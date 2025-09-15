fechar
Filmes | Notícia

"A Empregada", suspense com Sidney Sweeney e Amanda Seyfried, ganha primeiro cartaz

Adaptação literária terá primeiras sessões em dezembro, mas será lançado oficialmente em 1º de janeiro nos cinemas. Saiba mais detalhes!

Por Alice Lins Publicado em 15/09/2025 às 22:10
Sydney Sweeney como Millie e Amanda Seyfried como Nina em "A Empregada"
Sydney Sweeney como Millie e Amanda Seyfried como Nina em "A Empregada" - Daniel McFadden/Lionsgate

Clique aqui e escute a matéria

A Paris Filmes acaba de divulgar o primeiro cartaz de “A Empregada” (The Housemaid), filme baseado no livro homônimo escrito por Freida McFadden. O longa terá sessões antecipadas a partir de 19 de dezembro e estreia 01 de janeiro, exclusivo nos cinemas.

Além do cartaz, que pode ser visto aqui, pôsteres individuais com imagens dos protagonistas e teasers que apresentam um pouco dos principais cenários da história também foram revelados.

Divulgação
Cartaz do filme A Empregada - Divulgação

Millie é uma mulher passando por dificuldades que se sente aliviada com a chance de um novo começo como empregada doméstica de Nina e Andrew, um casal rico. Logo, ela descobre que os segredos da família são muito mais perigosos do que os seus.

O filme é dirigido por Paul Feig (Um Pequeno Favor, Missão Madrinha de Casamento), que também produz o longa ao lado de Todd Lieberman, Carly Kleinbart Elter e Laura Fischer.

Além de Amanda Seyfried (Mamma Mia) e Sidney Sweeney (Todos Menos Você) elenco conta ainda com Brandon Sklenar (É Assim Que Acaba) e Michele Morrone (365 Dias) e o roteiro é de Rebecca Sonnenshine.

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Compartilhe

Tags