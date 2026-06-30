5 filmes para quem gostou de "Mensagens para Isabelle"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça histórias que prometem te conquistar tanto quanto o novo romance em alta do streaming da Netflix

Clique aqui e escute a matéria

O novo romance da Netflix chegou para conquistar quem adora ver a história de um casal surpreendente.

Em "Mensagens para Isabelle", a protagonista passa por um momento de luto e acaba enviando mensagens para o antigo número da sua irmã. Um completo estranho passa a escutar a caixa de mensagem.

A história dos dois está sendo destaque desde o lançamento, tanto pela trajetória quanto pela trilha sonora e fotografia.

Se você gosta de produções desse nicho, o portal da Capricho separou uma lista com alguns títulos que seguem a mesma linha; confira!

1. A Lista da Minha Vida (Netflix)

Sinopse: A Lista da Minha Vida acompanha Alex Rose (Sofia Carson), uma jovem em luto que acaba de perder a mãe Elizabeth (Connie Britton), com quem tinha um laço muito forte e muito próximo. Enquanto enfrenta a dor dessa trágica morte, Alex recebe uma surpresa do advogado da família Brad (Kyle Allen). Em um vídeo gravado antes de falecer, sua mãe convoca a jovem para um desafio: completar a lista de desejos que escreveu na adolescência.

A cada sonho cumprido, Alex recebe um novo DVD com uma nova mensagem de Elizabeth. Alex embarca, então, numa jornada de autodescoberta e amadurecimento na qual precisará enfrentar segredos de família, reencontrar o amor e se reconectar com suas raízes. Pouco preparada para os imprevistos e as emoções que a lista guarda para ela, Alex terá a ajuda de seus irmãos (Dario Ladani Sanchez, Federico Rodriguez), suas grandes amigas e do advogado Brad para recuperar a coragem, a alegria de viver e sua melhor versão.

2. O Plano Imperfeito (Netflix)

Sinopse: Duas jovens assistentes na cidade de Nova York percebem que podem facilitar suas vidas contratando seus chefes viciados em trabalho para namorar. Enquanto tentam perpetuar esse ardil romântico entre seus chefes de pesadelo, os assistentes percebem que eles mesmos podem realmente ser a pessoa certa um para o outro.

3. A Última Carta de Amor (Netflix)

Sinopse: Duas histórias entrelaçadas ambientadas no presente e no passado acompanham Ellie Haworth, uma jornalista ambiciosa que descobre um tesouro de cartas de amor secretas de 1965 e se determina a resolver o mistério do caso proibido que está no centro delas.

Ao descobrir a história por trás de Jennifer Stirling, esposa de um rico industrial, e Anthony O'Hare, o jornalista financeiro designado para cobri-lo, a própria história de amor de Ellie se desenrola com a ajuda de um arquivista sincero e carinhoso que a ajuda a rastrear mais cartas.

4. Como Seria Se…? (Netflix)

Sinopse: E se sua vida pudesse ser definida com apenas um momento? Como Seria Se...? Segue Natalie (Lili Reinhart) que, na noite da formatura de sua faculdade, decide ir para a cama com seu namorado Gabe (Danny Ramirez). Tempo depois ela acorda passando mal e decide fazer um teste de gravidez, neste momento sua vida segue por dois caminhos em universos paralelos: uma aonde está gravida e na outra onde não está.

Na realidade aonde o teste sai positivo, Natalie volta para a casa de seus pais e decide continuar com a gravidez, se tornando uma jovem mãe. Já na realidade do teste negativo, Natalie se muda para Los Angeles com uma amiga e começam a sua carreira. Nessas duas realidades, as "Natalies" precisam viver com as escolhas de suas vidas, relacionamentos e carreiras profissionais. Porém, nas duas ela avança em sua carreira, só que em momentos e de modo diferente.

5. P.S. Eu Te Amo (Netflix)



Sinopse: Holly Kennedy (Hilary Swank) é casada com Gerry (Gerard Butler), um engraçado irlandês por quem é completamente apaixonada. Quando Gerry morre, a vida de Holly também acaba. Em profunda depressão, ela descobre com surpresa que o marido deixou diversas cartas que buscam guiá-la no caminho da recuperação.

VEJA TAMBÉM: COMO FOI O FIM DAS SENHAS COMPARTILHADAS NA NETFLIX