5 filmes com a pegada de Uma Chamada Perdida

Se você curtiu Uma Chamada Perdida, esses filmes são escolhas certeiras para continuar explorando o universo do terror tecnológico e sobrenatural

Por Guilherme Gusmão Publicado em 10/09/2025 às 15:10 | Atualizado em 10/09/2025 às 15:14
Imagem do filme Uma Chamada Perdida
Imagem do filme Uma Chamada Perdida - Divulgação

O terror japonês marcou os anos 2000 com histórias cheias de suspense, maldições tecnológicas e um clima de tensão crescente.

Uma Chamada Perdida é um exemplo perfeito desse estilo, onde o medo vem através de ligações misteriosas que anunciam a morte das vítimas.

Se você curte essa pegada que mistura tecnologia, sobrenatural e muito susto, confira cinco filmes que seguem a mesma linha e vão te prender do começo ao fim.

1. O Chamado (Ringu, 1998)

Clássico absoluto do terror japonês, acompanha uma fita de vídeo amaldiçoada que causa a morte de quem a assiste em sete dias.

Com atmosfera sombria e o icônico espírito de Sadako, é considerado o filme que abriu as portas para uma onda de produções de terror psicológico e tecnológico.

2. O Grito (Ju-On, 2002)

Outro marco do J-horror, conta a história de uma maldição nascida de uma morte violenta. Quem entra na casa assombrada acaba sendo perseguido por espíritos vingativos.

Assim como Uma Chamada Perdida, mistura tensão sobrenatural com a sensação de que não há escapatória.

3. Pulse – Conexão (Kairo, 2001)

Aqui, o terror surge por meio da internet. Usuários começam a acessar sites misteriosos e percebem que fantasmas estão invadindo o mundo real através das telas.

O clima perturbador e a crítica ao isolamento tecnológico tornam esse filme único dentro do gênero.

4. Shutter – Espíritos (Shutter, 2004)

Produção tailandesa que ganhou fama mundial, mostra um fotógrafo que começa a perceber sombras e figuras assustadoras aparecendo em suas fotos.

O suspense cresce à medida que o mistério se conecta a um segredo sombrio do passado.

5. Cairo (Pulse, 2006)

Versão americana de Kairo, mantém a ideia de entidades malignas que se propagam através da internet.

Embora mais voltado para o público ocidental, conserva a atmosfera de ameaça invisível ligada à tecnologia, característica que fãs de Uma Chamada Perdida costumam apreciar.

