Cantora brasileira apresenta o programa Ask Dr. Nita na estação The Wipe, emplaca música na trilha e conversa em português com atriz de Euphoria.

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A cantora Anitta está entre as vozes do jogo Grand Theft Auto VI (GTA 6), lançado nesta quinta-feira (19) pela Rockstar Games. A artista brasileira interpreta a personagem Dra. Nita, apresentadora do programa de rádio fictício Ask Dr. Nita, veiculado pela estação The Wipe.

Na atração dentro do jogo, a personagem atua como conselheira amorosa e sexóloga, respondendo a perguntas sobre intimidade e relacionamentos enviadas por ouvintes e recebendo convidados.

Participação em português e música na trilha sonora



A participação da cantora conta com falas em português, incluindo a interação com a atriz Barbie Ferreira, conhecida pela série Euphoria, que aparece como uma das convidadas do programa.

Além de dublar a apresentadora, Anitta também figura na trilha sonora do título. A canção Touch & Go, versão em inglês de Vai Dar Caô, faixa do álbum Equilibrivm (2026), abre o programa de rádio da personagem.

Estratégia de estrelas pop nos videogames



A escalação de nomes da música e do entretenimento para papéis falados nos jogos reforça a aproximação entre as produtoras de games e artistas da cultura pop para ampliar o alcance junto a diferentes públicos.

"Colocar a Anitta apresentando um programa de rádio sobre sexo dentro do jogo é uma jogada genial da Rockstar Games. Eles não compraram apenas o licenciamento de uma música, mas trouxeram a personalidade provocativa dela para o universo da franquia. Isso atrai imediatamente os fãs de música pop e de cultura de celebridades que talvez nem prestassem atenção ao lançamento do videogame, consolidando o jogo como o epicentro do entretenimento atual", avalia Fabrício Matos, especialista em jogos digitais e CEO da plataforma Rei dos Coins.