Copa do Mundo 2026: um filme para cada seleção que joga nesta terça (30)

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Entre no clima da Copa do Mundo 2026 com um filme inspirado em cada seleção que entra em campo nesta terça e escolha sua próxima sessão!

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A Copa do Mundo 2026 segue movimentando os torcedores com mais uma rodada de jogos nesta terça-feira (30).

Além da expectativa pelos confrontos dentro de campo, o dia também é uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura dos países que entram em ação por meio do cinema.

Das produções premiadas aos dramas contemporâneos, cada seleção possui filmes que ajudam a retratar sua história, seus costumes e diferentes aspectos da sociedade.

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Seja para assistir antes da bola rolar ou para colocar na lista de favoritos, essas obras oferecem uma viagem cinematográfica ao redor do mundo.

Confira um filme para cada seleção que joga nesta terça-feira.

Noite de Reis (2020) - Costa do Marfim

Dirigido por Philippe Lacôte, Noite de Reis (La Nuit des Rois) é um dos filmes africanos mais elogiados dos últimos anos. A história acompanha um jovem enviado para a prisão de MACA, uma das mais temidas da Costa do Marfim.

Para sobreviver à noite, ele precisa assumir o papel de contador de histórias diante dos demais detentos, em uma narrativa que mistura realidade, tradição oral e elementos fantásticos.

O longa recebeu reconhecimento internacional por sua fotografia e pela forma como retrata a cultura marfinense.

Valor Sentimental (2025) - Noruega

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e um dos lançamentos mais comentados do cinema norueguês, Valor Sentimental explora temas como família, memória e relações humanas.

O filme acompanha personagens que precisam lidar com conflitos do passado enquanto enfrentam mudanças importantes em suas vidas.

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Com uma narrativa sensível e atuações marcantes, a produção conquistou destaque em festivais internacionais e reforça a força do cinema escandinavo contemporâneo.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) - França

Poucos filmes representam tão bem o cinema francês quanto O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.

Estrelado por Audrey Tautou, o longa acompanha Amélie, uma jovem parisiense que decide transformar discretamente a vida das pessoas ao seu redor por meio de pequenos gestos de bondade.

Com fotografia marcante, trilha sonora inesquecível e muito charme, o filme tornou-se um clássico moderno e uma das produções francesas mais conhecidas no mundo.

A Casa que Jack Construiu (2018) - Suécia

Dirigido por Lars von Trier, A Casa que Jack Construiu é uma produção provocativa que acompanha um serial killer durante diferentes fases de sua vida.

Misturando suspense, drama psicológico e reflexões sobre arte e moralidade, o filme divide opiniões, mas é considerado uma das obras mais marcantes do diretor. Por abordar temas pesados e conter cenas fortes, é indicado apenas para o público adulto.

Roma (2018) - México

Vencedor de três Oscars, Roma é uma das maiores produções da história do cinema mexicano.

Dirigido por Alfonso Cuarón, o filme acompanha a rotina de uma empregada doméstica na Cidade do México durante a década de 1970, explorando temas como desigualdade social, família e transformações políticas.

Filmado em preto e branco, o longa foi amplamente elogiado pela crítica e conquistou diversos prêmios internacionais.

Hiedra (2025) - Equador

Entre as produções recentes ligadas ao cinema do Equador, Hiedra se destaca por abordar temas contemporâneos por meio de uma narrativa intimista.

O longa acompanha personagens que enfrentam desafios pessoais enquanto refletem sobre identidade, pertencimento e mudanças sociais.

A produção faz parte da crescente presença do cinema equatoriano em festivais internacionais e mostra a expansão da indústria audiovisual do país.

