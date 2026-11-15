Treino de glúteos: 4 exercícios para definir e empinar o bumbum sem academia

Fortaleça e defina os glúteos sem sair de casa com quatro exercícios práticos e eficientes para incluir na sua rotina. Confira o treino!

por Eduarda Barreto
Treino de glúteos: 4 exercícios para definir e empinar o bumbum sem academia
Imagem de bumbum definido - Magnific

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Fortalecer os glúteos é um dos objetivos de quem deseja melhorar o condicionamento físico e trabalhar a musculatura das pernas e do quadril.

A boa notícia é que não é necessário frequentar uma academia para começar: alguns exercícios com o peso do próprio corpo podem ser realizados em casa, desde que sejam feitos com regularidade e atenção à postura.

Os músculos dos glúteos participam de movimentos importantes, como caminhar, subir escadas, agachar e estabilizar o quadril.

Por isso, incluir exercícios específicos na rotina ajuda não apenas a desenvolver a região, mas também a melhorar a força e a estabilidade corporal.

4 movimentos para montar um treino de glúteos em casa

1. Agachamento tradicional

O agachamento é um dos exercícios mais conhecidos para fortalecer os membros inferiores. Durante o movimento, os glúteos e os músculos das coxas são ativados, contribuindo para o desenvolvimento da força e da resistência.

Como fazer:

  • Fique em pé, com os pés afastados na largura dos quadris ou dos ombros.
  • Mantenha a coluna alinhada e o abdômen contraído.
  • Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar em uma cadeira.
  • Desça até onde conseguir sem perder a postura.
  • Empurre o chão com os pés e retorne à posição inicial.
  • Repetições: faça de 12 a 15 movimentos, em três séries.

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Evite deixar os joelhos caírem para dentro e procure manter os pés apoiados no chão durante toda a execução.

2. Elevação pélvica

A elevação pélvica é uma ótima opção para trabalhar diretamente os glúteos. O exercício fortalece principalmente essa musculatura e pode ser realizado sem equipamentos, utilizando apenas um colchonete.

Como fazer:

  • Deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão.
  • Deixe os braços ao lado do corpo.
  • Contraia os glúteos e eleve o quadril até formar uma linha entre os ombros e os joelhos.
  • Faça uma breve pausa no alto, sem arquear excessivamente a lombar.
  • Retorne lentamente à posição inicial.
  • Repetições: faça de 12 a 15 movimentos, em três séries.

Para aproveitar melhor o exercício, concentre a força nos glúteos e evite impulsionar o corpo com as costas.

3. Coice de glúteo

O coice de glúteo é um movimento realizado em quatro apoios que trabalha a musculatura da região posterior do quadril. Ele também exige estabilidade do abdômen para manter o corpo firme durante a execução.

Como fazer:

  • Apoie as mãos e os joelhos no chão, mantendo os braços alinhados aos ombros.
  • Contraia o abdômen e mantenha a coluna neutra.
  • Com o joelho flexionado, eleve uma perna para trás e para cima.
  • Retorne devagar, sem apoiar completamente o joelho, se conseguir manter o controle.
  • Repita o movimento com a outra perna.
  • Repetições: faça de 12 a 15 movimentos em cada lado, em três séries.

Evite elevar a perna além do limite da sua mobilidade ou movimentar excessivamente a lombar.

4. Abdução de quadril deitada

A abdução de quadril deitada ajuda a fortalecer a região lateral dos glúteos, especialmente os músculos responsáveis pela estabilidade da pelve. É um exercício simples, mas que exige controle para evitar movimentos compensatórios.

Como fazer:

  • Deite-se de lado, com as pernas estendidas e alinhadas.
  • Apoie a cabeça no braço e mantenha o abdômen levemente contraído.
  • Eleve a perna de cima em direção ao teto, sem girar o quadril para trás.
  • Faça uma pequena pausa e desça lentamente.
  • Troque de lado depois de completar as repetições.
  • Repetições: faça de 12 a 15 movimentos para cada perna, em três séries.

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O ideal é realizar o movimento sem impulso, mantendo o tronco estável e respeitando a amplitude confortável.

Como organizar o treino de glúteos em casa?

Para começar, faça alguns minutos de aquecimento com movimentos leves, como caminhada no lugar e mobilidade do quadril.

Depois, execute os quatro exercícios respeitando os intervalos de descanso. Uma sugestão é realizar o treino de duas a três vezes por semana, com dias de recuperação entre as sessões.

Quando os movimentos ficarem mais fáceis, é possível aumentar gradualmente as repetições, utilizar uma faixa elástica ou acrescentar carga adequada. A regularidade é importante, mas o descanso também faz parte do processo de fortalecimento muscular.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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