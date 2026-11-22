5 exercícios de Pilates para acelerar o emagrecimento e afinar a cintura
Descubra cinco exercícios de Pilates poderosos para acelerar o emagrecimento, fortalecer o abdômen e afinar a cintura. Confira tudo!
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O Pilates é uma atividade que combina força, controle corporal, respiração e flexibilidade. Por trabalhar diferentes grupos musculares ao mesmo tempo, a modalidade pode contribuir para o aumento do gasto energético, a melhora do condicionamento físico e o fortalecimento do abdômen.
Alguns movimentos também exigem bastante da musculatura que estabiliza o tronco, ajudando a desenvolver uma região abdominal mais firme.
A seguir, confira cinco exercícios de Pilates que trabalham o abdômen, fortalecem o core e podem complementar uma rotina voltada ao emagrecimento.
5 movimentos de Pilates para perder peso e barriga
1. Criss Cross
O Criss Cross é um dos exercícios de Pilates mais conhecidos para trabalhar a região abdominal. O movimento combina uma rotação do tronco com a aproximação alternada dos joelhos, exigindo a participação dos músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com as mãos apoiadas atrás da cabeça e os cotovelos abertos.
- Eleve as pernas e flexione os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90 graus.
- Retire os ombros do chão e gire o tronco, aproximando o cotovelo direito do joelho esquerdo.
- Estenda a outra perna sem encostar o pé no chão.
- Alterne os lados de maneira controlada, mantendo o abdômen contraído.
Repetições: faça de 10 a 12 repetições para cada lado, respeitando seus limites.
2. Side Plank
Também conhecida como prancha lateral, a Side Plank é uma ótima opção para fortalecer os músculos laterais do abdômen. Além de trabalhar os oblíquos, o exercício ativa os ombros, os braços e os músculos responsáveis pela estabilização do corpo.
Como fazer:
- Deite-se de lado, com as pernas estendidas e uma apoiada sobre a outra.
- Posicione o cotovelo diretamente abaixo do ombro.
- Contraia o abdômen e eleve o quadril, formando uma linha reta entre a cabeça, o tronco e os pés.
- Mantenha a posição sem deixar o quadril cair.
- Depois, desça lentamente e repita do outro lado.
Tempo: comece mantendo a posição por 15 a 20 segundos de cada lado. Com a evolução do condicionamento, aumente gradualmente o tempo.
3. Double Leg Stretch
O Double Leg Stretch é um movimento que trabalha a musculatura abdominal profunda e exige coordenação entre braços, pernas e respiração. Por envolver a extensão simultânea dos membros, também desafia o controle do tronco e ajuda a desenvolver estabilidade.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima e leve os joelhos em direção ao peito.
- Eleve levemente a cabeça e os ombros, mantendo o olhar direcionado para as pernas.
- Segure os joelhos por alguns instantes.
- Inspire enquanto estende os braços para trás e as pernas para a frente, sem perder o controle da região lombar.
- Expire e retorne à posição inicial, trazendo os joelhos novamente em direção ao peito.
Repetições: faça de 8 a 12 movimentos, priorizando a execução correta. Se sentir desconforto na lombar, diminua a amplitude ou mantenha os joelhos mais flexionados.
4. Leg Pull Front
O Leg Pull Front é uma variação de prancha que exige força e estabilidade. O exercício trabalha o abdômen, os ombros, os braços, os glúteos e as pernas, contribuindo para o fortalecimento do corpo como um todo.
Como fazer:
- Comece na posição de prancha alta, com as mãos apoiadas no chão e alinhadas aos ombros.
- Estenda as pernas e mantenha o corpo alinhado da cabeça aos calcanhares.
- Contraia o abdômen e os glúteos para evitar que o quadril afunde.
- Eleve uma das pernas alguns centímetros, sem girar o quadril.
- Retorne o pé ao chão e repita o movimento com a outra perna.
Repetições: faça de 8 a 10 elevações alternadas para cada perna, mantendo a postura durante todo o exercício.
5. The Hundred
O The Hundred é um exercício clássico do Pilates que combina contração abdominal, controle da respiração e movimentos repetitivos dos braços. Ele exige resistência muscular e coordenação, além de contribuir para o condicionamento físico.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima e eleve as pernas, mantendo os joelhos flexionados ou estendidos, conforme seu nível de condicionamento.
- Eleve a cabeça e os ombros, mantendo o abdômen contraído.
- Estenda os braços ao lado do corpo, próximos ao chão.
- Faça pequenos movimentos de bombeamento com os braços, mantendo o ritmo da respiração.
- Inspire durante cinco movimentos e expire nos cinco seguintes.
Repetições: comece com cinco ciclos de respiração e avance gradualmente até dez, totalizando 100 movimentos dos braços. Para facilitar, mantenha a cabeça apoiada no chão e os joelhos flexionados.