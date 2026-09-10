De Homero a Nolan: por que a Odisseia continua atual até hoje
O sucesso da adaptação de Christopher Nolan reacende o interesse por um clássico da literatura e prova como temas universais seguem atuais!
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Quase três mil anos depois de sua origem, A Odisseia voltou ao centro da cultura contemporânea.
A adaptação dirigida por Christopher Nolan arrecadou US$ 264,1 milhões mundialmente no primeiro fim de semana e ultrapassou US$ 911 milhões em bilheteria global nas três primeiras semanas em cartaz.
O sucesso do filme também chama atenção para a permanência da obra atribuída a Homero, que surgiu de uma tradição oral e é convencionalmente datada entre o fim do século VIII e o início do século VII a.C.
Para Alyne Virino Ricarte, historiadora, jornalista, mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), professora da área de Humanas e Comunicação e gerente acadêmica EaD da Wyden Nacional, a força da narrativa está nos conflitos humanos apresentados pela história.
“A história não é uma jornada qualquer de volta para casa. Ela virou um conceito, um ícone. Representa tudo em nós quando queremos e precisamos voltar à nossa identidade, ao que somos”, afirma.
Uma jornada sobre identidade e pertencimento
A história acompanha Odisseu, também conhecido como Ulisses, durante sua tentativa de retornar a Ítaca e reencontrar a família após a Guerra de Troia. No caminho, o herói enfrenta monstros, deuses, tentações e as consequências das próprias escolhas.
Embora esteja ambientada em um universo mitológico, a narrativa aborda temas que continuam reconhecíveis para o público atual, como saudade, pertencimento, identidade, ambição, amadurecimento e conflitos familiares.
A identificação também passa pelas imperfeições do protagonista. Odisseu é corajoso e inteligente, mas comete erros, age por impulso e precisa enfrentar os resultados de suas decisões.
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“O espectador acompanha o herói não porque seja tão extraordinário quanto ele, mas porque reconhece nele uma versão ampliada de suas próprias inseguranças”, explica Alyne.
Um clássico sob novos olhares
A versão de Christopher Nolan representa mais uma releitura de uma narrativa que atravessou séculos e diferentes linguagens. Ao levar a obra para o cinema, o diretor estabelece um diálogo entre o texto antigo e questões do presente.
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As escolhas feitas em uma adaptação — o que preservar, modificar ou retirar — também mostram como cada época interpreta o passado. No caso de Nolan, a experiência visual ganha destaque: A Odisseia foi o primeiro longa-metragem filmado integralmente com câmeras IMAX.
Para Alyne, a mitologia pode ser compreendida para além de deuses, heróis e criaturas fantásticas.
“Ela representa inúmeros aspectos humanos que só uma história bem contada pode trazer, inclusive questões cotidianas e de superação espiritual”, afirma.
A professora ressalta, porém, que A Odisseia não deve ser vista como um retrato completo da sociedade grega antiga, marcada por diferentes cidades, períodos e tradições.
Ainda assim, a obra apresenta elementos que ajudam a compreender valores e conflitos daquele contexto e permitem refletir sobre questões que permanecem atuais.
Da tela para a sala de aula
O sucesso do filme também pode servir como ponto de partida para aproximar estudantes de conteúdos de História, Literatura, Filosofia e Comunicação.
A comparação entre a produção cinematográfica e a obra original permite discutir quais elementos foram preservados, modificados ou ressignificados na adaptação.
“O passado não chega até nós de maneira neutra. Cada época reconstrói o passado segundo suas próprias preocupações”, resume Alyne.
Mais do que apresentar uma história antiga, A Odisseia permite refletir sobre como as narrativas são transformadas ao longo do tempo e por que determinados temas continuam despertando identificação.
Quase três mil anos depois, a jornada de Odisseu permanece atual porque, embora as tecnologias e os formatos tenham mudado, questões como identidade, pertencimento, escolhas, perdas e transformação continuam fazendo parte da experiência humana.