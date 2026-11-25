Descubra quais materiais e acabamentos exigem atenção redobrada segundo arquitetas para evitar dores de cabeça com limpeza e manutenção em casa. Veja!

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Nem sempre o que parece perfeito em um projeto de interiores funciona bem no dia a dia. Uma pedra sofisticada, um móvel cheio de detalhes ou um revestimento chamativo podem deixar os ambientes bonitos, mas também trazer dificuldades de limpeza e conservação.

Afinal, de que adianta ter uma casa visualmente impecável se as tarefas cotidianas exigem cuidados extras? Na arquitetura de interiores, beleza e funcionalidade precisam caminhar juntas.

Isso não significa deixar de lado materiais delicados ou soluções elaboradas. O importante é entender as necessidades de manutenção e as condições de uso de cada escolha.

As arquitetas Isabella Nalon e Juliana Faria destacam que o projeto deve considerar a rotina dos moradores. Um material que funciona bem em uma residência pode não ser adequado para outra.

“Não faz sentido dificultar inviabilizar a leveza do viver. É comum que uma pessoa se encante com uma superfície brilhante de uma mesa de jantar, mas a dinâmica familiar de uma família com crianças inviabilize que o móvel se mantenha íntegro e sem danos”, afirma Juliana.

A profissional explica que até mesmo atividades simples, como desenhar sobre a mesa, podem comprometer determinados acabamentos. “O problema não está, necessariamente, concentrado na peça, mas sobre o que pode acontecer na dinâmica de uso”, complementa.

4 dicas antes de finalizar o projeto da sua casa

Materiais sofisticados podem exigir cuidados extras

Projeto de design de interiores - Gustavo Awad

Alguns materiais precisam de manutenção preventiva frequente para preservar suas características. Pedras naturais muito porosas, por exemplo, podem manchar quando não recebem impermeabilização adequada ou entram em contato com determinados líquidos.

O assoalho de madeira também merece atenção. Em casas com animais de estimação ou em rotinas com pouco tempo disponível para cuidados constantes, esse tipo de revestimento pode não ser a opção mais prática.

Na cozinha, a escolha das superfícies deve ser ainda mais criteriosa, já que o ambiente costuma ter uso intenso. Uma pedra que não resiste bem ao calor e ao contato com líquidos pode sofrer danos.

Dependendo da composição, apoiar uma panela quente diretamente sobre a bancada pode provocar fissuras, trincas e até rachaduras.

Detalhes decorativos podem dificultar a limpeza

Projeto de design de interiores - Julia Herman

Estantes abertas, nichos, painéis ripados, muxarabis e frisos estreitos são recursos que valorizam a decoração, mas podem acumular poeira e exigir mais tempo durante a faxina.

O mesmo acontece com prateleiras suspensas em locais de difícil acesso e móveis muito baixos, com vãos reduzidos que impedem a passagem do aspirador de pó.

“Não precisamos deixar de usar estantes abertas, nichos ou painéis ripados. O primordial é pensar em como esses elementos serão limpos e se o morador terá condições de realizar com assiduidade”, ressalta Isabella.

A proposta, portanto, não é abandonar esses elementos, mas avaliar o desenho e a localização de cada um. Assim, os detalhes decorativos contribuem para a composição sem comprometer a conservação dos ambientes.

Manutenção e custos também devem ser considerados

Projeto de design de interiores - Julia Herman e Gustavo Awad

Além do trabalho de limpeza, alguns materiais podem gerar despesas recorrentes. Elementos naturais, quando aplicados sem considerar as condições de uso, podem exigir impermeabilizações e tratamentos específicos ao longo do tempo.

A madeira também precisa de cuidados periódicos para preservar sua aparência e durabilidade. Outro ponto de atenção são as esquadrias e os panos de vidro instalados em locais de difícil acesso.

Janelas fixas em posições muito altas, por exemplo, podem exigir profissionais e equipamentos específicos para a limpeza.

Com isso, uma tarefa aparentemente simples pode se transformar em um serviço especializado e gerar custos adicionais para os moradores.

Teste as amostras no próprio ambiente antes da escolha

Projeto de design de interiores - Gustavo Awad

Antes de aprovar um revestimento ou acabamento, observar apenas as imagens de catálogo pode não ser suficiente. As arquitetas recomendam solicitar uma amostra real do material e, sempre que possível, avaliá-la no ambiente em que será instalada.

A iluminação interfere diretamente na percepção das cores, texturas e acabamentos. Por isso, vale observar a peça tanto durante o dia quanto em momentos de menor incidência de luz.

A posição da amostra também faz diferença. No caso de revestimentos de parede, o ideal é apoiá-la na vertical para entender como a iluminação se comporta sobre a superfície.

Além da avaliação visual, é importante esclarecer as questões técnicas antes da aprovação. “O morador precisa saber, de antemão, as exigências e as condições de garantia de cada item presente no projeto”, conclui Juliana.

