De Homero a Nolan: por que a Odisseia continua atual até hoje

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O sucesso da adaptação de Christopher Nolan reacende o interesse por um clássico da literatura e prova como temas universais seguem atuais!

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Quase três mil anos depois de sua origem, A Odisseia voltou ao centro da cultura contemporânea.

A adaptação dirigida por Christopher Nolan arrecadou US$ 264,1 milhões mundialmente no primeiro fim de semana e ultrapassou US$ 911 milhões em bilheteria global nas três primeiras semanas em cartaz.

O sucesso do filme também chama atenção para a permanência da obra atribuída a Homero, que surgiu de uma tradição oral e é convencionalmente datada entre o fim do século VIII e o início do século VII a.C.

Para Alyne Virino Ricarte, historiadora, jornalista, mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), professora da área de Humanas e Comunicação e gerente acadêmica EaD da Wyden Nacional, a força da narrativa está nos conflitos humanos apresentados pela história.

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“A história não é uma jornada qualquer de volta para casa. Ela virou um conceito, um ícone. Representa tudo em nós quando queremos e precisamos voltar à nossa identidade, ao que somos”, afirma.

Uma jornada sobre identidade e pertencimento

A história acompanha Odisseu, também conhecido como Ulisses, durante sua tentativa de retornar a Ítaca e reencontrar a família após a Guerra de Troia. No caminho, o herói enfrenta monstros, deuses, tentações e as consequências das próprias escolhas.

Embora esteja ambientada em um universo mitológico, a narrativa aborda temas que continuam reconhecíveis para o público atual, como saudade, pertencimento, identidade, ambição, amadurecimento e conflitos familiares.

A identificação também passa pelas imperfeições do protagonista. Odisseu é corajoso e inteligente, mas comete erros, age por impulso e precisa enfrentar os resultados de suas decisões.

“O espectador acompanha o herói não porque seja tão extraordinário quanto ele, mas porque reconhece nele uma versão ampliada de suas próprias inseguranças”, explica Alyne.

Um clássico sob novos olhares

A versão de Christopher Nolan representa mais uma releitura de uma narrativa que atravessou séculos e diferentes linguagens. Ao levar a obra para o cinema, o diretor estabelece um diálogo entre o texto antigo e questões do presente.

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As escolhas feitas em uma adaptação — o que preservar, modificar ou retirar — também mostram como cada época interpreta o passado. No caso de Nolan, a experiência visual ganha destaque: A Odisseia foi o primeiro longa-metragem filmado integralmente com câmeras IMAX.

Para Alyne, a mitologia pode ser compreendida para além de deuses, heróis e criaturas fantásticas.

“Ela representa inúmeros aspectos humanos que só uma história bem contada pode trazer, inclusive questões cotidianas e de superação espiritual”, afirma.

A professora ressalta, porém, que A Odisseia não deve ser vista como um retrato completo da sociedade grega antiga, marcada por diferentes cidades, períodos e tradições.

Ainda assim, a obra apresenta elementos que ajudam a compreender valores e conflitos daquele contexto e permitem refletir sobre questões que permanecem atuais.

Da tela para a sala de aula

O sucesso do filme também pode servir como ponto de partida para aproximar estudantes de conteúdos de História, Literatura, Filosofia e Comunicação.

A comparação entre a produção cinematográfica e a obra original permite discutir quais elementos foram preservados, modificados ou ressignificados na adaptação.



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“O passado não chega até nós de maneira neutra. Cada época reconstrói o passado segundo suas próprias preocupações”, resume Alyne.

Mais do que apresentar uma história antiga, A Odisseia permite refletir sobre como as narrativas são transformadas ao longo do tempo e por que determinados temas continuam despertando identificação.

Quase três mil anos depois, a jornada de Odisseu permanece atual porque, embora as tecnologias e os formatos tenham mudado, questões como identidade, pertencimento, escolhas, perdas e transformação continuam fazendo parte da experiência humana.

