‘Antártida’ acerta na força do elenco, mas transforma uma premissa interessante num texto óbvio demais

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A partir da próxima quinta-feira (17), os cinemas brasileiros recebem Antártida, longa de Bruno Safadi como grandes nomes nacionais no elenco, da veterana Andrea Beltrão à artistas em ascensão como João Victor Silva. A trama se passa na isolada Estação Comandante Diniz, localizada na Antártida, onde a cientista recém-chegada Inês, vivida por Marina Ruy Barbosa, é vítima de uma violência sexual. Incapaz de se lembrar do rosto do abusador, ela é acolhida pela subcomandante Elisabeth, personagem de Beltrão, que inicia uma investigação para descobrir a identidade do criminoso — que só pode estar entre os oito membros homens daquela equipe.

Sob uma roupagem de um suspense investigativo, Antártida é muito mais sobre a cumplicidade masculina do que sobre o culpado. Após a exposição do ocorrido, Inês e as mulheres que a protegem, Elisabeth e Marina, a médica do grupo vivida por Leandra Leal, têm sua credibilidade constantemente posta em xeque. O abuso não causa choque aos homens: o que os revolta é, na verdade, a determinação das personagens em ir até o fundo da situação e colocá-los na posição de suspeitos para descobrir o que realmente aconteceu.

Sem a colaboração dos homens — com exceção de um deles, Gaspar, interpretado por Renan Monteiro — as mulheres precisam vigiar e cuidar umas das outras sabendo que há, no meio delas, para além de um estuprador, uma comunidade que é conivente com a cultura do estupro, que as menospreza, que subjulga sua autoridade.

Na trama de 'Antártida', Inês é vítima de abuso sexual por um dos seus colegas de trabalho, mas não se lembra do rosto do abusador - Globo / Fábio Rocha

Dualidades do texto

O texto de Antártida recusa sutilezas. Escrito por Claudia Jouvin, conhecida por seu trabalho recente na série Dias Perfeitos, o roteiro é altamente expositivo, faz questão de, repetidamente, dar nome às coisas. As personagens sofrem diversas microagressões, com frequência são chamadas de loucas e exageradas, acusadas de inventar o crime e de querer acabar com a vida dos homens. Da parte delas, há monólogos sobre culpabilização da vítima e conversas, quase que num tom educativo, sobre relacionamentos abusivos.

Se por um lado essa abordagem parece, de certa forma, duvidar da capacidade do espectador de prestar atenção e compreender o que está acontecendo, por outro, combina com o tom didático que o filme apresenta em alguns momentos. É compreensível. Apesar do absurdo parecer óbvio, não é incomum encontrar quem acredite que vítimas de violência sexual sejam as responsáveis pelo crime, ou que mulheres têm algo a ganhar proferindo acusações falsas para supostamente acabar com a vida de homens. Nesse sentido, Antártida tem algum fundamento em seguir por essa linha, querer explicar o certo e o errado. Nos créditos finais, a edição inclui dados reais sobre estupro no Brasil, o que corrobora com a ideia de um texto mais instrutivo.

Elenco e ambientação

Um dos pontos mais chamativos do longa é o elenco. Cheio de estrelas consolidadas na TV e nas telonas, esse foi um acerto não só para atrair o público, mas também para dar profundidade a uma história que, muitas vezes, por buscar explicar as obviedades, acaba parada na pontinha de um iceberg bem maior que ela — ainda que, vez ou outra, se atreva a mergulhar rapidamente os pés em algumas ondas. A menção a Andrea Beltrão e a João Victor Silva no início do texto não foi por acaso: ao lado de Leandra Leal e de Lázaro Ramos, são os maiores destaques no que tange à atuação. Silva e Ramos vivem outros dois agentes que trabalham na estação, sendo o veterano o ex-marido violento da médica Marina.

O fato da trama ter como plano de fundo um espaço tão enigmático e solitário quanto a Antártida também é um fator chamativo, um ponto de diferenciação. No entanto, quem acha que o ambiente, que dá nome ao longa, é uma questão de relevância na história, pode se decepcionar. A verdade é que as temperaturas congelantes e natureza impiedosa pouco importam, a narrativa poderia se passar em qualquer outro lugar com alguma justificativa de isolamento. Até que existem alguns impasses climáticos durante os conflitos, mas eles são extremamente superficiais e não têm uma pertinência que justifique o título do filme.

Antártida é interessante ao fazer uma releitura dos suspenses clichês whodunit, transformando o comum crime de assassinato, um fato inegável, num abuso sexual que é sistematicamente questionado, mas a falta de sutileza pode distanciar parte do público. Além da premissa e do elenco, é um filme sem muitos atrativos, mas, para quem gosta de tramas investigativas e psicológicas, pode ser uma boa pedida para um fim de semana despretensioso.

