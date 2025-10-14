fechar
Filmes | Notícia

Pré-venda de 'O Agente Secreto' já tem dia e hora para começar no Brasil

Protagonizado por Wagner Moura, o longa também contará com sessões antecipadas em cinemas selecionados. Saiba mais detalhes sobre o evento

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2025 às 21:02
Imagem de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho
Imagem de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho - DIVULGAÇÃO

Para os cinéfilos que aguardavam ansiosamente, a Vitrine Filmes enfim revelou a data de início da venda antecipada de ingressos para “O Agente Secreto”, longa selecionado pela Academia Brasileira de Cinema como o representante do Brasil no Oscar 2026.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 16 de outubro, próxima quinta-feira. Nesta data, por meio de site e aplicativos da Ingresso.com, será possível garantir os melhores lugares para as primeiras exibições nacionais do filme – que estreia por aqui em 6 de novembro -, e contará com sessões antecipadas a partir do dia 25 de outubro, em cinemas selecionados.

Ambientada na década de 1970, a trama de “O Agente Secreto” acompanha Wagner Moura na pele de Marcelo, um especialista em tecnologia que, após anos fora, retorna a Recife em busca de um pouco de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho (‘Bacurau’ e ‘Aquarius’), “O Agente Secreto” foi a produção mais laureada na última edição do Festival de Cannes, levando os prêmios de Melhor Direção, Melhor Ator, o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesca de Cinema d’Art et d’Essai).

O elenco de “O Agente Secreto” ainda é composto por outras estrelas, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Thomás Aquino, Udo Kier e outros grandes nomes.

