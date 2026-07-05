"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castelo" Infinito chega à Crunchyroll

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Sucesso absoluto entre os fãs, obra bateu recordes de bilheteria no ano passado e se tornou o filme de anime de maior arrecadação de todos os tempos

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A Crunchyroll, destino definitivo para o anime, anunciou que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito I, filme que bateu recordes de bilheteria e se tornou o longa de anime de maior arrecadação de todos os tempos, chega ao catálogo da plataforma em 28 de julho.

A estreia acontece em todo o mundo, exceto Japão e China Continental, com áudio original em japonês, legendas e dublagens em diversos idiomas, incluindo português brasileiro.

Primeiro capítulo da trilogia cinematográfica que adapta o arco final da obra, o filme acompanha Tanjiro Kamado e o Corpo de Caçadores de Demônios em sua batalha decisiva contra Muzan Kibutsuji. Após o intenso Treinamento dos Hashira, os caçadores são levados ao Castelo Infinito, fortaleza dos demônios, onde tem início o confronto que definirá o destino da humanidade.

O sucesso do filme também foi reconhecido pela indústria. O longa recebeu indicação ao Globo de Ouro na categoria Melhor Filme de Animação, além de concorrer ao prêmio da Producers Guild of America como Melhor Produção de Animação para Cinema e integrar a lista preliminar do BAFTA para Melhor Filme de Animação.

Além da estreia na Crunchyroll, o filme também estará disponível para compra em plataformas digitais selecionadas, incluindo Apple TV, Prime Video, Google Play e YouTube a partir do dia 28 de julho. A pré-venda começa neste sábado, dia 4, nas plataformas participantes.

Todos os episódios de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e o longa Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train já estão disponíveis na Crunchyroll. Também fazem parte do catálogo o concerto especial Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Orchestra Concert- e o espetáculo ao vivo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE. Siga o @crunchyroll_br nas redes sociais e acesse o Crunchyroll News para ver todos os anúncios do Crunchyroll Showcase durante o Anime Expo.

Imagem do poster de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castelo - ©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Sinopse do filme

Tanjiro Kamado é um jovem que ingressou no Corpo de Caçadores de Demônios após sua irmã mais nova, Nezuko, ser transformada em um demônio.

Enquanto se fortalece e aprofunda os laços de amizade com seus companheiros, Tanjiro enfrentou inúmeros demônios ao lado de Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Ao longo de sua jornada, lutou ao lado dos Hashira - os espadachins mais poderosos do Corpo de Caçadores de Demônios - incluindo Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas, a bordo do Trem Infinito; Tengen Uzui, o Hashira do Som, no Distrito do Entretenimento; além de Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa, e Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor, na Vila dos Ferreiros.

Enquanto os membros do Corpo de Caçadores de Demônios e os Hashira participam do Treinamento dos Hashira para se prepararem para a batalha decisiva contra os demônios, Muzan Kibutsuji surge na Mansão Ubuyashiki. Com o líder do Corpo em perigo, Tanjiro e os Hashira correm até o local, mas acabam sendo lançados por Muzan em uma misteriosa dimensão subterrânea.

O destino para onde Tanjiro e os Caçadores de Demônios são enviados é a fortaleza dos demônios: o Castelo Infinito. É ali que o palco da batalha final entre o Corpo de Caçadores de Demônios e as forças demoníacas finalmente será estabelecido.

Créditos: História original de Koyoharu Gotoge (JUMP COMICS / SHUEISHA). Direção de Haruo Sotozaki. Roteiro e animação produzidos pelo estúdio ufotable.

Sobre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba é baseado no mangá de Koyoharu Gotoge, publicado na revista WEEKLY JUMP, da SHUEISHA, entre fevereiro de 2016 e maio de 2020.

A obra conquistou fãs ao redor do mundo com sua emocionante história sobre humanos e demônios, combates eletrizantes com espadas, personagens cativantes e momentos de humor. O mangá conta com 23 volumes e já ultrapassou 200 milhões de cópias publicadas.

O anime estreou em abril de 2019 com o arco Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, seguido pelo filme Trem Infinito, lançado em outubro de 2020, e pelos arcos televisivos Trem Infinito e Distrito do Entretenimento, exibidos entre 2021 e 2022. Em 2023, o arco da Vila dos Ferreiros estreou na Crunchyroll logo após o lançamento nos cinemas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Para a Vila dos Ferreiros. Em 2024, foi a vez do arco do Treinamento Hashira, lançado pouco depois da estreia nos cinemas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Ao Treinamento Hashira. Toda a animação da franquia é produzida pelo estúdio ufotable.

Sobre a Aniplex Inc.

A Aniplex Inc. (ANX) é uma empresa global de entretenimento com atuação diversificada, focada no planejamento e produção de animes, conteúdos musicais e audiovisuais, distribuição para cinemas e televisão, comercialização de produtos físicos e digitais, desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis e produtos licenciados, como figuras colecionáveis e vestuário, produção de musicais e eventos ao vivo, além da operação da loja virtual Aniplex Online, que oferece uma seleção exclusiva de produtos para os fãs.

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