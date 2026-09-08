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Filmes | Notícia

Curta documental resgata história das escolas radiofônicas no Sertão do Pajeú

Produção dirigida por Silmara Marques retrata o impacto do letramento via rádio na década de 1960 e tem estreia prevista para dezembro

Por Bianca Tavares Publicado em 08/09/2026 às 11:28
Parte da equipe em dia gravação
Parte da equipe em dia gravação - Ângelo Freire

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As gravações do curta-metragem documental "Aquilo que a Memória Amou 2" mobilizaram cidades de Pernambuco e do Ceará na primeira semana de setembro. Com direção da pesquisadora Silmara Marques, o projeto retrata a trajetória das escolas radiofônicas que atuaram na alfabetização de comunidades rurais na década de 1960, tendo o Sertão do Pajeú como um dos principais eixos da narrativa.

Financiado pela Lei Paulo Gustavo em Pernambuco, com suporte da Secretaria de Cultura do Estado, o filme reconstrói a atuação do Movimento de Educação de Base (MEB), criado em 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na região, a iniciativa teve forte ligação com a Rádio Pajeú, emissora histórica do interior pernambucano que utilizou a radiodifusão para levar acesso à leitura, à escrita e à formação política a áreas isoladas.

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A diretora destaca que o projeto vai além do registro histórico ao abordar o papel social que a comunicação desempenhou no fortalecimento das comunidades rurais antes de o movimento enfrentar perseguições durante a ditadura militar.

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"Pelas ondas do rádio, a educação chegava às comunidades rurais mais distantes, levando não apenas o aprendizado da leitura e da escrita, mas também esperança, conhecimento e novas possibilidades", aponta Silmara Marques.

Equipe técnica e lançamento

A produção conta com forte presença de profissionais da região de Afogados da Ingazeira. Além da direção de Silmara e da pesquisa do professor Adeilton Rodrigues, a equipe reúne nomes como Uilma Queiroz na consultoria de roteiro, Leonardo Lemos na produção executiva, Isabella Lumara na produção e Richard Soares na captação de som direto.

A fotografia é assinada por Iberê Melo Barreto, com assistência de Okoye Ribeiro Martins e still de Ângelo Freire. O lançamento oficial do curta está programado para dezembro, em data a ser divulgada, no Cine São José, em Afogados da Ingazeira.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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