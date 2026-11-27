O que leva alguém a trair? Terapeutas apontam cinco motivos comuns
Descubra quais são os cinco motivos mais comuns que levam alguém a trair um relacionamento amoroso segundo a análise de terapeutas. Veja!
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A infidelidade pode ter diferentes causas e nem sempre está relacionada à insatisfação com o relacionamento.
Segundo terapeutas de casais ouvidos pela revista SELF, a traição pode estar ligada a diferentes questões emocionais e comportamentais.
Entre elas estão a dificuldade de lidar com inseguranças e insatisfações dentro da relação. Compreender essas motivações, porém, não significa justificar a infidelidade.
Estudo brasileiro identifica diferentes motivos para a traição
Uma pesquisa publicada na revista Trends in Psychology, realizado no Brasil com 237 pessoas casadas ou em união estável que relataram infidelidade, também identificou diferentes fatores associados à busca por relações extraconjugais.
Entre as motivações mencionadas estão a procura por liberdade, a vontade de viver uma aventura e o desejo físico. Os resultados reforçam que não existe uma explicação única para o comportamento.
Cinco motivos que podem levar uma pessoa a trair
De acordo com os terapeutas ouvidos pela SELF, cinco fatores ajudam a compreender por que algumas pessoas se envolvem em relações extraconjugais:
- Busca por validação: necessidade de reconhecimento, atenção e aprovação.
- Insatisfação sexual: desejo de buscar fora da relação experiências que não encontram no relacionamento atual.
- Carência emocional: sensação de negligência e vontade de se sentir valorizado.
- Medo da vulnerabilidade: dificuldade de lidar com a intimidade, que pode levar à autossabotagem.
- Vontade de terminar: desejo de encerrar a relação, mas dificuldade de ter uma conversa direta sobre o assunto.
Especialista comenta o impacto da infidelidade nos relacionamentos
Para Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio, a infidelidade não se resume à questão sexual.
“É sobre mentira, sobre a dor de quem foi traído. Ninguém ali quebrou uma lei da física, quebrou um combinado, um acordo”, afirma.
Segundo ele, a quebra de confiança também atinge os planos e as decisões construídos a partir do compromisso entre duas pessoas.
“Quem estava naquela relação acreditando em uma história e descobre que estava vivendo outra. A pessoa tomou decisões, fez planos e confiou nesse acordo. É isso que desmorona junto”, completa.