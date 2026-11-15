Treino de glúteos: 4 exercícios para definir e empinar o bumbum sem academia
Fortaleça e defina os glúteos sem sair de casa com quatro exercícios práticos e eficientes para incluir na sua rotina. Confira o treino!
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Fortalecer os glúteos é um dos objetivos de quem deseja melhorar o condicionamento físico e trabalhar a musculatura das pernas e do quadril.
A boa notícia é que não é necessário frequentar uma academia para começar: alguns exercícios com o peso do próprio corpo podem ser realizados em casa, desde que sejam feitos com regularidade e atenção à postura.
Os músculos dos glúteos participam de movimentos importantes, como caminhar, subir escadas, agachar e estabilizar o quadril.
Por isso, incluir exercícios específicos na rotina ajuda não apenas a desenvolver a região, mas também a melhorar a força e a estabilidade corporal.
4 movimentos para montar um treino de glúteos em casa
1. Agachamento tradicional
O agachamento é um dos exercícios mais conhecidos para fortalecer os membros inferiores. Durante o movimento, os glúteos e os músculos das coxas são ativados, contribuindo para o desenvolvimento da força e da resistência.
Como fazer:
- Fique em pé, com os pés afastados na largura dos quadris ou dos ombros.
- Mantenha a coluna alinhada e o abdômen contraído.
- Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar em uma cadeira.
- Desça até onde conseguir sem perder a postura.
- Empurre o chão com os pés e retorne à posição inicial.
- Repetições: faça de 12 a 15 movimentos, em três séries.
Evite deixar os joelhos caírem para dentro e procure manter os pés apoiados no chão durante toda a execução.
2. Elevação pélvica
A elevação pélvica é uma ótima opção para trabalhar diretamente os glúteos. O exercício fortalece principalmente essa musculatura e pode ser realizado sem equipamentos, utilizando apenas um colchonete.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão.
- Deixe os braços ao lado do corpo.
- Contraia os glúteos e eleve o quadril até formar uma linha entre os ombros e os joelhos.
- Faça uma breve pausa no alto, sem arquear excessivamente a lombar.
- Retorne lentamente à posição inicial.
- Repetições: faça de 12 a 15 movimentos, em três séries.
Para aproveitar melhor o exercício, concentre a força nos glúteos e evite impulsionar o corpo com as costas.
3. Coice de glúteo
O coice de glúteo é um movimento realizado em quatro apoios que trabalha a musculatura da região posterior do quadril. Ele também exige estabilidade do abdômen para manter o corpo firme durante a execução.
Como fazer:
- Apoie as mãos e os joelhos no chão, mantendo os braços alinhados aos ombros.
- Contraia o abdômen e mantenha a coluna neutra.
- Com o joelho flexionado, eleve uma perna para trás e para cima.
- Retorne devagar, sem apoiar completamente o joelho, se conseguir manter o controle.
- Repita o movimento com a outra perna.
- Repetições: faça de 12 a 15 movimentos em cada lado, em três séries.
Evite elevar a perna além do limite da sua mobilidade ou movimentar excessivamente a lombar.
4. Abdução de quadril deitada
A abdução de quadril deitada ajuda a fortalecer a região lateral dos glúteos, especialmente os músculos responsáveis pela estabilidade da pelve. É um exercício simples, mas que exige controle para evitar movimentos compensatórios.
Como fazer:
- Deite-se de lado, com as pernas estendidas e alinhadas.
- Apoie a cabeça no braço e mantenha o abdômen levemente contraído.
- Eleve a perna de cima em direção ao teto, sem girar o quadril para trás.
- Faça uma pequena pausa e desça lentamente.
- Troque de lado depois de completar as repetições.
- Repetições: faça de 12 a 15 movimentos para cada perna, em três séries.
O ideal é realizar o movimento sem impulso, mantendo o tronco estável e respeitando a amplitude confortável.
Como organizar o treino de glúteos em casa?
Para começar, faça alguns minutos de aquecimento com movimentos leves, como caminhada no lugar e mobilidade do quadril.
Depois, execute os quatro exercícios respeitando os intervalos de descanso. Uma sugestão é realizar o treino de duas a três vezes por semana, com dias de recuperação entre as sessões.
Quando os movimentos ficarem mais fáceis, é possível aumentar gradualmente as repetições, utilizar uma faixa elástica ou acrescentar carga adequada. A regularidade é importante, mas o descanso também faz parte do processo de fortalecimento muscular.