Uma casa não é feita só de paredes, móveis ou endereço — é feita do que fica quando os dias passam e as histórias ganham corpo. Na CASACOR Pernambuco 2026, que tem como tema Mente e Coração, o artista visual e psicólogo potiguar Tigo Ayres (@tigoayres.art) apresenta 17 telas criadas especialmente para o ambiente Casa Sênior: Um Lar de Memórias, assinado pela arquiteta Célia Beatriz (Célia Beatriz & Arquitetos).

A parceria surgiu do desejo de construir uma narrativa visual que atravessasse o espaço com afeto, raízes e pertencimento, sem cair na função meramente decorativa. "Desde o primeiro encontro, nosso desejo era ir além de quadros na parede. Buscávamos uma arte com alma", afirma Célia Beatriz. Para o artista, o convite também ganhou força ao transformar vivências íntimas em imagens abertas ao olhar do público: "A ideia era que as obras conversassem com o ambiente, não apenas esteticamente, mas também emocionalmente, criando uma narrativa sobre pertencimento e ancestralidade."

Raízes do sertão e a renda como fio condutor



Nascido em Natal (RN), Tigo viveu quase 20 anos em Londres — onde fez mestrado na Universidade de Westminster e atuou por 25 anos entre teatro, performance, moda e cinema — antes de voltar ao ateliê na capital potiguar, somando ainda a formação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ao olhar para a própria trajetória, ele enxerga o Nordeste muito além da geografia.

"Costumo dizer que o Nordeste não é apenas um lugar geográfico. É também uma forma de ver e imaginar o mundo", explica Tigo. A vivência fora do país ajudou a ampliar esse olhar sobre a origem: "Acredito que viver entre culturas diferentes transformou muito meu olhar. Foi justamente estando longe que comecei a compreender melhor a riqueza das minhas próprias origens."

Vindo do Seridó potiguar, ele lembra que os avós eram agricultores, criaram nove filhos em uma casa de taipa e que a mãe, Maria Ayres, foi a primeira a sair de casa para estudar em Natal. A renda — ofício da avó rendeira e costureira que atravessou gerações — aparece nas pinturas como elo afetivo e ponte com a memória compartilhada por famílias pernambucanas. "A renda, o artesanato, a força das mulheres, as migrações e os vínculos familiares fazem parte de uma memória nordestina compartilhada. Foi essa conexão que me inspirou, porque nossas histórias individuais também contam a história de um povo", diz.

Algumas das fotos que inspiraram a série de obras de Tigo - Cortesia

Psicologia, perdas e a construção de uma rede no Nordeste

A dupla formação em artes e psicologia — com influência de Freud e Jung — atravessa a maneira como Tigo observa a memória, o inconsciente e a identidade. Como perdeu a mãe e os avós cedo, o processo de criar a série teve também um papel de elaboração simbólica.

"As pinturas que remetem à minha avó e à minha mãe foram especialmente emocionantes. Perdi meus avós e minha mãe ainda muito cedo, então grande parte desse processo foi tentar imaginar momentos que não pude testemunhar", relata. Ele conta que chegou a imaginar a mãe jovem, deixando o sertão para estudar em Natal, refletindo sobre medos, esperanças e saudades: "Como sou também psicólogo, percebi que esse processo tinha uma dimensão muito próxima da elaboração simbólica das perdas. Foi uma experiência artística, mas também profundamente terapêutica."

Fora das telas, o artista também comenta o desafio de se firmar como criador independente a partir do Nordeste após duas décadas em Londres. "Um dos maiores desafios foi compreender que eu não precisava estar em Londres, São Paulo ou outro grande centro para construir uma trajetória artística internacional", avalia. Hoje, o foco passa por articular pontes entre artistas, arquitetos e produtores da região: "O desafio não é apenas levar minha arte para o mundo, mas contribuir para que outros artistas e profissionais da nossa região também possam ocupar esses espaços."

Design sênior que une memória, afeto e autonomia

No projeto Casa Sênior: Um Lar de Memórias, a série de 17 pinturas encontra uma proposta arquitetônica nascida da reflexão sobre o envelhecimento e a falta de espaços pensados para a longevidade em Pernambuco. Célia Beatriz explica que o objetivo foi criar uma residência com independência, conforto e privacidade, sem aspecto hospitalar, integrando soluções discretas de acessibilidade e tecnologia.

"Todas essas soluções estão integradas ao design de forma sutil, quase imperceptível. Segurança e beleza podem, e devem, caminhar juntas. Pensar na longevidade é pensar no futuro de todos nós", ressalta a arquiteta. Na composição, móveis ergonômicos sem quinas, bancadas rebaixadas, barras de apoio, automação, teclados com ícones intuitivos, câmeras e botão de pânico convivem com o acervo afetivo da família de Célia — como crochês feitos pela avó, vasos, o vestido usado por ela no primeiro ano de vida e álbuns de fotografias ligados ao Recife.

Célia Beatriz com as obras de Tigo Ayres no ambiente Casa Sênior: Um Lar de Memórias na CASACOR Pernambuco 2026 - Alisson Matias

"São peças que atravessaram gerações e que hoje dialogam com o design contemporâneo e com soluções tecnológicas", observa Célia sobre o equilíbrio entre passado e presente. "A memória acolhe, e a tecnologia garante segurança e autonomia. Um elemento não anula o outro; eles se complementam. A verdadeira modernidade está em evoluir sem esquecer as próprias origens."

A experiência de quem visita o ambiente



Para Tigo Ayres, a arte contemporânea ganha força quando desperta lembranças e sensações que vão além da estética. "Uma pintura pode despertar uma lembrança, uma saudade, até sentimentos que a pessoa não consegue explicar", afirma, conectando a obra ao tema Mente e Coração da mostra: "A mente representa os saberes, a consciência e a ancestralidade. O coração representa os afetos, a espiritualidade e a espiritualidade e os vínculos que continuam existindo mesmo depois das perdas."

Célia Beatriz completa que a intenção é fazer o visitante se sentir acolhido logo ao cruzar a porta e reconhecer vivências próprias no percurso. "A memória não pertence apenas a mim. Ela pertence a cada pessoa que entra neste espaço. Uma casa sem memória é apenas um endereço; é a história que transforma uma casa em lar", conclui a arquiteta.