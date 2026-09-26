5 estreias do cinema em outubro para colocar na agenda
Confira as 5 estreias mais imperdíveis do cinema em outubro para colocar na agenda e preparar a pipoca. Descubra quais filmes assistir!
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Outubro promete movimentar as salas de cinema com lançamentos para diferentes gostos. Ao longo do mês, o público poderá encontrar desde produções de suspense e terror até filmes de ação, romance e aventura, com histórias que chegam às telonas cercadas de expectativa.
Entre os destaques estão adaptações de livros conhecidos, uma nova produção inspirada em uma famosa franquia dos videogames e releituras de clássicos da literatura. Também há espaço para grandes nomes do cinema em histórias que misturam diferentes gêneros.
Para quem gosta de se programar com antecedência e já quer saber quais filmes entram em cartaz nas próximas semanas, confira cinco estreias de outubro para colocar na agenda.
5 estreias mais esperadas de outubro
Verity — 1º de outubro
Baseado no livro de Colleen Hoover, Verity estreia em 1º de outubro com Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett no elenco.
O filme acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora contratada para terminar a série de livros de Verity Crawford, uma autora famosa que ficou impossibilitada de continuar trabalhando após um acidente.
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Ao chegar à casa da família, Lowen encontra um manuscrito com revelações perturbadoras sobre o passado de Verity e começa a questionar o que realmente aconteceu com a escritora.
Digger — 1º de outubro
Também em 1º de outubro, chega aos cinemas Digger, dirigido por Alejandro González Iñárritu e estrelado por Tom Cruise.
Na trama, ele interpreta um bilionário do setor de petróleo que provoca uma catástrofe ambiental e decide embarcar em uma missão para tentar reparar os danos.
A produção combina ação, comédia e drama em uma história sobre poder, responsabilidade e uma corrida contra o tempo para evitar consequências ainda maiores.
Street Fighter — 15 de outubro
Inspirado na famosa franquia de videogames, Street Fighter estreia em 15 de outubro. A história se passa em 1993 e acompanha Ryu e Ken Masters, recrutados por Chun-Li para participar do World Warrior Tournament.
O que parece ser apenas uma competição entre lutadores ganha novos contornos quando os personagens descobrem uma conspiração por trás do torneio. O elenco reúne Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Jason Momoa e outros nomes.
Razão e Sensibilidade — 15 de outubro
Uma nova adaptação do clássico de Jane Austen chega aos cinemas em 15 de outubro. Razão e Sensibilidade acompanha as irmãs Elinor e Marianne Dashwood, que precisam lidar com dificuldades financeiras após a morte do pai.
Enquanto tentam reconstruir a vida, as duas enfrentam diferentes experiências amorosas e as expectativas da sociedade em relação ao casamento. Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles e Caitriona Balfe estão no elenco.
Outra Mamãe — 29 de outubro
Para fechar o mês, Outra Mamãe estreia em 29 de outubro, próximo ao Halloween. O terror acompanha Bela, uma menina de 8 anos que começa a ser visitada por uma entidade com a aparência de sua própria mãe.
A criatura tenta ocupar o lugar da mãe dentro da família e ameaça a criança, criando uma situação em que Bela precisa descobrir em quem pode confiar. O filme é estrelado por Jessica Chastain, Jay Duplass e Arabella Olivia Clark.