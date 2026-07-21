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Estrelada pela vencedora do Oscar Jessica Chastain, produção chega aos cinemas brasileiros em 29 de outubro

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A Universal Pictures divulgou nesta terça-feira (21) o primeiro trailer e cartaz de "Outra Mamãe" (Other Mommy), novo longa de terror dirigido por Rob Savage e sob produção de James Wan, um dos arquitetos mais influentes do terror moderno; e Blumhouse Atomic Monster - estúdio por trás de “Backrooms: Um Não Lugar” e “Obsessão”.

Universal Pictures lança primeiro trailer e cartaz de "Outra Mamãe", novo longa de terror do produtor James Wan - Divulgação/Universal Pictures

Com roteiro de Nathan Elston - vencedor do prêmio do Sindicato dos Roteiristas - o longa apresenta uma história inquietante sobre medo, infância e os horrores que podem se esconder dentro de casa e é baseado no best-seller “Incidents Around the House”, de Josh Malerman, publicado pelo The New York Times.

O filme é estrelado pela vencedora do Oscar, Jessica Chastain, de “It: Capítulo Dois", pela jovem Arabella Olivia Clark, de "A Empregada" e por Jay Duplass, das séries “Transparente” e “Industry".

Jessica Chastain as Other Mommy in Other Mommy, directed by Rob Savage. - Foto: Universal Pictures

Na trama, Bela – vivida pela atriz Arabella Olivia Clark - é uma menina de 8 anos que acompanha diariamente os problemas conjugais de seus pais.

Ela passa a enfrentar uma entidade sinistra que sai de seu armário e essa presença, a quem ela chama de "Outra Mãe", se torna cada vez mais ameaçadora para ela e sua família.

O elenco coadjuvante de destaque de “Outra Mamãe” inclui ainda a indicada ao Prêmio SAG, Dichen Lachman, da série “Ruptura”; Arian Moayed, da série “Succession”, indicado aos prêmios Emmy e Tony; e a lendária atriz Karen Allen, dos filmes de “Indiana Jones”.

Distribuído pela Universal Pictures, o longa estreia em 29 de outubro nos cinemas brasileiros, também em versões acessíveis.

Assista ao trailer