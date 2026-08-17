"Colegas e o Herdeiro": 14 anos depois, Marcelo Galvão amplia universo de inclusão do filme
O longa reúne novamente personagens do primeiro filme e amplia a presença de atores com deficiência.
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Quatorze anos depois de conquistar o público e se tornar um dos filmes brasileiros mais premiados de sua época, Colegas está de volta aos cinemas.
Dirigido por Marcelo Galvão, Colegas e o Herdeiro estreou na última quinta-feira (13) com uma nova aventura protagonizada por personagens conhecidos e uma proposta ainda mais ampla de inclusão e representatividade.
A sequência retoma a trajetória de Stalone, interpretado novamente por Ariel Goldenberg, que acredita ser o legítimo herdeiro de um hotel em Punta del Este, no Uruguai.
Após a morte do proprietário, o personagem entra em uma disputa pela propriedade com Magrelo, jovem autista que foi adotado e criado como filho pelo hoteleiro.
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Antes mesmo da leitura do testamento, Stalone decide convidar os amigos do Instituto Santa Lúcia para uma temporada no hotel, dando início a uma viagem repleta de confusões e aventuras.
A produção também conta com Fafy Siqueira, Rafaela Fontanetti, João Vitor de Paiva Bittencourt, Henrique Fernandes, Luiza Godoi, entre outros. A estreia mundial aconteceu na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
Um novo Stalone
Para Ariel Goldenberg, voltar a interpretar Stalone depois de mais de uma década foi uma oportunidade de reencontrar um dos personagens mais marcantes de sua carreira.
O ator, que participou do primeiro filme, afirma que gosta de revisitar o universo criado por Marcelo Galvão.
“Eu adorei fazer o Stallone. É um dos personagens que mais adorei fazer. Eu agradeço ao Marcelo por ter me colocado no longa dele”, contou Ariel em entrevista ao Social1.
Apesar do reencontro, o personagem chega diferente à sequência.
Se no primeiro filme Stalone tinha como grande sonho reencontrar a mãe, em Colegas e o Herdeiro ele assume uma postura mais autoritária diante da possibilidade de se tornar dono do hotel.
“O Stalone do ‘Colegas 2’ herda o hotel. Ele acha que é o dono do hotel. Ele se acha. Eu interpretei um personagem mandão”, explicou o ator.
A mudança também altera a dinâmica entre Stalone e os demais personagens. Segundo Ariel, o protagonista passa a provocar e “sacanear” Magrelo ao longo da história, acrescentando uma nova camada de humor à relação entre os dois.
Mais que uma sequência
Para Marcelo Galvão, a ideia de retornar ao universo de “Colegas” surgiu a partir da própria experiência proporcionada pelo primeiro filme
Durante a produção e a circulação internacional do longa, o diretor conheceu outros artistas com deficiência e percebeu a possibilidade de ampliar a representação nas telas.
“Eu conheci muita gente talentosa com deficiência e falei: ‘esses garotos não podem estar de fora’. As pessoas têm que ver esse talento”, afirmou o cineasta.
A experiência também o aproximou do universo do autismo. Depois de viajar com o primeiro Colegas por festivais em diferentes países, Galvão conta que passou a ouvir de espectadores que tinham filhos autistas e gostariam de ver histórias que contemplassem essa realidade.
O diretor, que cresceu convivendo com um tio com síndrome de Down, decidiu então aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Assistiu a documentários e filmes, passou a conviver com pessoas autistas e levou essa experiência para o novo longa.
A proposta resultou em um filme que amplia o número de personagens com deficiência e neurodivergentes.
A produção reúne atores com diferentes vivências e condições, incluindo síndrome de Down e autismo, reforçando a intenção do diretor de mostrar que existe um universo diverso de talentos dentro do cinema.
“Eu queria fazer um filme maior. E o passo além para mim era ter mais garotos, garotas, jovens e adultos com deficiência dentro desse filme. É um filme, nesse sentido, muito mais inclusivo”, destacou Marcelo.
Novos protagonistas
Entre os novos nomes da produção está Luiza Godoi, que interpreta Letícia. Comunicativa, aventureira e corajosa, a personagem também permitiu que a atriz levasse características próprias para a construção do papel.
“Eu sou muito comunicativa. Sou aventureira, sou corajosa, e é a mesma coisa que a personagem Letícia”, contou Luíza ao Social1.
Para ela, a experiência foi uma espécie de encontro entre sua própria personalidade e a da personagem. “Foi, ao mesmo tempo, uma Luísa de um jeito, uma outra Luísa de outro jeito”, definiu.
Com cerca de 85 minutos de duração, Colegas e o Herdeiro chega aos cinemas brasileiros como uma continuação que preserva o espírito de aventura e humor do primeiro longa, mas amplia o olhar sobre inclusão, autonomia e convivência com as diferenças.
O filme é dirigido e roteirizado por Marcelo Galvão, produzido por Gatacine e Rafael Yoshida, em coprodução com a Globo Filmes, e distribuído pela H2O Films.