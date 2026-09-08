Curta documental resgata história das escolas radiofônicas no Sertão do Pajeú

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Produção dirigida por Silmara Marques retrata o impacto do letramento via rádio na década de 1960 e tem estreia prevista para dezembro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As gravações do curta-metragem documental "Aquilo que a Memória Amou 2" mobilizaram cidades de Pernambuco e do Ceará na primeira semana de setembro. Com direção da pesquisadora Silmara Marques, o projeto retrata a trajetória das escolas radiofônicas que atuaram na alfabetização de comunidades rurais na década de 1960, tendo o Sertão do Pajeú como um dos principais eixos da narrativa.

Financiado pela Lei Paulo Gustavo em Pernambuco, com suporte da Secretaria de Cultura do Estado, o filme reconstrói a atuação do Movimento de Educação de Base (MEB), criado em 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na região, a iniciativa teve forte ligação com a Rádio Pajeú, emissora histórica do interior pernambucano que utilizou a radiodifusão para levar acesso à leitura, à escrita e à formação política a áreas isoladas.

Memória e resistência cultural



A diretora destaca que o projeto vai além do registro histórico ao abordar o papel social que a comunicação desempenhou no fortalecimento das comunidades rurais antes de o movimento enfrentar perseguições durante a ditadura militar.

"Pelas ondas do rádio, a educação chegava às comunidades rurais mais distantes, levando não apenas o aprendizado da leitura e da escrita, mas também esperança, conhecimento e novas possibilidades", aponta Silmara Marques.

Equipe técnica e lançamento



A produção conta com forte presença de profissionais da região de Afogados da Ingazeira. Além da direção de Silmara e da pesquisa do professor Adeilton Rodrigues, a equipe reúne nomes como Uilma Queiroz na consultoria de roteiro, Leonardo Lemos na produção executiva, Isabella Lumara na produção e Richard Soares na captação de som direto.

A fotografia é assinada por Iberê Melo Barreto, com assistência de Okoye Ribeiro Martins e still de Ângelo Freire. O lançamento oficial do curta está programado para dezembro, em data a ser divulgada, no Cine São José, em Afogados da Ingazeira.