Descubra quais são os cinco motivos mais comuns que levam alguém a trair um relacionamento amoroso segundo a análise de terapeutas. Veja!

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A infidelidade pode ter diferentes causas e nem sempre está relacionada à insatisfação com o relacionamento.

Segundo terapeutas de casais ouvidos pela revista SELF, a traição pode estar ligada a diferentes questões emocionais e comportamentais.

Entre elas estão a dificuldade de lidar com inseguranças e insatisfações dentro da relação. Compreender essas motivações, porém, não significa justificar a infidelidade.

Estudo brasileiro identifica diferentes motivos para a traição

Uma pesquisa publicada na revista Trends in Psychology, realizado no Brasil com 237 pessoas casadas ou em união estável que relataram infidelidade, também identificou diferentes fatores associados à busca por relações extraconjugais.

Entre as motivações mencionadas estão a procura por liberdade, a vontade de viver uma aventura e o desejo físico. Os resultados reforçam que não existe uma explicação única para o comportamento.

Cinco motivos que podem levar uma pessoa a trair

De acordo com os terapeutas ouvidos pela SELF, cinco fatores ajudam a compreender por que algumas pessoas se envolvem em relações extraconjugais:

Busca por validação: necessidade de reconhecimento, atenção e aprovação.

necessidade de reconhecimento, atenção e aprovação. Insatisfação sexual: desejo de buscar fora da relação experiências que não encontram no relacionamento atual.

desejo de buscar fora da relação experiências que não encontram no relacionamento atual. Carência emocional: sensação de negligência e vontade de se sentir valorizado.

sensação de negligência e vontade de se sentir valorizado. Medo da vulnerabilidade: dificuldade de lidar com a intimidade, que pode levar à autossabotagem.

dificuldade de lidar com a intimidade, que pode levar à autossabotagem. Vontade de terminar: desejo de encerrar a relação, mas dificuldade de ter uma conversa direta sobre o assunto.

Especialista comenta o impacto da infidelidade nos relacionamentos

Para Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio, a infidelidade não se resume à questão sexual.

“É sobre mentira, sobre a dor de quem foi traído. Ninguém ali quebrou uma lei da física, quebrou um combinado, um acordo”, afirma.

Segundo ele, a quebra de confiança também atinge os planos e as decisões construídos a partir do compromisso entre duas pessoas.

“Quem estava naquela relação acreditando em uma história e descobre que estava vivendo outra. A pessoa tomou decisões, fez planos e confiou nesse acordo. É isso que desmorona junto”, completa.