Canetas emagrecedoras aumentam procura por tratamentos faciais
Conheça a profissional que atua em Garanhuns e no Recife unindo tecnologia e planejamento individualizado para o rejuvenescimento facial natural.
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A popularização das canetas emagrecedoras tem influenciado também a procura por procedimentos estéticos. Após uma perda significativa de peso, algumas pessoas percebem mudanças no rosto, como redução do volume facial, flacidez mais evidente e alterações no contorno.
Esse cenário tem levado pacientes aos consultórios em busca de tratamentos que ajudem a recuperar a harmonia da face e melhorar a qualidade da pele. A demanda exige uma avaliação individualizada, considerando as características e necessidades de cada pessoa.
Atenta a esse movimento, a biomédica Camilla Godoy tem ampliado sua atuação no rejuvenescimento facial, combinando conhecimento científico, tecnologia e técnicas que priorizam a naturalidade.
Especialista em Biomedicina Estética, ela defende uma análise global do rosto antes da indicação de qualquer procedimento.
“Estamos vivendo uma mudança importante na estética. Muitos pacientes que passaram por um processo de emagrecimento chegam ao consultório buscando recuperar a harmonia facial, melhorar a qualidade da pele e tratar a flacidez”, explica Camilla.
“Mas cada rosto responde de uma maneira diferente. Por isso, é fundamental avaliar a anatomia, as proporções e as características individuais antes de indicar qualquer procedimento. O objetivo não é transformar a aparência, mas preservar a identidade e promover um envelhecimento saudável”, completa.
Harmonização Full Face prioriza equilíbrio e naturalidade
Um dos diferenciais da atuação da profissional é a especialização em harmonização Full Face, abordagem que considera o rosto como um conjunto. A avaliação leva em conta aspectos como proporções, anatomia, equilíbrio facial e qualidade da pele.
A proposta é ir além dos procedimentos isolados e desenvolver um planejamento mais abrangente, respeitando a identidade de cada paciente. Dessa forma, os tratamentos são definidos de acordo com as necessidades individuais, com foco em resultados progressivos e naturais.
Tecnologia amplia possibilidades de tratamento
Para diversificar os recursos disponíveis em seus atendimentos, Camilla realizou novos investimentos em formação profissional e tecnologia.
Entre as aquisições está o Microson Plus, equipamento coreano de ultrassom microfocado incorporado aos protocolos para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza da pele e auxiliar no tratamento da flacidez facial e corporal.
Outro recurso utilizado é o Aquapure, tecnologia coreana voltada à saúde da pele. O equipamento combina etapas de limpeza profunda, esfoliação, hidratação e revitalização, complementando os cuidados direcionados à qualidade e ao rejuvenescimento da pele.
A biomédica também possui certificação internacional em fios APTOS, técnica que amplia as possibilidades de tratamento da flacidez e do reposicionamento dos tecidos.
Entre as aplicações realizadas em sua prática estão os tratamentos da região submentoniana, localizada abaixo do queixo, e a redefinição do contorno facial.
“Meu objetivo é integrar diferentes recursos de acordo com a necessidade de cada pessoa. O ultrassom microfocado, os fios de sustentação e os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, podem fazer parte de estratégias de tratamento distintas ou complementares, desde que exista indicação”, ressalta.
“O diferencial está no diagnóstico e no planejamento, e não na quantidade de procedimentos realizados”, acrescenta.
Formação científica e aperfeiçoamento profissional
Formada em Biomedicina desde 2008, Camilla Godoy possui especializações em Citologia Clínica, Hematologia Clínica e Biomedicina Estética, além de mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco (UPE).
Sua trajetória também inclui a gestão do Alfalab, laboratório de análises clínicas localizado em Garanhuns, há nove anos. Há três anos, a profissional dedica-se à atuação na Biomedicina Estética e mantém uma rotina de atualização por meio de cursos e mentorias em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Além da certificação internacional em fios APTOS, Camilla possui clínica própria em Garanhuns e realiza atendimentos mensais no Recife.
Estética busca preservar características individuais
Para a biomédica, a evolução da harmonização facial está relacionada à combinação entre conhecimento técnico, recursos tecnológicos e respeito às particularidades de cada paciente.
“A tendência não é mais transformar rostos, mas preservar identidades e envelhecer com qualidade”, afirma Camilla.
“Muitas vezes, fazer mais pelo paciente não significa realizar mais procedimentos. Significa compreender o que ele realmente precisa, escolher as técnicas adequadas e construir um resultado que valorize sua beleza natural”, conclui.