé, nomes como Caitríona Balfe, George MacKay, Frank Dillane, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach e Fiona Shaw no elenco.

O longa é produzido pela Focus Features e Working Title e chega ao público com distribuição da Universal Pictures. A história mantém o eixo romântico conhecido pelos leitores de Austen, mas dá espaço para a convivência, as diferenças e a parceria entre as irmãs.

Quando estreia Razão e Sensibilidade nos cinemas?

Imagem das irmãs Elinor e Marianne Dashwood, centro da narrativa da nova adaptação de Jane Austen Razão e Sensibilidade - Divulgação/Courtesy of Focus Features

“Razão e Sensibilidade” chega aos cinemas brasileiros em 29 de outubro, também com versões acessíveis. A produção tem classificação ainda não informada no material de divulgação brasileiro.

A nova adaptação retoma uma história que já ganhou outras versões para o audiovisual, mas agora apresenta Daisy Edgar-Jones como Elinor e Esmé Creed-Miles como Marianne.

No centro da trama, permanece a combinação entre relações familiares, amadurecimento e os caminhos encontrados pelas duas personagens diante das mudanças em suas vidas.

