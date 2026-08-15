Quem são os novos X-Men? Marvel anuncia elenco na D23

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A Marvel revelou na D23 os atores que vão formar a nova equipe dos X-Men nos cinemas! Descubra quem são os escolhidos para viver os mutantes no MCU.

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A Marvel finalmente revelou os nomes que vão formar a nova geração de mutantes no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Durante a D23, realizada nesta sexta-feira (14), em Anaheim, na Califórnia, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, apresentou o elenco principal do aguardado filme dos X-Men.

O anúncio coloca fim a meses de especulações sobre quem assumiria personagens que já foram interpretados por grandes nomes do cinema, como Patrick Stewart, Famke Janssen, James Marsden e Hugh Jackman.

A nova produção será dirigida por Jake Schreier, de Thunderbolts*, com roteiro de Lee Sung Jin e Joanna Calo. A estreia está prevista para 5 de maio de 2028, embora a data ainda possa sofrer alterações.

Quem são os novos X-Men?

O novo elenco reúne nomes conhecidos de produções de cinema e televisão e apresenta uma formação que combina personagens clássicos dos quadrinhos com algumas escolhas que prometem surpreender os fãs.

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Sadie Sink será Jean Grey

Sadie Sink - Reprodução/Instagram

Conhecida principalmente por interpretar Max Mayfield em Stranger Things, Sadie Sink assume o papel de Jean Grey, uma das personagens mais importantes da história dos X-Men.

A personagem é uma poderosa telepata e telecinética e possui uma das trajetórias mais complexas dos quadrinhos. Jean também tem uma ligação fundamental com a entidade Fênix, elemento que marcou algumas das histórias mais famosas dos mutantes.

A participação de Sink já havia sido antecipada em materiais relacionados a Homem-Aranha: Um Novo Dia, mas a confirmação do elenco foi oficializada durante a D23.

Kit Connor será Ciclope

Kit Connor - Reprodução/Instagram

O ator Kit Connor, conhecido por Heartstopper, interpretará Scott Summers, o Ciclope. Nos quadrinhos, Scott é um dos principais líderes dos X-Men e possui a capacidade de disparar rajadas de energia pelos olhos.

Como não consegue controlar os poderes naturalmente, normalmente utiliza um visor especial para direcionar sua habilidade.

A escolha de Connor representa uma nova versão do personagem, anteriormente interpretado por James Marsden e Tye Sheridan em diferentes fases da franquia.

Christopher Abbott será Professor X

Christopher Abbott - Reprodução/Kraven

O papel de Charles Xavier, o Professor X, ficará com Christopher Abbott. Fundador da escola destinada a jovens mutantes, Xavier é um dos grandes líderes dos X-Men e utiliza seus poderes telepáticos para ajudar a equipe e lutar pela convivência entre humanos e mutantes.

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A escalação de Abbott também marca uma nova interpretação do personagem, que ficou mundialmente associado a Patrick Stewart nas produções anteriores.

Maya Boyd será Tempestade

Maya Boyd - Reprodução/Instagram

Uma das novidades do anúncio foi Maya Boyd como Ororo Munroe, a Tempestade. A personagem possui a capacidade de controlar fenômenos climáticos e é uma das mutantes mais poderosas e populares dos quadrinhos.

Tempestade também já foi interpretada por Halle Berry e Alexandra Shipp nos filmes anteriores. A escolha de uma atriz ainda relativamente nova no cinema pode indicar que a Marvel pretende construir uma nova geração de personagens para acompanhar o MCU por vários anos.

Inde Navarrette será Vampira

Inde Navarrette - Reprodução/Instagram

Inde Navarrette, conhecida por Obsession, interpretará Vampira (Rogue). A personagem possui uma habilidade bastante peculiar: consegue absorver temporariamente poderes, memórias e até aspectos da personalidade de outras pessoas por meio do contato físico.

Vampira é uma das personagens mais conhecidas da franquia e ganhou destaque nas versões anteriores dos X-Men com a interpretação de Anna Paquin. A escalação de Navarrette foi uma das surpresas da apresentação da D23.

Samara Weaving será Emma Frost

Samara Weaving - Reprodução/Instagram

Outra personagem confirmada é Emma Frost, que será interpretada por Samara Weaving. Nos quadrinhos, Emma é uma poderosa telepata e também possui a habilidade de transformar o próprio corpo em uma forma de diamante extremamente resistente.

A personagem já apareceu nos cinemas anteriormente, interpretada por January Jones em X-Men: Primeira Classe. A nova versão será incorporada ao universo construído pela Marvel Studios.

Adam Driver será o Sr. Sinistro

Adam Driver - Reprodução/Stars Wars

Uma das maiores surpresas do anúncio foi Adam Driver como o vilão Sr. Sinistro, também conhecido como Nathaniel Essex.

O personagem é um geneticista obcecado pelos mutantes e possui uma relação particularmente importante com a história de diversos integrantes dos X-Men.

Driver, conhecido por filmes como Star Wars e Ferrari, chega ao MCU para interpretar um dos principais antagonistas da nova fase dos mutantes.

Os antigos X-Men vão aparecer?

A nova formação não significa necessariamente que as versões anteriores dos personagens desaparecerão imediatamente.

A Marvel vem utilizando o conceito de multiverso para conectar diferentes fases e universos. Personagens clássicos já tiveram participações em produções recentes, e nomes como Patrick Stewart e Ian McKellen continuam ligados ao universo dos mutantes em projetos da Marvel.

O próprio MCU vem preparando a presença dos X-Men em sua próxima grande fase, o que pode permitir encontros entre diferentes versões dos personagens.

O que esperar da nova fase dos mutantes?

Com Jean Grey, Ciclope, Professor X, Tempestade, Vampira, Emma Frost e Sr. Sinistro já definidos, a expectativa agora se volta para os personagens que ainda podem ser anunciados.

Ainda não há confirmação oficial sobre nomes como Wolverine, Magneto, Fera, Gambit ou Mística na formação inicial. Isso significa que a Marvel pode guardar algumas surpresas para o desenvolvimento da produção ou para futuras sequências.

A nova geração também terá a responsabilidade de estabelecer os X-Men como um dos principais pilares do MCU após anos de histórias centradas nos Vingadores.

