"Crepúsculo" retorna aos cinemas em edição especial para celebrar 20 anos da saga

Relançamento acontece nos EUA entre 29 de outubro e 2 de novembro e já ganhou trailer inédito; todos os filmes seguem disponíveis no streaming

A saga Crepúsculo está de volta às telonas e ganhou um trailer inédito para anunciar o relançamento. A Lionsgate confirmou que os filmes serão exibidos nos cinemas dos Estados Unidos entre 29 de outubro e 2 de novembro, celebrando os 20 anos da publicação da obra literária de Stephenie Meyer.

Fenômeno mundial, a franquia arrecadou US$ 3,36 bilhões desde a estreia do primeiro longa em 2008 até Amanhecer: Parte 2, lançado em 2012. A história acompanha o romance entre Bella Swan (Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) e Jacob Black (Taylor Lautner), em meio ao conflito entre vampiros e lobos que divide a cidade de Forks, em Washington.

Além do sucesso nas bilheteiras, Crepúsculo projetou seus protagonistas para Hollywood: Pattinson hoje estrela a nova franquia Batman, Kristen Stewart se consolidou como uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração e Taylor Lautner também conquistou grande popularidade.

A direção dos filmes ficou a cargo de Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade e Bill Condon, com participações de nomes como Dakota Fanning, Michael Sheen, Bryce Dallas Howard e Peter Facinelli.

Atualmente, toda a saga pode ser assistida em plataformas como Netflix, Prime Video, Telecine e Mercado Play.