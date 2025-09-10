5 filmes com a pegada de Uma Chamada Perdida
Se você curtiu Uma Chamada Perdida, esses filmes são escolhas certeiras para continuar explorando o universo do terror tecnológico e sobrenatural
O terror japonês marcou os anos 2000 com histórias cheias de suspense, maldições tecnológicas e um clima de tensão crescente.
Uma Chamada Perdida é um exemplo perfeito desse estilo, onde o medo vem através de ligações misteriosas que anunciam a morte das vítimas.
Se você curte essa pegada que mistura tecnologia, sobrenatural e muito susto, confira cinco filmes que seguem a mesma linha e vão te prender do começo ao fim.
1. O Chamado (Ringu, 1998)
Clássico absoluto do terror japonês, acompanha uma fita de vídeo amaldiçoada que causa a morte de quem a assiste em sete dias.
Com atmosfera sombria e o icônico espírito de Sadako, é considerado o filme que abriu as portas para uma onda de produções de terror psicológico e tecnológico.
2. O Grito (Ju-On, 2002)
Outro marco do J-horror, conta a história de uma maldição nascida de uma morte violenta. Quem entra na casa assombrada acaba sendo perseguido por espíritos vingativos.
Assim como Uma Chamada Perdida, mistura tensão sobrenatural com a sensação de que não há escapatória.
3. Pulse – Conexão (Kairo, 2001)
Aqui, o terror surge por meio da internet. Usuários começam a acessar sites misteriosos e percebem que fantasmas estão invadindo o mundo real através das telas.
O clima perturbador e a crítica ao isolamento tecnológico tornam esse filme único dentro do gênero.
4. Shutter – Espíritos (Shutter, 2004)
Produção tailandesa que ganhou fama mundial, mostra um fotógrafo que começa a perceber sombras e figuras assustadoras aparecendo em suas fotos.
O suspense cresce à medida que o mistério se conecta a um segredo sombrio do passado.
5. Cairo (Pulse, 2006)
Versão americana de Kairo, mantém a ideia de entidades malignas que se propagam através da internet.
Embora mais voltado para o público ocidental, conserva a atmosfera de ameaça invisível ligada à tecnologia, característica que fãs de Uma Chamada Perdida costumam apreciar.