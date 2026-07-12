Estes são os 5 filmes mais caros da história do cinema

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Descubra quais produções entraram para a história com orçamentos bilionários! Veja os 5 filmes mais caros já feitos pela indústria do cinema mundial!

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Produzir um grande blockbuster de Hollywood exige investimentos cada vez maiores. Entre efeitos visuais de última geração, elencos estrelados, locações internacionais, cenários grandiosos e longos períodos de pós-produção, alguns filmes ultrapassaram a marca de centenas de milhões de dólares em custos de produção.

Nos últimos anos, franquias como Star Wars, Jurassic World e o Universo Cinematográfico da Marvel passaram a dominar o ranking das produções mais caras já realizadas.

Os altos orçamentos refletem a busca dos estúdios por experiências cinematográficas cada vez mais imersivas e capazes de atrair milhões de espectadores ao redor do mundo.

Confira quais são os cinco filmes mais caros da história do cinema

1. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) — US$ 490 milhões

No topo da lista está Star Wars: The Rise of Skywalker, último capítulo da trilogia iniciada em 2015. Dirigido por J. J. Abrams, o longa encerra a saga da família Skywalker e reúne personagens clássicos e novos heróis em uma batalha decisiva contra a Primeira Ordem.

Com um orçamento estimado em US$ 490 milhões, a produção investiu pesado em efeitos especiais, cenários, tecnologia de captura de imagem e um elenco repleto de estrelas. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.

2. Jurassic World: Dominion (2022) — US$ 465 milhões

O segundo lugar pertence a Jurassic World: Dominion, que reuniu os protagonistas da trilogia mais recente com os personagens clássicos de Jurassic Park.

Grande parte do orçamento foi impactada pelas gravações realizadas durante a pandemia, que exigiram protocolos sanitários rigorosos, além do uso intenso de efeitos visuais para recriar os dinossauros.

3. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) — US$ 465 milhões

Empatado com o sucessor, Jurassic World: Fallen Kingdom também figura entre as produções mais caras já feitas.

O longa expandiu o universo da franquia ao apresentar novas ameaças envolvendo os dinossauros e investiu fortemente em efeitos especiais, cenários complexos e sequências de ação.

4. Star Wars: O Despertar da Força (2015) — US$ 447 milhões

Responsável por marcar o retorno da saga aos cinemas após a compra da Lucasfilm pela Disney, O Despertar da Força foi um enorme sucesso comercial.

Além de apresentar uma nova geração de personagens, o filme trouxe de volta nomes icônicos como Han Solo, Leia Organa e Luke Skywalker, combinando efeitos digitais de ponta com cenários construídos fisicamente.

5. Deadpool & Wolverine (2024) — US$ 429 milhões

Fechando a lista está Deadpool & Wolverine, que marcou o encontro de Ryan Reynolds e Hugh Jackman no Universo Cinematográfico da Marvel.

O longa chamou atenção pelas cenas de ação, efeitos visuais elaborados e pela expectativa dos fãs em torno do retorno de Wolverine.

Com orçamento estimado em US$ 429 milhões, tornou-se uma das produções mais caras da história da Marvel.

