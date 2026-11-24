Descubra como pequenas mudanças e práticas diárias recomendadas por um médico nutrólogo podem transformar sua rotina e ajudar no controle do peso!

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Com a chegada dos dias mais quentes, é comum que muitas pessoas passem a se preocupar mais com a silhueta e busquem maneiras de perder alguns quilos antes do verão.

No entanto, adotar dietas restritivas ou passar fome não é o caminho para alcançar resultados duradouros. O mais importante é aproveitar a motivação para construir uma rotina equilibrada, com alimentação adequada e prática regular de atividades físicas.

“O ideal é aproveitar esse estímulo e motivação de querer emagrecer para adotar um estilo de vida saudável e ativo a fim de obter um resultado que seja sustentado pelo resto da vida”, explica o médico nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski.

5 dicas para conseguir emagrecer até o verão

1. Inclua shakes nutritivos na alimentação

Práticos e fáceis de preparar, os shakes substitutos parciais de refeição podem ajudar a organizar a alimentação e controlar a ingestão de calorias.

Quando preparados conforme as orientações do rótulo, uma porção fornece 19 g de proteínas, 23 g de carboidratos, 6,3 g de fibras, 2,8 g de gorduras, além de 23 vitaminas e minerais, totalizando aproximadamente 210 kcal.

Produtos desse tipo, como os da Herbalife, seguem as normas da Anvisa e podem substituir parcialmente até duas refeições principais por dia, como café da manhã e almoço.

A proposta é contribuir para o déficit calórico necessário ao emagrecimento. Já na manutenção do peso, podem ser incluídos em apenas uma refeição, dentro de uma rotina equilibrada.

Por serem comercializados em pó, os shakes também são fáceis de transportar e preparar, o que pode ajudar a evitar escolhas alimentares pouco nutritivas quando a fome aparece fora de casa. A marca oferece versões vegetariana, sem lactose e sem glúten.

Dica para o dia a dia: Para uma consistência mais cremosa, bata o produto no liquidificador com gelo ou frutas congeladas. Outra possibilidade é utilizá-lo no preparo de receitas fit, aumentando o teor de proteínas e nutrientes das preparações.

2. Beba água e chás ao longo do dia

A hidratação é fundamental para o funcionamento do organismo. A água participa da regulação da temperatura corporal, contribui para o funcionamento do intestino e auxilia na eliminação de resíduos pela urina.

Além disso, em algumas situações, a sede pode ser confundida com a fome. Por isso, manter o consumo regular de líquidos ajuda a evitar que essa confusão leve à ingestão desnecessária de alimentos.

Dica para o dia a dia: uma referência geral é consumir cerca de 2 litros de água por dia. Chás e outras bebidas sem açúcar também podem fazer parte da hidratação. Algumas opções contêm cafeína, que pode aumentar a disposição para os exercícios.

3. Priorize alimentos ricos em proteínas

As proteínas são importantes para prolongar a sensação de saciedade e ajudar no controle da fome ao longo do dia. Elas também participam da manutenção e do desenvolvimento da massa muscular, que tem papel no gasto energético do organismo, inclusive durante o repouso.

Dica para o dia a dia: inclua fontes de proteína nas refeições, como ovos, frango, peixes e cortes magros de carne vermelha, a exemplo de filé-mignon, patinho e baby beef. Suplementos como whey protein e proteína isolada de soja também podem ser alternativas práticas para os lanches.

4. Combine musculação com exercícios intervalados

A musculação contribui para a manutenção e o fortalecimento dos músculos, enquanto os exercícios intervalados de alta intensidade, conhecidos como HIIT, podem complementar a rotina de atividades físicas e elevar o gasto energético.

O método pode ser adaptado a diferentes modalidades, como corrida, bicicleta, polichinelo, natação e elíptico. Também existem protocolos curtos, que podem ser interessantes para quem tem pouco tempo disponível. A intensidade, porém, deve respeitar o condicionamento físico de cada pessoa.

Dica para o dia a dia: um dos protocolos conhecidos alterna 20 segundos de exercício intenso com 10 segundos de descanso, repetidos oito vezes, totalizando quatro minutos. Antes de começar, é importante avaliar se esse tipo de treino é adequado ao seu preparo físico.

5. Aumente o consumo de vegetais

Legumes, verduras e frutas oferecem fibras, vitaminas, minerais e outros compostos importantes para a saúde. As fibras ajudam a prolongar a saciedade e favorecem o funcionamento do intestino, enquanto a variedade de vegetais contribui para uma alimentação equilibrada.

Uma dieta com maior presença de alimentos de origem vegetal também pode ajudar no controle do peso, especialmente quando prioriza preparações nutritivas e equilibradas.

Dica para o dia a dia: acrescente legumes e verduras ao almoço e ao jantar e inclua frutas nos lanches. Também vale variar as fontes de proteínas, incluindo opções vegetais, como a soja, que apresenta alto valor biológico.

