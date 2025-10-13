fechar
Filmes | Notícia

Novo vídeo de 'Mortal Kombat 2' revela bastidores e cenas especiais do longa

Público pode conferir detalhes inéditos da produção do filme, que chega aos cinemas brasileiros em maio de 2026. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2025 às 19:55
Cena de Mortal Kombat 2
Cena de Mortal Kombat 2 - Divulgação

No último sábado, 11 de outubro, a Warner Bros. Pictures divulgou um vídeo especial dos bastidores de Mortal Kombat 2. O longa é ambientado no universo icônico que marcou gerações e traz de volta campeões queridos pelos fãs às telonas, agora ao lado de Johnny Cage (Karl Urban). No material, o elenco e o diretor comentam a grandiosidade da aguardada sequência.

“Você nunca viu Mortal Kombat em uma escala tão grandiosa. Essa é uma história épica que temos a oportunidade de contar”, afirma o diretor Simon McQuoid. O vídeo também apresenta depoimentos de Urban (Jhonny Cage), Martyn Ford (Shao Kan), Adeline Rudolph (Kitana), Max Huang (Kung Lao), Lewis Tan (Cole Young) e Hiroyuki Sanada (Scorpion).

Mortal Kombat 2 apresenta uma nova e brutal sequência de combates entre as forças do Plano Terreno e do tirânico Shao Kahn (Ford), governante da Exoterra. Quando o domínio de Kahn ameaça destruir o equilíbrio entre os reinos, heróis e inimigos de diferentes mundos precisam unir forças em uma batalha sangrenta e definitiva pelo destino de todos.

Mortal Kombat 2 estreia em maio de 2026 nos cinemas brasileiros, também em IMAX e versões acessíveis.

Sobre o filme

A New Line Cinema apresenta a mais nova e aguardada produção da franquia blockbuster de videogame, Mortal Kombat 2, em toda a sua gloriosa brutalidade. Desta vez, os campões favoritos dos fãs – agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage – são colocados uns contra os outros numa sangrenta e derradeira batalha, sem regras ou limites, para derrotar o sombrio governo de Shao Kahn que ameaça a própria existência do Plano Terreno e seus defensores.

Karl Urban estrela Mortal Kombat 2 como Johnny Cage, ao lado de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, e com Chin Han como o Imperador da Exoterra, Shang Tsung; Tadanobu Asano como Lorde Raiden; Joe Taslim como o guerreiro Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi e Scorpion.

O diretor Simon McQuoid assume a direção da sequência de sua explosiva aventura cinematográfica de 2021, com roteiro escrito por Jeremy Slater, baseado no videogame criado por Ed Boon e John Tobias. Mortal Kombat 2 foi produzido por Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e McQuoid, e tem produção executiva de Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff.

A equipe de produção criativa de Simon McQuoid nos bastidores de Mortal Kombat 2 inclui o diretor de fotografia Stephen F.Windon; o designer de produção Yohei Taneda; o editor Stuart Levy; a figurinista Cappi Ireland; Rich Delia, responsável pelo elenco; e o compositor Benjamin Wallfisch na criação da trilha sonora.

A New Line Cinema apresenta uma produção Atomic Monster/Broken Road e Fireside Films, Mortal Kombat 2, que será distribuído nas salas de cinema IMAX de todo o mundo e tem estreia prevista para maio de 2026 no Brasil.

