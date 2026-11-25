Entre trabalho, tarefas domésticas e mensalidades pouco aproveitadas, manter o compromisso com o corpo foi mais difícil do que muita gente imaginava.

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As promessas de Ano-Novo costumam incluir mais cuidado com a saúde, disposição e uma rotina de exercícios. Mas, quando o calendário chega aos últimos meses, nem todos conseguem manter o compromisso.

Em 2026, 57% dos brasileiros não cumpriram integralmente as metas de atividade física que estabeleceram para o ano, aponta uma pesquisa realizada pela Maximum Boxing, marca de equipamentos para esportes de combate.

O levantamento ajuda a entender porque a intenção de se movimentar nem sempre se transforma em hábito. Cansaço depois do expediente, dificuldade para conciliar tarefas e falta de motivação aparecem entre os principais obstáculos.

Os dados também mostram que a desistência pode ter consequências financeiras, já que parte dos entrevistados pagou por serviços e equipamentos que acabou utilizando pouco.

Por que os brasileiros não conseguiram manter a rotina de exercícios em 2026?

O cansaço após a jornada de trabalho foi o motivo mais citado por quem não atingiu a meta, mencionado por 49,2% dos entrevistados.

foi o motivo mais citado por quem não atingiu a meta, mencionado por 49,2% dos entrevistados. Logo depois aparece a falta de motivação ou disciplina, com 46,8%. A dificuldade de conciliar o expediente com os afazeres domésticos também foi apontada por 27,6%.

A pesquisa indica que nem sempre o problema está na ausência de interesse em cuidar da saúde. Entre os objetivos mais citados para 2026 estavam melhorar o condicionamento físico (64,4%), cuidar da saúde e prevenir doenças (59,2%) e reduzir o estresse (57,6%).

Na prática, 42,4% disseram ter cumprido apenas parte do que planejavam, enquanto 11,4% começaram a se exercitar, mas abandonaram a meta. Outros 3,2% adiaram o início e não chegaram a colocar o plano em prática. Apenas 31,8% afirmaram ter cumprido ou superado o objetivo.

Quantas vezes por semana os brasileiros praticaram exercícios?

A frequência dos treinos também ajuda a dimensionar a dificuldade de manter a constância. Segundo o levantamento, 37,4% dos participantes praticaram atividade física menos de duas vezes por semana.

Nesse grupo, 21,6% se exercitaram de uma a duas vezes, 11,8% menos de uma vez e 4% não fizeram nenhum exercício.

A caminhada foi a modalidade mais escolhida, citada por 69,4% dos entrevistados. Musculação (61,8%) e corrida (40,6%) aparecem na sequência. Os números mostram que, embora existam opções variadas e conhecidas, escolher uma atividade não garante que ela seja incorporada à rotina.

Para Leandro Longo, CEO da Maximum Boxing e professor de muay thai, metas mais compatíveis com o cotidiano podem ajudar a evitar a desistência.

“Os dados mostram que o problema raramente é falta de vontade no começo do ano. O que trava a rotina é a combinação de cansaço, jornada longa e metas que não cabem no dia a dia", disse.

Ele continua: "Quem consegue manter a constância normalmente começa com objetivos menores e encontra uma atividade que dê prazer, e não só obrigação. Modalidades em que a evolução é visível, como as lutas, ajudam muito nessa disciplina”.

Quanto os brasileiros gastaram com atividades físicas que não aproveitaram?

A dificuldade de manter os treinos também apareceu no bolso.

Em 2026, 45,2% dos entrevistados pagaram por uma academia, mas frequentaram pouco ou deixaram de ir.

Aplicativos e plataformas de treino on-line foram citados por 23,6%, enquanto 17,2% mencionaram aulas presenciais de modalidades como pilates, dança, lutas e ioga.

A lista de gastos subaproveitados inclui ainda equipamentos para treinar em casa, acompanhamento profissional, inscrições em provas esportivas e desafios on-line pagos.

O cenário mostra que contratar um serviço ou comprar acessórios pode ser uma etapa simples; o desafio está em encontrar uma forma de utilizá-los com regularidade.

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As canetas emagrecedoras substituíram os exercícios para parte dos brasileiros?

Outro dado do levantamento chama a atenção: 22,4% dos participantes disseram ter pensado em utilizar canetas emagrecedoras em vez de praticar exercícios.

Além disso, 17% afirmaram ter usado esse tipo de medicamento e reduzido a frequência dos treinos, enquanto 13% relataram ter usado e passado a se exercitar mais.

O uso desses medicamentos deve ser avaliado individualmente e acompanhado por um médico. Eles não substituem os benefícios da atividade física, que envolve aspectos como força, condicionamento e bem-estar.

