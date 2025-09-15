"A Empregada", suspense com Sidney Sweeney e Amanda Seyfried, ganha primeiro cartaz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adaptação literária terá primeiras sessões em dezembro, mas será lançado oficialmente em 1º de janeiro nos cinemas. Saiba mais detalhes!

A Paris Filmes acaba de divulgar o primeiro cartaz de “A Empregada” (The Housemaid), filme baseado no livro homônimo escrito por Freida McFadden. O longa terá sessões antecipadas a partir de 19 de dezembro e estreia 01 de janeiro, exclusivo nos cinemas.

Além do cartaz, que pode ser visto aqui, pôsteres individuais com imagens dos protagonistas e teasers que apresentam um pouco dos principais cenários da história também foram revelados.

Cartaz do filme A Empregada - Divulgação

Millie é uma mulher passando por dificuldades que se sente aliviada com a chance de um novo começo como empregada doméstica de Nina e Andrew, um casal rico. Logo, ela descobre que os segredos da família são muito mais perigosos do que os seus.

O filme é dirigido por Paul Feig (Um Pequeno Favor, Missão Madrinha de Casamento), que também produz o longa ao lado de Todd Lieberman, Carly Kleinbart Elter e Laura Fischer.

Além de Amanda Seyfried (Mamma Mia) e Sidney Sweeney (Todos Menos Você) elenco conta ainda com Brandon Sklenar (É Assim Que Acaba) e Michele Morrone (365 Dias) e o roteiro é de Rebecca Sonnenshine.