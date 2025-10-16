fechar
'Guerreiras do K-Pop', sucesso mundial, será exibido pela Cinemark durante o Halloween

Filme entra em cartaz na Rede nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, nas unidades de todo o país. Pré-venda estará disponível a partir de 17/10

Por Alice Lins Publicado em 16/10/2025 às 19:34
Cena do filme "Guerreiras do K-pop"
Cena do filme "Guerreiras do K-pop" - Reprodução/Netflix

O fenômeno K-Pop de 2025 já tem um encontro marcado com os cinéfilos na Cinemark. A animação ‘Guerreiras do K-Pop’ ganhará uma janela de exibição especial nos cinemas durante os dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, nas unidades da Rede de todo o país.

O lançamento contará com a versão Sing Along do longa, isto é, com as letras das músicas em evidência na tela para que o público possa cantar junto com as HUNTR/X todos os seus hits. A pré-venda de ingressos abre em 17/10 no site e app da Rede. Membros Cinemark Club podem resgatar seus ingressos para conferirem este filme.

‘Guerreiras do K-Pop’ é uma das animações mais bem-sucedidas dos últimos tempos. Lançada originalmente em junho para o streaming, a produção se tornou rapidamente um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por conta de sua trama envolvente e suas personagens carismáticas.

Divulgação
Cartaz sobre "Guerreiras do K-pop" - Divulgação

A música “Golden”, das cantoras fictícias Rumi, Mira e Zoey, ficou em primeiro lugar na parada da Billboard por oito semanas. A Cinemark convida a todos os fãs para celebrar este especial especial em suas salas, aproveitando todo o conforto e tecnologia de imagem que a Rede oferece.

O girlgroup HUNTR/X, formado pelas estrelas do K-Pop Rumi, Mira e Zoey, é um sucesso absoluto. Porém, quando estão fora dos palcos, elas guardam um segredo: além de cantoras, elas usam seus poderes secretos para proteger os fãs contra uma ameaça sobrenatural. A chegada de um boygroup de demônios, os Saja Boys, obriga as HUNTR/X a traçarem um novo plano.

“Guerreiras do K-Pop” na Cinemark

  • Quando: Dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro
  • Onde: Em unidades de todo o país. Consulte a programação completa no site e app da Rede.
  • Valor: Preço tradicional de cada unidade. Pré-venda de ingressos disponível em 17/10 no app e site da Cinemark. Consulte o site e app da Rede para mais informações. Membros Cinemark Club podem resgatar seus ingressos para conferirem este filme.

