5 exercícios de Pilates para reduzir medidas e tonificar o abdômen em casa
Descubra cinco exercícios de Pilates fáceis para fazer em casa que ajudam a reduzir medidas e tonificar o abdômen com eficiência e segurança. Veja!
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O Pilates é uma atividade que combina fortalecimento muscular, equilíbrio, flexibilidade e controle da respiração.
Por trabalhar diferentes grupos musculares e exigir estabilidade durante os movimentos, a modalidade pode ser uma grande aliada de quem deseja fortalecer o abdômen, melhorar a postura e desenvolver mais consciência corporal.
Alguns exercícios podem ser realizados em casa, sem a necessidade de equipamentos específicos. Eles exigem bastante da musculatura abdominal e ajudam a fortalecer o core, conjunto de músculos responsável pela estabilização do tronco.
5 movimentos de Pilates para ficar com abdômen trincado
1. Teaser
O Teaser é um dos movimentos mais conhecidos do Pilates e exige força abdominal, equilíbrio e controle corporal. Durante a execução, o praticante precisa manter o tronco elevado enquanto sustenta as pernas estendidas, o que desafia principalmente os músculos do abdômen.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com os braços estendidos acima da cabeça e as pernas juntas.
- Inspire e, ao expirar, eleve simultaneamente o tronco e as pernas.
- Mantenha os braços estendidos à frente, formando um formato semelhante à letra V com o corpo.
- Equilibre-se sobre os glúteos, mantendo a coluna alongada e o abdômen contraído.
- Retorne lentamente à posição inicial, controlando a descida.
Repetições: comece com 5 a 8 repetições. Quem está iniciando pode manter os joelhos flexionados para facilitar o movimento.
2. Prancha
A prancha é um exercício bastante utilizado para fortalecer o core. Além do abdômen, ela ativa os ombros, os braços, os glúteos e as pernas, exigindo que o corpo permaneça alinhado durante toda a execução.
Como fazer:
- Apoie os antebraços no chão, mantendo os cotovelos alinhados aos ombros.
- Estenda as pernas para trás e apoie a ponta dos pés no solo.
- Contraia o abdômen e os glúteos, mantendo o corpo em linha reta.
- Evite deixar o quadril cair ou elevar demais a região do bumbum.
- Mantenha a posição enquanto respira de maneira controlada.
Tempo: comece com 15 a 30 segundos e aumente gradualmente conforme ganhar resistência. Para facilitar, apoie os joelhos no chão.
3. Roll Over
O Roll Over é um exercício que trabalha o controle abdominal, a mobilidade da coluna e a coordenação dos movimentos. Durante a execução, as pernas passam por cima da cabeça, exigindo atenção à postura e ao controle da região lombar.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com os braços estendidos ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para baixo.
- Mantenha as pernas unidas e estendidas em direção ao teto.
- Contraia o abdômen e eleve lentamente o quadril, levando as pernas em direção à cabeça.
- Se houver mobilidade suficiente, leve os pés além da cabeça, sem forçar o pescoço.
- Retorne devagar, desenrolando a coluna até apoiar novamente o quadril no chão.
Repetições: faça de 3 a 5 repetições, priorizando o controle e a qualidade do movimento.
Importante: o Roll Over exige experiência e mobilidade da coluna. Pessoas com problemas cervicais ou lombares, osteoporose ou outras restrições devem evitar o movimento sem avaliação e orientação profissional. O peso do corpo não deve ficar apoiado sobre o pescoço.
4. Criss Cross
O Criss Cross é um exercício abdominal que combina rotação do tronco e movimento alternado das pernas. A execução trabalha especialmente os músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen, além de exigir estabilidade e coordenação.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com as mãos apoiadas suavemente atrás da cabeça.
- Eleve as pernas e flexione os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90 graus.
- Retire os ombros do chão e gire o tronco, aproximando o cotovelo direito do joelho esquerdo.
- Estenda a perna direita, mantendo-a suspensa.
- Alterne os lados de maneira controlada, sem puxar a cabeça com as mãos.
Repetições: realize de 10 a 12 movimentos para cada lado, mantendo o abdômen contraído durante toda a sequência.
5. Shoulder Bridge
O Shoulder Bridge, também conhecido como ponte sobre os ombros, é um movimento que fortalece os glúteos, os músculos posteriores das pernas e a região central do corpo. Além de trabalhar a estabilidade do quadril, ajuda a desenvolver o controle da musculatura abdominal.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, afastados na largura do quadril.
- Deixe os braços estendidos ao lado do corpo.
- Contraia o abdômen e os glúteos e eleve o quadril lentamente.
- Forme uma linha diagonal entre os ombros e os joelhos, sem arquear excessivamente a lombar.
- Mantenha a posição por alguns segundos e retorne devagar ao chão.
Repetições: faça de 10 a 15 repetições, mantendo o movimento controlado e a respiração constante.