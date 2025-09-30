fechar
Filmes | Notícia

"Eternidade" tem trailer e anuncia a data de estreia revelada pela A24

A nova comédia romântica estrelada por Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner, com direção de David Freyne, estreia em 4 de dezembro

Por Alice Lins Publicado em 30/09/2025 às 12:48 | Atualizado em 30/09/2025 às 12:55
Cena do filme "Eternidade"
Cena do filme "Eternidade" - Divulgação/A24

Decidir onde e com quem passar a eternidade é o tema da comédia, da A24, “Eternidade” (“Eternity”), do diretor David Freyne (“Meus Encontros com Amber”,” Os Curados”), que estreia nos cinemas de todo o Brasil em 4 de dezembro.

Em uma vida após a morte onde as almas têm o prazo de uma semana para decidir como passar a eternidade, Joan (Elizabeth Olsen, conhecida mundialmente como a super-heroína da Marvel ‘Feiticeira Escarlate’) é confrontada com a difícil escolha entre o homem com quem ela passou a vida (Miles Teller, de "Whiplash: Em Busca da Perfeição", "Entre Montanhas") e seu primeiro amor (Callum Turner, de "Mestres do Ar", "Animais Fantásticos"), que morreu jovem e esperou a chegada dela por décadas.

Com o elenco carismático em atuações vibrantes, o diretor David Freyne apresenta uma fábula ousada e emocionante, com uma visão encantadora e pop da existência após a vida. A vencedora do Oscar Da’Vine Joy Randolph (“Os Rejeitados”,” Meu Nome é Dolemite”) e John Early (“Search Party”,” Other People”) compõem o elenco, como os divertidos Consultores do Além.

Para Elizabeth Olsen, “Esse não é um triângulo amoroso comum, porque Joan precisa tomar uma decisão sobre o amor fora de toda a estrutura normal do tempo e das circunstâncias terrenas”. Miles Teller afirma: "Essa é uma daquelas comédias que também tem cenas poéticas e lindas sobre vida, amor e perda, e para mim foi uma combinação poderosa”. “'Eternidade' é uma comédia visualmente incrível e brilhante que leva seus personagens em uma jornada emocional”, diz Callum Turner.

A trilha sonora exuberante e vibrante é de David Fleming, que recentemente ganhou o ASCAP Screen Music Award (prêmio da American Society of Composers, Authors and Publishers) de Trilha Sonora de Televisão do Ano em 2024 pela série "The Last of Us".

