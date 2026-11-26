Descubra cinco exercícios de Pilates fáceis para fazer em casa que ajudam a reduzir medidas e tonificar o abdômen com eficiência e segurança. Veja!

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O Pilates é uma atividade que combina fortalecimento muscular, equilíbrio, flexibilidade e controle da respiração.

Por trabalhar diferentes grupos musculares e exigir estabilidade durante os movimentos, a modalidade pode ser uma grande aliada de quem deseja fortalecer o abdômen, melhorar a postura e desenvolver mais consciência corporal.

Alguns exercícios podem ser realizados em casa, sem a necessidade de equipamentos específicos. Eles exigem bastante da musculatura abdominal e ajudam a fortalecer o core, conjunto de músculos responsável pela estabilização do tronco.

5 movimentos de Pilates para ficar com abdômen trincado

1. Teaser

O Teaser é um dos movimentos mais conhecidos do Pilates e exige força abdominal, equilíbrio e controle corporal. Durante a execução, o praticante precisa manter o tronco elevado enquanto sustenta as pernas estendidas, o que desafia principalmente os músculos do abdômen.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima, com os braços estendidos acima da cabeça e as pernas juntas.

Inspire e, ao expirar, eleve simultaneamente o tronco e as pernas.

Mantenha os braços estendidos à frente, formando um formato semelhante à letra V com o corpo.

Equilibre-se sobre os glúteos, mantendo a coluna alongada e o abdômen contraído.

Retorne lentamente à posição inicial, controlando a descida.

Repetições: comece com 5 a 8 repetições. Quem está iniciando pode manter os joelhos flexionados para facilitar o movimento.

2. Prancha

A prancha é um exercício bastante utilizado para fortalecer o core. Além do abdômen, ela ativa os ombros, os braços, os glúteos e as pernas, exigindo que o corpo permaneça alinhado durante toda a execução.

Como fazer:

Apoie os antebraços no chão, mantendo os cotovelos alinhados aos ombros.

Estenda as pernas para trás e apoie a ponta dos pés no solo.

Contraia o abdômen e os glúteos, mantendo o corpo em linha reta.

Evite deixar o quadril cair ou elevar demais a região do bumbum.

Mantenha a posição enquanto respira de maneira controlada.

Tempo: comece com 15 a 30 segundos e aumente gradualmente conforme ganhar resistência. Para facilitar, apoie os joelhos no chão.

3. Roll Over

O Roll Over é um exercício que trabalha o controle abdominal, a mobilidade da coluna e a coordenação dos movimentos. Durante a execução, as pernas passam por cima da cabeça, exigindo atenção à postura e ao controle da região lombar.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima, com os braços estendidos ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para baixo.

Mantenha as pernas unidas e estendidas em direção ao teto.

Contraia o abdômen e eleve lentamente o quadril, levando as pernas em direção à cabeça.

Se houver mobilidade suficiente, leve os pés além da cabeça, sem forçar o pescoço.

Retorne devagar, desenrolando a coluna até apoiar novamente o quadril no chão.

Repetições: faça de 3 a 5 repetições, priorizando o controle e a qualidade do movimento.

Importante: o Roll Over exige experiência e mobilidade da coluna. Pessoas com problemas cervicais ou lombares, osteoporose ou outras restrições devem evitar o movimento sem avaliação e orientação profissional. O peso do corpo não deve ficar apoiado sobre o pescoço.

4. Criss Cross

O Criss Cross é um exercício abdominal que combina rotação do tronco e movimento alternado das pernas. A execução trabalha especialmente os músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen, além de exigir estabilidade e coordenação.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima, com as mãos apoiadas suavemente atrás da cabeça.

Eleve as pernas e flexione os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90 graus.

Retire os ombros do chão e gire o tronco, aproximando o cotovelo direito do joelho esquerdo.

Estenda a perna direita, mantendo-a suspensa.

Alterne os lados de maneira controlada, sem puxar a cabeça com as mãos.

Repetições: realize de 10 a 12 movimentos para cada lado, mantendo o abdômen contraído durante toda a sequência.

5. Shoulder Bridge

O Shoulder Bridge, também conhecido como ponte sobre os ombros, é um movimento que fortalece os glúteos, os músculos posteriores das pernas e a região central do corpo. Além de trabalhar a estabilidade do quadril, ajuda a desenvolver o controle da musculatura abdominal.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, afastados na largura do quadril.

Deixe os braços estendidos ao lado do corpo.

Contraia o abdômen e os glúteos e eleve o quadril lentamente.

Forme uma linha diagonal entre os ombros e os joelhos, sem arquear excessivamente a lombar.

Mantenha a posição por alguns segundos e retorne devagar ao chão.

Repetições: faça de 10 a 15 repetições, mantendo o movimento controlado e a respiração constante.

