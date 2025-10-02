'O Mágico de Oz' tem reexibição especial nos cinemas em 18 e19 de outubro
O filme conquistou gerações com sua narrativa épica e personagens inesquecíveis. A pré-venda de ingressos já está disponível; saiba mais
A Warner Bros. Pictures Brasil anuncia um momento mágico: o retorno de O Mágico de Oz aos cinemas de todo o país, com sessões nos dias 18 e 19 de outubro. Lançado em 1939 com inspiração no livro homônimo de L. Frank Baum, o filme conquistou gerações com sua narrativa épica e personagens inesquecíveis. A pré-venda de ingressos já está disponível.
Conhecido como um dos maiores clássicos de fantasia do cinema e vencedor de dois Oscars (Melhor Canção e Melhor Trilha Sonora Original), o longa promete emocionar mais uma vez os fãs, bem como a quem irá conhecer Oz pela primeira vez.
Na história, acompanhamos Dorothy (Judy Garland), uma jovem do Kansas que, após ser levada por um tornado, desperta na mágica terra de Oz. Para conseguir voltar para casa, ela e seus amigos embarcam em uma jornada até a Cidade das Esmeraldas, em busca do poderoso Mágico de Oz.
Para mais informações sobre as sessões, confira a programação da rede de cinema mais próxima.