5 exercícios de Pilates para fortalecer a cintura e deixar a barriga mais firme
A prática combina respiração, equilíbrio e força. Conheça cinco movimentos que podem entrar em uma rotina de Pilates e trabalhar a região abdominal.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Fortalecer a região abdominal vai além de buscar uma barriga mais firme. Os músculos do tronco participam da sustentação do corpo, ajudam a manter a postura e dão suporte a movimentos realizados em atividades cotidianas.
Nesse sentido, o Pilates reúne exercícios que trabalham força, equilíbrio, flexibilidade e controle corporal.
Alguns movimentos da modalidade dão atenção especial aos músculos abdominais e oblíquos, localizados nas laterais do tronco e envolvidos na rotação e na estabilização do corpo.
Com execução controlada e atenção à respiração, eles podem contribuir para o fortalecimento do core, conjunto de músculos que envolve abdômen, costas e pelve.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer a cintura e o abdômen?
A seleção reúne cinco movimentos que trabalham diferentes partes do tronco. A execução deve respeitar os limites de cada pessoa, sem pressa para aumentar a intensidade.
1. Criss Cross (abdominal cruzado)
- Deitada de costas, coloque as mãos atrás da cabeça e mantenha as pernas elevadas. Aproxime o cotovelo direito do joelho esquerdo enquanto estende a outra perna. Depois, alterne os lados lentamente.
O movimento trabalha principalmente os músculos oblíquos, que participam da rotação do tronco. O cuidado está em evitar puxar o pescoço com as mãos durante a execução.
2. The Hundred (cem)
- Deitada de barriga para cima, eleve a cabeça e os ombros, mantendo as pernas suspensas e os braços estendidos ao lado do corpo. Faça pequenos movimentos com os braços, coordenando-os com a respiração.
O exercício exige resistência abdominal e controle do core. A posição das pernas pode ser adaptada conforme a capacidade de manter a região lombar estável.
3. Side Bend (flexão lateral)
- Sentada de lado, apoie uma das mãos no solo e eleve o quadril, alongando o corpo em uma linha lateral. Sustente a posição por alguns segundos e retorne devagar.
A flexão lateral recruta os oblíquos e trabalha a estabilidade do tronco, além de exigir força dos ombros e dos braços para sustentar a posição.
4. Double Leg Stretch (alongamento de duas pernas)
- Comece deitada, com os joelhos próximos ao peito. Em seguida, estenda os braços e as pernas simultaneamente, mantendo o abdômen ativo, e retorne à posição inicial.
O movimento trabalha a resistência dos músculos abdominais e o controle do tronco. É importante evitar que a região lombar perca a estabilidade durante a extensão das pernas.
5. Kneeling Side Kick (chute lateral ajoelhado)
- Em posição ajoelhada, apoie uma das mãos no solo e estenda a outra perna lateralmente. Faça movimentos controlados com a perna, mantendo o quadril alinhado e o abdômen contraído.
Além de exigir estabilidade do core, o exercício recruta a musculatura lateral do quadril, importante para o controle dos movimentos.