A prática combina respiração, equilíbrio e força. Conheça cinco movimentos que podem entrar em uma rotina de Pilates e trabalhar a região abdominal.

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Fortalecer a região abdominal vai além de buscar uma barriga mais firme. Os músculos do tronco participam da sustentação do corpo, ajudam a manter a postura e dão suporte a movimentos realizados em atividades cotidianas.

Nesse sentido, o Pilates reúne exercícios que trabalham força, equilíbrio, flexibilidade e controle corporal.

Alguns movimentos da modalidade dão atenção especial aos músculos abdominais e oblíquos, localizados nas laterais do tronco e envolvidos na rotação e na estabilização do corpo.

Com execução controlada e atenção à respiração, eles podem contribuir para o fortalecimento do core, conjunto de músculos que envolve abdômen, costas e pelve.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer a cintura e o abdômen?

A seleção reúne cinco movimentos que trabalham diferentes partes do tronco. A execução deve respeitar os limites de cada pessoa, sem pressa para aumentar a intensidade.

1. Criss Cross (abdominal cruzado)

Deitada de costas, coloque as mãos atrás da cabeça e mantenha as pernas elevadas. Aproxime o cotovelo direito do joelho esquerdo enquanto estende a outra perna. Depois, alterne os lados lentamente.

O movimento trabalha principalmente os músculos oblíquos, que participam da rotação do tronco. O cuidado está em evitar puxar o pescoço com as mãos durante a execução.

2. The Hundred (cem)

Deitada de barriga para cima, eleve a cabeça e os ombros, mantendo as pernas suspensas e os braços estendidos ao lado do corpo. Faça pequenos movimentos com os braços, coordenando-os com a respiração.

O exercício exige resistência abdominal e controle do core. A posição das pernas pode ser adaptada conforme a capacidade de manter a região lombar estável.

3. Side Bend (flexão lateral)

Sentada de lado, apoie uma das mãos no solo e eleve o quadril, alongando o corpo em uma linha lateral. Sustente a posição por alguns segundos e retorne devagar.

A flexão lateral recruta os oblíquos e trabalha a estabilidade do tronco, além de exigir força dos ombros e dos braços para sustentar a posição.

4. Double Leg Stretch (alongamento de duas pernas)

Comece deitada, com os joelhos próximos ao peito. Em seguida, estenda os braços e as pernas simultaneamente, mantendo o abdômen ativo, e retorne à posição inicial.

O movimento trabalha a resistência dos músculos abdominais e o controle do tronco. É importante evitar que a região lombar perca a estabilidade durante a extensão das pernas.

5. Kneeling Side Kick (chute lateral ajoelhado)

Em posição ajoelhada, apoie uma das mãos no solo e estenda a outra perna lateralmente. Faça movimentos controlados com a perna, mantendo o quadril alinhado e o abdômen contraído.

Além de exigir estabilidade do core, o exercício recruta a musculatura lateral do quadril, importante para o controle dos movimentos.

