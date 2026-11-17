A prática em salas aquecidas desperta interesse, mas será que o calor faz diferença nos resultados? Veja o que as pesquisas já descobriram.

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Praticar yoga em uma sala aquecida pode parecer um desafio para quem não está acostumado a temperaturas elevadas. Ainda assim, o hot yoga vem despertando interesse por reunir posturas, exercícios respiratórios e exposição ao calor em uma mesma atividade.

A modalidade também chama a atenção de pesquisadores interessados em entender como esses estímulos influenciam o organismo.

Entre os pontos investigados estão a saúde dos vasos sanguíneos, o condicionamento físico e a qualidade de vida. Mas existe uma diferença importante entre os efeitos do yoga e aqueles que podem ser associados especificamente à temperatura elevada.

Pesquisas indicam que parte dos benefícios aparece mesmo quando a atividade é realizada em ambientes sem aquecimento.

O médico Guilherme Storch, especialista em Medicina Preventiva e praticante de hot yoga em estúdios como o Vidya, em São Paulo, acompanha esse interesse pela relação entre movimento, calor e saúde. A seguir, entenda o que já se sabe sobre a modalidade e quais cuidados considerar antes de começar.

Quais são os benefícios do hot yoga para a saúde?

1. Pode contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos

Um estudo publicado em 2018 acompanhou adultos sedentários de 40 a 60 anos durante 12 semanas de prática de yoga, em salas aquecidas a 40,5 °C ou em temperatura ambiente.

Os pesquisadores observaram melhora na função dos vasos sanguíneos entre os participantes que praticaram sem aquecimento. Já o grupo que fez hot yoga apresentou redução maior no percentual de gordura corporal.

Os resultados mostram que o calor não é necessariamente responsável pelos efeitos cardiovasculares associados à atividade.

“Essa é uma ótima notícia: quem não se sente bem numa sala quente não fica de fora. O movimento faz boa parte do trabalho. O melhor yoga é aquele que a pessoa consegue praticar e manter”, observa Storch.

2. Pode complementar os cuidados de pacientes com insuficiência cardíaca

Em 2024, uma pesquisa apresentada no congresso Heart Failure, da Sociedade Europeia de Cardiologia, identificou melhoras em indicadores cardíacos e na capacidade de realizar atividades cotidianas entre pacientes que combinaram o tratamento medicamentoso com sessões de yoga.

O estudo envolveu 85 pessoas e avaliou uma prática suave, com respiração, meditação e relaxamento. A atividade era realizada em casa uma vez por semana, após orientação profissional.

O resultado não significa que o yoga substitua medicamentos ou acompanhamento médico, mas aponta possibilidades para seu uso complementar.

3. Pode favorecer o bem-estar e a qualidade de vida

A combinação de movimento, respiração e concentração também pode integrar uma rotina voltada ao controle do estresse, ao equilíbrio e à percepção corporal. Esses aspectos são relevantes para o envelhecimento saudável, especialmente quando ajudam a manter a regularidade da atividade física.

“Quando falo em longevidade, falo de continuar fazendo as coisas do dia a dia com autonomia. Quero ver a pessoa se movimentando com mais facilidade, dormindo melhor e mantendo o que começou. É aí que o yoga mostra o seu valor”, afirma o médico.

O calor potencializa os efeitos do hot yoga?

Ainda não há evidências suficientes para afirmar que praticar yoga em uma sala aquecida seja melhor para a saúde cardiovascular do que realizar a mesma atividade em temperatura ambiente.

Uma pesquisa sobre sauna, por exemplo, identificou benefícios adicionais para alguns indicadores cardiovasculares quando a exposição ao calor foi combinada ao exercício.

No entanto, sauna e hot yoga são práticas diferentes, com condições de temperatura, duração e esforço distintas. Portanto, os resultados não podem ser transferidos diretamente de uma modalidade para outra.

“A temperatura faz parte da dose. Olho para o tempo de permanência, a intensidade da aula, os remédios que a pessoa usa e como o corpo dela responde. Mais calor não significa resultado melhor”, explica Storch.