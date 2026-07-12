Free Willy vai ganhar remake produzido pelos diretores de Vingadores
Um dos maiores clássicos dos anos 90 vai voltar aos cinemas! Free Willy ganhará um novo filme produzido pelos diretores de Vingadores.
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Mais de 30 anos após emocionar uma geração de espectadores, Free Willy vai ganhar uma nova adaptação para os cinemas.
A Warner Bros. confirmou que está desenvolvendo um remake do clássico lançado em 1993, agora com produção da AGBO, empresa dos irmãos Joe e Anthony Russo, conhecidos pelo sucesso de grandes produções da Marvel.
A nova versão promete apresentar a história da famosa orca para uma nova geração, mantendo o espírito de aventura e amizade que transformou o longa original em um fenômeno mundial.
Clássico dos anos 1990 ganhará nova versão
O roteiro ficará por conta da dupla Mary-Margaret Kunze e Jade Halley Bartlett. Já a produção será comandada pela AGBO, estúdio fundado pelos irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis por filmes dos Vingadores e pelos próximos longas da franquia.
Além de atuarem como produtores executivos, os irmãos Russo terão ao lado Angela Russo-Otstot, Michael Disco e Kassee Whiting na produção do projeto. Até o momento, o remake ainda não teve elenco, diretor ou previsão de estreia divulgados.
A história de Free Willy
Lançado em 1993, Free Willy acompanha Jesse, um garoto problemático que cria uma forte amizade com Willy, uma orca mantida em cativeiro para servir de atração em um parque aquático.
Ao perceber que o animal está sofrendo, o menino decide ajudá-lo a retornar ao oceano, dando início a uma emocionante aventura marcada por amizade, coragem e preservação da natureza. O longa conquistou o público infantil e se tornou um dos maiores sucessos da década.
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Um fenômeno de bilheteria
Produzido com orçamento de aproximadamente US$ 20 milhões, o primeiro Free Willy arrecadou cerca de US$ 153 milhões nos cinemas ao redor do mundo e rapidamente virou um clássico entre crianças e adolescentes.
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O sucesso deu origem a uma franquia composta por três continuações e uma série derivada. No entanto, o interesse diminuiu ao longo dos anos: Free Willy 3, lançado em 1997, teve desempenho fraco nas bilheterias, arrecadando cerca de US$ 8 milhões.
Em 2010, a franquia ainda ganhou um novo filme lançado diretamente em DVD e Blu-ray, mas desde então permaneceu sem novos projetos até o anúncio do remake.
Quando estreia o remake?
A Warner Bros. ainda não anunciou uma data de lançamento para o novo Free Willy. Também não há informações sobre elenco, início das filmagens ou direção.
Mesmo assim, a confirmação do projeto já movimentou fãs do clássico, que aguardam para descobrir como a história da amizade entre Jesse e Willy será reimaginada para uma nova geração.