Filme pernambucano 'A Margem do Rio' disputa o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça

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Em entrevista exclusiva ao Social1, Enock Carvalho fala sobre a conquista e os próximos passos do filme. Confira os detalhes do longa!

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A seleção de "A Margem do Rio" para a Competição Internacional do 79º Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, marca um momento histórico para o cinema pernambucano.

O primeiro longa-metragem dos diretores recifenses Enock Carvalho e Matheus Farias disputa o Leopardo de Ouro, principal prêmio de um dos mais prestigiados festivais dedicados ao cinema de autor no mundo.

Em entrevista exclusiva ao Social1, Enock Carvalho falou sobre os mais de seis anos de desenvolvimento do projeto, os desafios das filmagens nos manguezais do Recife, a parceria criativa com Matheus Farias e a expectativa para a estreia mundial do filme.

Primeiro longa e estreia entre os maiores festivais do mundo

Imagens das gravações de "A Margem do Rio" - Reprodução/Instagram

Coprodução entre Brasil e Alemanha, "A Margem do Rio" acompanha Izaquiel (Caique Copque), um auxiliar de serviços gerais que vive no Recife e frequenta os manguezais da cidade durante a noite em busca de encontros secretos.

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Sua rotina muda completamente ao conhecer Jeremias (Ítalo Martins), um pescador misterioso que o conduz por uma jornada marcada por desejo, violência e pertencimento.

Segundo Enock, chegar a Locarno representa a realização de um trabalho iniciado há anos. "Esse é um projeto que eu e o Matheus trabalhamos há mais de seis anos. Passamos muito tempo desenvolvendo esse roteiro e, enquanto isso, fizemos vários curtas juntos.”

“Quando recebemos o convite para estrear em Locarno foi uma felicidade enorme. Somos os únicos diretores estreantes na competição deste ano, então é uma conquista muito importante para nós." Enock Carvalho, Diretor.

O cineasta destaca ainda o peso simbólico da seleção. "É um filme feito em Pernambuco, que conta uma história muito pernambucana. É um filme de mistério que se passa nos manguezais do Recife, tendo os mangues e o Rio Capibaribe como cenário de uma história muito singular."

Manguezal se transforma em personagem da história

Muito além de pano de fundo, o Recife ocupa papel central na narrativa. Os rios e manguezais ajudam a construir a atmosfera do suspense e influenciam diretamente o desenvolvimento da trama.

Para Enock, filmar nesses espaços foi uma das experiências mais marcantes da produção.

"O mangue é um personagem do filme. Passamos cinco noites filmando lá e era um ambiente completamente imprevisível. Precisávamos respeitar a natureza o tempo todo, lidar com a maré, com a chuva e com todas as questões ambientais. O resultado do filme nasce justamente desse processo muito vivo." Enock Carvalho, Diretor.

As filmagens aconteceram entre julho e setembro de 2025 no Recife e envolveram cerca de 150 profissionais. O elenco também reúne Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isis Broken, Renna Costa e Enio Cavalcanti.

Escolha do elenco levou meses

A Margem do Rio - Divulgação

O protagonista Caique Copque foi escolhido após um longo processo de testes realizado em diversos estados brasileiros. Segundo Enock, a produção buscava atores nordestinos para preservar a identidade da narrativa.

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"Abrimos uma chamada para o Brasil inteiro, mas convocando atores que tivessem sotaque nordestino. Quando o Caique fez o primeiro teste por vídeo, percebemos imediatamente que a energia dele combinava com a do personagem."

Já Ítalo Martins entrou no projeto após os diretores o conhecerem durante as filmagens do longa indicado ao Oscar, O Agente Secreto.

"Quando colocamos os dois juntos no teste, os personagens apareceram diante da gente. Foi algo muito natural, quase mágico."

Parceria construída ao longo de mais de uma década

Diretores Enock Carvalho e Matheus Farias. - Reprodução/Instagram

Enock Carvalho e Matheus Farias trabalham juntos desde 2015 e desenvolveram diversos curtas premiados internacionalmente antes da estreia no longa.

Na entrevista, o diretor contou que a sintonia construída ao longo dos anos tornou praticamente impossível dividir funções de forma rígida.

"A gente se completa. Eu talvez tenha uma proximidade maior com o trabalho de atores e o Matheus já teve mais afinidade com fotografia e som, mas, neste longa, fizemos absolutamente tudo juntos. O segredo foi justamente encontrar essa sincronia."

Cinema de gênero como identidade

Embora tenha forte carga dramática, "A Margem do Rio" também dialoga com o suspense e o thriller, elementos que fazem parte da trajetória da dupla.

Enock explica que essa influência surgiu naturalmente.

Sempre fomos fãs do cinema de gênero, do terror, do suspense e da fantasia. Isso já estava presente nos nossos curtas e inevitavelmente também aparece em 'A Margem do Rio'. É uma ferramenta para contar nossas histórias." Enock Carvalho, Diretor.

Ao definir o filme para quem ainda não conhece a produção, ele resume: "É um filme de suspense e mistério que se passa nos mangues e rios do Recife, uma história sobre desejo, medo e ameaça."

Apoio internacional foi decisivo

O longa recebeu recursos da Ancine, Funcultura, World Cinema Fund, Hubert Bals Fund e Projeto Paradiso.

Para Enock, esses incentivos foram fundamentais para transformar o roteiro em realidade.

"O filme não existiria sem esses parceiros. O Paradiso acompanha o projeto desde o desenvolvimento do roteiro, oferecendo mentorias, conexões e apoio aos jovens cineastas. Eles seguem conosco até agora, inclusive na estreia em Locarno."

Próximos passos

Após a estreia mundial em Locarno, o longa seguirá um circuito internacional de festivais antes de chegar ao Brasil.

Sem revelar os próximos eventos, Enock adiantou que novas participações já estão sendo organizadas. "O filme está sendo convidado para outros festivais que ainda não podemos anunciar, mas tenho certeza de que não vai demorar para chegar ao Brasil."

Enquanto acompanha a circulação de "A Margem do Rio", a dupla já trabalha no desenvolvimento do próximo longa de ficção, novamente assinando a direção em conjunto.



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