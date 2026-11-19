Os movimentos trabalham diferentes regiões do abdômen e ajudam a desenvolver estabilidade e controle corporal. Conheça a sequência.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Pilates é conhecido por trabalhar força, flexibilidade e consciência corporal por meio de movimentos controlados.

Entre os grupos musculares envolvidos na prática está o core, conjunto de músculos que estabiliza o tronco e participa de atividades simples do cotidiano, como caminhar, sentar e manter a postura.

Quando o assunto é fortalecer a barriga, alguns exercícios do método chamam atenção pela exigência de controle abdominal e coordenação.

O trabalho não se limita à aparência: uma musculatura central mais forte também contribui para a estabilidade do corpo. Conheça quatro movimentos que podem fazer parte de uma aula de Pilates.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o abdômen?

1. The Hundred (Cem)

Deitada de barriga para cima, eleve a cabeça e os ombros, mantenha as pernas elevadas e estenda os braços ao lado do corpo. Faça pequenos movimentos com os braços enquanto controla a respiração.

O exercício trabalha a resistência abdominal e a estabilidade do tronco. A atenção deve estar na manutenção da posição, sem tensionar excessivamente o pescoço ou perder o controle da região lombar.

2. Single Leg Stretch (Alongamento de uma perna)

Deitada de costas, aproxime um joelho do peito enquanto estende a outra perna em diagonal. Alterne os lados de maneira coordenada, mantendo o abdômen ativo durante o movimento.

LEIA TAMBÉM: Esfoliante de açúcar, sal ou arroz: qual é a diferença entre eles?

A sequência trabalha a musculatura abdominal e exige coordenação entre braços, pernas e tronco. O ideal é evitar movimentos bruscos ou deixar a lombar perder o alinhamento.

3. Criss Cross (Abdominal cruzado)

Com as mãos atrás da cabeça e as pernas elevadas, aproxime o cotovelo direito do joelho esquerdo enquanto estende a outra perna. Depois, alterne os lados com movimentos controlados.

O exercício dá ênfase aos músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen. Mais importante do que aproximar o cotovelo do joelho é realizar a rotação do tronco sem puxar a cabeça com as mãos.

4. Double Leg Stretch (Alongamento de duas pernas)

Comece deitada de costas, com os joelhos próximos ao peito. Em seguida, estenda simultaneamente os braços e as pernas, mantendo o abdômen ativo, e retorne à posição inicial com controle.

O movimento trabalha a resistência abdominal e a estabilidade do core. A extensão das pernas deve respeitar os limites de cada pessoa, sem provocar desconforto na lombar.

