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Universal Pictures lança primeiro trailer e cartaz de "Outra Mamãe", novo longa de terror do produtor James Wan

Estrelada pela vencedora do Oscar Jessica Chastain, produção chega aos cinemas brasileiros em 29 de outubro

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/07/2026 às 19:08
Jessica Chastain como Outra Mamãe em *Outra Mamãe*, dirigido por Rob Savage.
Jessica Chastain como Outra Mamãe em *Outra Mamãe*, dirigido por Rob Savage. - Foto: Universal Pictures

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A Universal Pictures divulgou nesta terça-feira (21) o primeiro trailer e cartaz de "Outra Mamãe" (Other Mommy), novo longa de terror dirigido por Rob Savage e sob produção de James Wan, um dos arquitetos mais influentes do terror moderno; e Blumhouse Atomic Monster - estúdio por trás de “Backrooms: Um Não Lugar” e “Obsessão”.

Divulgação/Universal Pictures
Universal Pictures lança primeiro trailer e cartaz de "Outra Mamãe", novo longa de terror do produtor James Wan - Divulgação/Universal Pictures

Com roteiro de Nathan Elston - vencedor do prêmio do Sindicato dos Roteiristas - o longa apresenta uma história inquietante sobre medo, infância e os horrores que podem se esconder dentro de casa e é baseado no best-seller “Incidents Around the House”, de Josh Malerman, publicado pelo The New York Times.

O filme é estrelado pela vencedora do Oscar, Jessica Chastain, de “It: Capítulo Dois", pela jovem Arabella Olivia Clark, de "A Empregada" e por Jay Duplass, das séries “Transparente” e “Industry".

Foto: Universal Pictures
Jessica Chastain as Other Mommy in Other Mommy, directed by Rob Savage. - Foto: Universal Pictures

Na trama, Bela – vivida pela atriz Arabella Olivia Clark - é uma menina de 8 anos que acompanha diariamente os problemas conjugais de seus pais.

Ela passa a enfrentar uma entidade sinistra que sai de seu armário e essa presença, a quem ela chama de "Outra Mãe", se torna cada vez mais ameaçadora para ela e sua família.

O elenco coadjuvante de destaque de “Outra Mamãe” inclui ainda a indicada ao Prêmio SAG, Dichen Lachman, da série “Ruptura”; Arian Moayed, da série “Succession”, indicado aos prêmios Emmy e Tony; e a lendária atriz Karen Allen, dos filmes de “Indiana Jones”.

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Distribuído pela Universal Pictures, o longa estreia em 29 de outubro nos cinemas brasileiros, também em versões acessíveis.

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