Descubra cinco exercícios de Pilates poderosos para acelerar o emagrecimento, fortalecer o abdômen e afinar a cintura. Confira tudo!

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Pilates é uma atividade que combina força, controle corporal, respiração e flexibilidade. Por trabalhar diferentes grupos musculares ao mesmo tempo, a modalidade pode contribuir para o aumento do gasto energético, a melhora do condicionamento físico e o fortalecimento do abdômen.

Alguns movimentos também exigem bastante da musculatura que estabiliza o tronco, ajudando a desenvolver uma região abdominal mais firme.

A seguir, confira cinco exercícios de Pilates que trabalham o abdômen, fortalecem o core e podem complementar uma rotina voltada ao emagrecimento.

5 movimentos de Pilates para perder peso e barriga

1. Criss Cross

O Criss Cross é um dos exercícios de Pilates mais conhecidos para trabalhar a região abdominal. O movimento combina uma rotação do tronco com a aproximação alternada dos joelhos, exigindo a participação dos músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima, com as mãos apoiadas atrás da cabeça e os cotovelos abertos.

Eleve as pernas e flexione os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90 graus.

Retire os ombros do chão e gire o tronco, aproximando o cotovelo direito do joelho esquerdo.

Estenda a outra perna sem encostar o pé no chão.

Alterne os lados de maneira controlada, mantendo o abdômen contraído.

Repetições: faça de 10 a 12 repetições para cada lado, respeitando seus limites.

2. Side Plank

Também conhecida como prancha lateral, a Side Plank é uma ótima opção para fortalecer os músculos laterais do abdômen. Além de trabalhar os oblíquos, o exercício ativa os ombros, os braços e os músculos responsáveis pela estabilização do corpo.

Como fazer:

Deite-se de lado, com as pernas estendidas e uma apoiada sobre a outra.

Posicione o cotovelo diretamente abaixo do ombro.

Contraia o abdômen e eleve o quadril, formando uma linha reta entre a cabeça, o tronco e os pés.

Mantenha a posição sem deixar o quadril cair.

Depois, desça lentamente e repita do outro lado.

Tempo: comece mantendo a posição por 15 a 20 segundos de cada lado. Com a evolução do condicionamento, aumente gradualmente o tempo.

3. Double Leg Stretch

O Double Leg Stretch é um movimento que trabalha a musculatura abdominal profunda e exige coordenação entre braços, pernas e respiração. Por envolver a extensão simultânea dos membros, também desafia o controle do tronco e ajuda a desenvolver estabilidade.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima e leve os joelhos em direção ao peito.

Eleve levemente a cabeça e os ombros, mantendo o olhar direcionado para as pernas.

Segure os joelhos por alguns instantes.

Inspire enquanto estende os braços para trás e as pernas para a frente, sem perder o controle da região lombar.

Expire e retorne à posição inicial, trazendo os joelhos novamente em direção ao peito.

Repetições: faça de 8 a 12 movimentos, priorizando a execução correta. Se sentir desconforto na lombar, diminua a amplitude ou mantenha os joelhos mais flexionados.

4. Leg Pull Front

O Leg Pull Front é uma variação de prancha que exige força e estabilidade. O exercício trabalha o abdômen, os ombros, os braços, os glúteos e as pernas, contribuindo para o fortalecimento do corpo como um todo.

Como fazer:

Comece na posição de prancha alta, com as mãos apoiadas no chão e alinhadas aos ombros.

Estenda as pernas e mantenha o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares.

Contraia o abdômen e os glúteos para evitar que o quadril afunde.

Eleve uma das pernas alguns centímetros, sem girar o quadril.

Retorne o pé ao chão e repita o movimento com a outra perna.

Repetições: faça de 8 a 10 elevações alternadas para cada perna, mantendo a postura durante todo o exercício.

5. The Hundred

O The Hundred é um exercício clássico do Pilates que combina contração abdominal, controle da respiração e movimentos repetitivos dos braços. Ele exige resistência muscular e coordenação, além de contribuir para o condicionamento físico.

Como fazer:

Deite-se de barriga para cima e eleve as pernas, mantendo os joelhos flexionados ou estendidos, conforme seu nível de condicionamento.

Eleve a cabeça e os ombros, mantendo o abdômen contraído.

Estenda os braços ao lado do corpo, próximos ao chão.

Faça pequenos movimentos de bombeamento com os braços, mantendo o ritmo da respiração.

Inspire durante cinco movimentos e expire nos cinco seguintes.

Repetições: comece com cinco ciclos de respiração e avance gradualmente até dez, totalizando 100 movimentos dos braços. Para facilitar, mantenha a cabeça apoiada no chão e os joelhos flexionados.

