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Filmes | Notícia

Galinha Pintadinha ganha primeiro longa-metragem nos cinemas em comemoração aos 20 anos da marca

Com estreia nacional agendada para outubro, a produção desenvolvida pela Bromelia Produções adota animação em formato 3D inédito para a franquia.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/07/2026 às 15:05
Galinha Pintadinha faz sucesso entre as crianças
Galinha Pintadinha faz sucesso entre as crianças - Divulgação

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A personagem Galinha Pintadinha terá o seu primeiro longa-metragem exibido nos cinemas de todo o país. Intitulada "Galinha Pintadinha - O Filme", a produção tem estreia confirmada para o dia 1º de outubro, sob a distribuição da Imagem Filmes. O lançamento faz parte das comemorações de duas décadas de criação da marca brasileira, desenvolvida pela Bromelia Produções.

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Transição para a tecnologia 3D e ampliação de público

Diferente do conteúdo tradicionalmente disponibilizado na plataforma de vídeos YouTube, o novo projeto foi desenvolvido em animação 3D. A mudança estética e de formato busca apresentar uma proposta visual distinta da trajetória anterior da marca, visando atrair tanto o público infantil habitual quanto espectadores de outras faixas etárias.

A divulgação oficial do projeto teve início com a apresentação do primeiro pôster nas redes sociais da franquia, ilustrando o design tridimensional adotado para os personagens clássicos e novos integrantes da narrativa.

Divulgação
Pôster do novo filme da Galinha Pintadinha - Divulgação

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Trajetória no mercado de entretenimento

A marca foi criada em 2006 pelos sócios Juliano Prado e Marcos Luporini. Inicialmente projetada para plataformas digitais em um período de expansão do acesso à internet e de dispositivos móveis no Brasil, a produção expandiu sua atuação para licenciamentos e presença em diferentes serviços de streaming de áudio e vídeo.

De acordo com Juliano Prado, a transição para as salas de cinema representa uma etapa de consolidação da trajetória do projeto. Marcos Luporini complementa que a proposta do roteiro busca preservar os elementos característicos que fundamentaram a aceitação da personagem ao longo dos anos, adaptando-os para a narrativa de longa-metragem.

Serviço

  • Atração: Galinha Pintadinha - O Filme
  • Estreia: 1º de outubro nos cinemas
  • Produção: Bromelia Produções
  • Distribuição: Imagem Filmes

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