Novo vídeo de 'Mortal Kombat 2' revela bastidores e cenas especiais do longa
Público pode conferir detalhes inéditos da produção do filme, que chega aos cinemas brasileiros em maio de 2026. Saiba mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
No último sábado, 11 de outubro, a Warner Bros. Pictures divulgou um vídeo especial dos bastidores de Mortal Kombat 2. O longa é ambientado no universo icônico que marcou gerações e traz de volta campeões queridos pelos fãs às telonas, agora ao lado de Johnny Cage (Karl Urban). No material, o elenco e o diretor comentam a grandiosidade da aguardada sequência.
“Você nunca viu Mortal Kombat em uma escala tão grandiosa. Essa é uma história épica que temos a oportunidade de contar”, afirma o diretor Simon McQuoid. O vídeo também apresenta depoimentos de Urban (Jhonny Cage), Martyn Ford (Shao Kan), Adeline Rudolph (Kitana), Max Huang (Kung Lao), Lewis Tan (Cole Young) e Hiroyuki Sanada (Scorpion).
Mortal Kombat 2 apresenta uma nova e brutal sequência de combates entre as forças do Plano Terreno e do tirânico Shao Kahn (Ford), governante da Exoterra. Quando o domínio de Kahn ameaça destruir o equilíbrio entre os reinos, heróis e inimigos de diferentes mundos precisam unir forças em uma batalha sangrenta e definitiva pelo destino de todos.
Mortal Kombat 2 estreia em maio de 2026 nos cinemas brasileiros, também em IMAX e versões acessíveis.
Sobre o filme
A New Line Cinema apresenta a mais nova e aguardada produção da franquia blockbuster de videogame, Mortal Kombat 2, em toda a sua gloriosa brutalidade. Desta vez, os campões favoritos dos fãs – agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage – são colocados uns contra os outros numa sangrenta e derradeira batalha, sem regras ou limites, para derrotar o sombrio governo de Shao Kahn que ameaça a própria existência do Plano Terreno e seus defensores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Karl Urban estrela Mortal Kombat 2 como Johnny Cage, ao lado de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, e com Chin Han como o Imperador da Exoterra, Shang Tsung; Tadanobu Asano como Lorde Raiden; Joe Taslim como o guerreiro Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi e Scorpion.
O diretor Simon McQuoid assume a direção da sequência de sua explosiva aventura cinematográfica de 2021, com roteiro escrito por Jeremy Slater, baseado no videogame criado por Ed Boon e John Tobias. Mortal Kombat 2 foi produzido por Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh e McQuoid, e tem produção executiva de Michael Clear, Judson Scott, Slater e Lawrence Kasanoff.
A equipe de produção criativa de Simon McQuoid nos bastidores de Mortal Kombat 2 inclui o diretor de fotografia Stephen F.Windon; o designer de produção Yohei Taneda; o editor Stuart Levy; a figurinista Cappi Ireland; Rich Delia, responsável pelo elenco; e o compositor Benjamin Wallfisch na criação da trilha sonora.
A New Line Cinema apresenta uma produção Atomic Monster/Broken Road e Fireside Films, Mortal Kombat 2, que será distribuído nas salas de cinema IMAX de todo o mundo e tem estreia prevista para maio de 2026 no Brasil.