Movimentos controlados podem trabalhar diferentes regiões dos inferiores. Conheça uma sequência que combina força, equilíbrio e resistência muscular.

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Fortalecer as pernas não depende apenas de exercícios com pesos ou aparelhos de academia. O Pilates solo também pode trabalhar os músculos dos membros inferiores por meio de movimentos controlados, que exigem força, equilíbrio e consciência corporal.

A prática utiliza o peso do próprio corpo como resistência e permite explorar diferentes grupos musculares em uma mesma sequência.

Coxas, glúteos e musculatura posterior das pernas participam de movimentos que também desafiam a estabilidade do tronco e da região pélvica.

Para quem deseja incluir esse tipo de atividade na rotina, alguns exercícios ajudam a desenvolver força e resistência muscular, desde que sejam realizados com atenção à postura e aos limites individuais.

Quais exercícios de Pilates solo ajudam a fortalecer as pernas?

A sequência reúne cinco movimentos que trabalham diferentes regiões dos membros inferiores.

A execução deve ser gradual, sem compensações ou movimentos bruscos. Iniciantes podem precisar de adaptações e orientação de um profissional de Pilates.

1. Side Kick (chutes laterais)

Foco: glúteos, coxas e musculatura lateral das pernas.

Deite-se de lado, mantenha o tronco estável e eleve a perna de cima. Faça movimentos controlados para a frente e para trás, evitando balançar o quadril.

O desafio está em movimentar a perna sem perder o alinhamento do corpo, recrutando a musculatura dos glúteos e das coxas.

2. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

Foco: glúteos e parte posterior das coxas.

Deitada de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Eleve o quadril até formar uma linha entre os ombros e os joelhos e, em seguida, retorne lentamente.

Além de fortalecer a região posterior das pernas, o movimento exige controle da pelve durante a subida e a descida.

3. Inner Thigh Lifts (elevação da parte interna da coxa)

Foco: músculos adutores da coxa.

Deite-se de lado, flexione a perna de cima e apoie o pé à frente do corpo. Mantenha a perna de baixo estendida e eleve-a lentamente, retornando sem deixar que caia de uma vez. O exercício concentra o trabalho na musculatura interna das coxas.

4. Single Leg Circles (círculos com uma perna)

Foco: controle dos membros inferiores e estabilidade do core.

Deitada de costas, estenda uma perna em direção ao teto e desenhe círculos pequenos no ar.

Mantenha o quadril estável, alterne o sentido do movimento e depois troque de lado. O objetivo é controlar a perna sem deixar que a pelve acompanhe os círculos.

5. Swimming (natação)

Foco: cadeia posterior, incluindo glúteos e musculatura das pernas.

Deite-se de barriga para baixo, estenda braços e pernas e eleve-os levemente. Faça movimentos alternados e contínuos, como se estivesse nadando.

A sequência exige resistência muscular e trabalha a região posterior do corpo. O movimento deve ser confortável, sem forçar a lombar ou elevar os membros além do que é possível controlar.

