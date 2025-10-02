fechar
Universal Pictures lança novo trailer da aguardada sequência "O Telefone Preto 2"

O segundo capítulo do terror que conquistou o mundo estreia em 16 de outubro nos cinemas. O longa tem distribuição da Universal Pictures

Por Alice Lins Publicado em 02/10/2025 às 22:27
Cena de O Telefone Preto 2
Cena de O Telefone Preto 2 - Robin Cymbaly/Universal Pictures

Com direção de Scott Derrickson, o segundo capítulo da saga de terror “O Telefone Preto 2” (The Black Phone 2) acaba de ganhar novo trailer. O longa dá sequência ao fenômeno global que conquistou crítica e público em 2022, arrecadando mais de 160 milhões de dólares em bilheteria mundial.

Ethan Hawke, quatro vezes indicado ao Oscar, retorna ao papel mais perturbador de sua carreira: O Sequestrador. O filme eleva a tensão e expande o universo se consolidando como uma das mais impactantes do gênero. A distribuição é da Universal Pictures.

Baseado nos personagens criados por Joe Hill, a produção traz de volta Mason Thames e Madeleine McGraw como os irmãos Finn e Gwen. Com estreia marcada para 16 de outubro nos cinemas brasileiros, o longa tem direção de Scott Derrickson e roteiro assinado por ele ao lado de C. Robert Cargill.

A trama se passa quatro anos após a fuga de Finn e a morte do Sequestrador. Apesar do tempo, Finn ainda lida com os traumas do sequestro, enquanto Gwen começa a receber ligações em sonhos que a levam até um acampamento de inverno marcado por mistérios e visões de vítimas desconhecidas. Em meio a uma nevasca, os irmãos precisarão enfrentar uma presença ainda mais sombria: um inimigo que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.

Além de Hawke, Thames e McGraw, o elenco conta com o retorno de Jeremy Davies e Miguel Mora aos seus papéis, o indicado ao Oscar Demián Bichir, de “Uma Vida Melhor” e “A Freira”, Arianna Rivas, de “Resgate Implacável”, Maev Beaty, de “Beau Tem Medo” e Graham Abbey, de “Em Nome do Céu”.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 16 de outubro também em versões acessíveis.

