Conheça a profissional que atua em Garanhuns e no Recife unindo tecnologia e planejamento individualizado para o rejuvenescimento facial natural.

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A popularização das canetas emagrecedoras tem influenciado também a procura por procedimentos estéticos. Após uma perda significativa de peso, algumas pessoas percebem mudanças no rosto, como redução do volume facial, flacidez mais evidente e alterações no contorno.

Esse cenário tem levado pacientes aos consultórios em busca de tratamentos que ajudem a recuperar a harmonia da face e melhorar a qualidade da pele. A demanda exige uma avaliação individualizada, considerando as características e necessidades de cada pessoa.

Atenta a esse movimento, a biomédica Camilla Godoy tem ampliado sua atuação no rejuvenescimento facial, combinando conhecimento científico, tecnologia e técnicas que priorizam a naturalidade.

Especialista em Biomedicina Estética, ela defende uma análise global do rosto antes da indicação de qualquer procedimento.

Camilla Godoy - Divulgação/Acervo Camilla Godoy

“Estamos vivendo uma mudança importante na estética. Muitos pacientes que passaram por um processo de emagrecimento chegam ao consultório buscando recuperar a harmonia facial, melhorar a qualidade da pele e tratar a flacidez”, explica Camilla.

“Mas cada rosto responde de uma maneira diferente. Por isso, é fundamental avaliar a anatomia, as proporções e as características individuais antes de indicar qualquer procedimento. O objetivo não é transformar a aparência, mas preservar a identidade e promover um envelhecimento saudável”, completa.

Harmonização Full Face prioriza equilíbrio e naturalidade

Um dos diferenciais da atuação da profissional é a especialização em harmonização Full Face, abordagem que considera o rosto como um conjunto. A avaliação leva em conta aspectos como proporções, anatomia, equilíbrio facial e qualidade da pele.

A proposta é ir além dos procedimentos isolados e desenvolver um planejamento mais abrangente, respeitando a identidade de cada paciente. Dessa forma, os tratamentos são definidos de acordo com as necessidades individuais, com foco em resultados progressivos e naturais.

Tecnologia amplia possibilidades de tratamento

Camilla Godoy - Divulgação/Acervo Camilla Godoy

Para diversificar os recursos disponíveis em seus atendimentos, Camilla realizou novos investimentos em formação profissional e tecnologia.

Entre as aquisições está o Microson Plus, equipamento coreano de ultrassom microfocado incorporado aos protocolos para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza da pele e auxiliar no tratamento da flacidez facial e corporal.

Outro recurso utilizado é o Aquapure, tecnologia coreana voltada à saúde da pele. O equipamento combina etapas de limpeza profunda, esfoliação, hidratação e revitalização, complementando os cuidados direcionados à qualidade e ao rejuvenescimento da pele.

A biomédica também possui certificação internacional em fios APTOS, técnica que amplia as possibilidades de tratamento da flacidez e do reposicionamento dos tecidos.

Entre as aplicações realizadas em sua prática estão os tratamentos da região submentoniana, localizada abaixo do queixo, e a redefinição do contorno facial.

“Meu objetivo é integrar diferentes recursos de acordo com a necessidade de cada pessoa. O ultrassom microfocado, os fios de sustentação e os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, podem fazer parte de estratégias de tratamento distintas ou complementares, desde que exista indicação”, ressalta.

“O diferencial está no diagnóstico e no planejamento, e não na quantidade de procedimentos realizados”, acrescenta.

Formação científica e aperfeiçoamento profissional

Formada em Biomedicina desde 2008, Camilla Godoy possui especializações em Citologia Clínica, Hematologia Clínica e Biomedicina Estética, além de mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco (UPE).

Sua trajetória também inclui a gestão do Alfalab, laboratório de análises clínicas localizado em Garanhuns, há nove anos. Há três anos, a profissional dedica-se à atuação na Biomedicina Estética e mantém uma rotina de atualização por meio de cursos e mentorias em São Paulo e no Rio de Janeiro.

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Além da certificação internacional em fios APTOS, Camilla possui clínica própria em Garanhuns e realiza atendimentos mensais no Recife.

Estética busca preservar características individuais

Para a biomédica, a evolução da harmonização facial está relacionada à combinação entre conhecimento técnico, recursos tecnológicos e respeito às particularidades de cada paciente.

“A tendência não é mais transformar rostos, mas preservar identidades e envelhecer com qualidade”, afirma Camilla.

“Muitas vezes, fazer mais pelo paciente não significa realizar mais procedimentos. Significa compreender o que ele realmente precisa, escolher as técnicas adequadas e construir um resultado que valorize sua beleza natural”, conclui.

