A bebida pode até ajudar a espantar o sono, mas o efeito estimulante não substitui o descanso. Saiba o que observar antes de abrir a lata.

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Para muita gente, o dia só começa depois do primeiro café ou de uma lata de energético. A promessa de espantar o sono e recuperar a concentração faz da cafeína uma presença frequente na rotina de trabalho, estudos e exercícios físicos.

O problema aparece quando a bebida deixa de ser uma escolha ocasional e passa a ser vista como a única maneira de enfrentar o cansaço.

Embora a substância aumente temporariamente o estado de alerta, ela não substitui as horas de descanso nem resolve as causas da fadiga.

A quantidade ingerida, a sensibilidade de cada pessoa e até o horário de consumo fazem diferença. Entender esses fatores ajuda a avaliar se o hábito está contribuindo para a disposição ou prejudicando outras partes da rotina.

O que a cafeína faz no organismo quando consumida pela manhã?

A cafeína atua no sistema nervoso central e bloqueia a ação da adenosina, substância que participa da sinalização da sonolência.

Com isso, a pessoa pode se sentir mais desperta e concentrada por algum tempo. O estímulo, porém, não elimina a necessidade de recuperação do organismo.

O consumo frequente também pode levar à tolerância: com o passar do tempo, algumas pessoas percebem menos os efeitos da mesma quantidade e passam a buscar doses maiores.

Já a interrupção repentina do hábito pode provocar dor de cabeça, sonolência e dificuldade de concentração.

Tomar energético todos os dias pode prejudicar o sono?

Sim, dependendo da dose e do horário. A cafeína permanece no organismo por várias horas, mesmo quando a sensação de estímulo já diminuiu.

Um estudo publicado em 2025 na revista científica Sleep observou que uma dose de 400 miligramas afetou o início e a estrutura do sono quando consumida até 12 horas antes de dormir.

Os pesquisadores também identificaram maior fragmentação do descanso com a ingestão até oito horas antes de deitar.

É importante considerar que a pesquisa avaliou uma dose elevada, e não significa que qualquer quantidade consumida pela manhã terá o mesmo efeito. A resposta varia entre indivíduos.

Qual é a quantidade de cafeína considerada segura por dia?

Para a maioria dos adultos saudáveis, até 400 miligramas diários é uma quantidade geralmente considerada segura pela agência reguladora norte-americana FDA.

Isso não significa que seja uma meta de consumo ou que todos tolerem essa dose da mesma maneira.

Outro cuidado é somar as fontes ao longo do dia: café, chá, chocolate e energéticos também podem conter cafeína.

Como a concentração varia bastante entre bebidas e marcas, conferir o rótulo ajuda a acompanhar a ingestão total. Em excesso, a substância pode provocar palpitações, ansiedade e alterações do sono.

Como ter mais disposição sem depender de bebidas estimulantes?

A cafeína pode mascarar temporariamente o cansaço, mas não substitui hábitos que sustentam o funcionamento do organismo. Algumas medidas ajudam a construir uma rotina mais equilibrada:

Regularidade do sono : manter horários consistentes para dormir e acordar favorece o descanso.

: manter horários consistentes para dormir e acordar favorece o descanso. Hidratação : beber água ao longo do dia ajuda a evitar sintomas associados à ingestão insuficiente de líquidos.

: beber água ao longo do dia ajuda a evitar sintomas associados à ingestão insuficiente de líquidos. Alimentação variada : refeições equilibradas contribuem para o fornecimento de nutrientes e energia.

: refeições equilibradas contribuem para o fornecimento de nutrientes e energia. Atividade física: a prática regular de exercícios pode favorecer o bem-estar e a qualidade do sono.

Para quem deseja reduzir a cafeína, diminuir o consumo gradualmente pode ser mais confortável do que interromper o hábito de uma vez.

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Existe energético sem cafeína?

Sim. Uma das alternativas apresentadas nesse segmento é a HydraBlast, marca de bebidas funcionais que oferece uma versão sem cafeína e sem açúcar.

A lata de 269 ml, no sabor Red Lemon, reúne água de coco, eletrólitos, taurina, vitaminas do complexo B e extrato de beterraba.

A empresa apresenta o produto como uma opção para quem busca uma bebida funcional sem recorrer ao estimulante. A composição, porém, não deve ser confundida com uma solução para privação de sono ou tratamento do cansaço.

A disposição ao longo do dia continua dependendo de fatores como descanso, alimentação e condições individuais de saúde.

