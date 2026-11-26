4 exercícios de Pilates para levantar o bumbum e tonificar as coxas
A prática combina controle corporal, equilíbrio e força. Conheça quatro movimentos que ajudam a trabalhar a musculatura dos membros inferiores.
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O Pilates é conhecido por trabalhar força, equilíbrio, flexibilidade e consciência corporal. Entre os benefícios da prática está o fortalecimento dos músculos que participam da sustentação e dos movimentos do quadril, incluindo os glúteos e as coxas.
Para quem deseja trabalhar essas regiões, alguns exercícios feitos no solo podem ser boas opções para incluir na rotina.
A execução exige atenção à postura, controle dos movimentos e respeito aos limites do corpo. A seguir, veja quatro movimentos que ajudam a fortalecer a musculatura dos membros inferiores.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o bumbum e as coxas?
1. Shoulder Bridge (ponte)
- Deitada de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, eleve o quadril lentamente enquanto contrai os glúteos. Depois, retorne à posição inicial de maneira controlada, apoiando a coluna gradualmente.
O movimento trabalha principalmente os glúteos e a musculatura posterior das coxas. Também exige participação do abdômen para ajudar a estabilizar o tronco durante a execução.
2. Side Kick (chute lateral)
- Deitada de lado, mantenha o corpo alinhado e a perna de baixo apoiada. Leve a perna de cima para a frente e, em seguida, para trás, sem movimentar excessivamente o tronco.
O exercício ativa os glúteos e os músculos laterais das coxas. O desafio está em controlar o movimento da perna sem perder a estabilidade do quadril.
3. Single Leg Circles (círculos com uma perna)
- Deitada de barriga para cima, eleve uma das pernas em direção ao teto e desenhe pequenos círculos no ar. Durante o movimento, procure manter o quadril firme e a região lombar estável.
Além de trabalhar a musculatura das coxas, o exercício estimula o controle e a estabilidade do quadril. Os círculos devem ser pequenos o suficiente para que a pessoa consiga manter o alinhamento do corpo.
4. Inner Thigh Lifts (elevação da perna inferior)
- Deitada de lado, flexione a perna de cima e apoie o pé à frente do corpo. Com a perna de baixo estendida, eleve-a lentamente e depois retorne, sem deixá-la descansar completamente no chão.
O movimento tem como foco os músculos da parte interna das coxas, conhecidos como adutores. A execução controlada ajuda a trabalhar essa região sem depender de movimentos bruscos.