5 exercícios de Pilates para afinar a cintura e tonificar o bumbum

Movimentos que trabalham o abdômen, os quadris e a região posterior do corpo podem ajudar a fortalecer áreas importantes. Veja como fazer!

por Myllena Wu
5 exercícios de Pilates para afinar a cintura e tonificar o bumbum
Imagem de um exercício do pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Fortalecer o abdômen e desenvolver os glúteos está entre os objetivos de quem busca uma rotina de exercícios mais completa.

Nesse contexto, o Pilates reúne movimentos que trabalham força, equilíbrio, coordenação e controle corporal, com atenção especial à postura e à execução.

Alguns exercícios da modalidade recrutam os músculos abdominais, incluindo os oblíquos, enquanto outros dão ênfase aos glúteos e à musculatura das pernas.

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A combinação pode contribuir para o fortalecimento dessas regiões e para uma aparência muscular mais definida ao longo do tempo, quando associada à prática regular.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer a cintura e os glúteos?

1. Criss Cross

  • Deitada de barriga para cima, coloque as mãos atrás da cabeça e mantenha as pernas elevadas. Aproxime o cotovelo direito do joelho esquerdo, enquanto estende a outra perna. Em seguida, alterne os lados, realizando o movimento de maneira controlada.

O Criss Cross trabalha principalmente os músculos abdominais oblíquos, envolvidos nos movimentos de rotação do tronco. Também exige coordenação e controle da região central do corpo.

2. Side Kick (chutes laterais)

  • Deite-se de lado, mantenha o abdômen contraído e deixe o tronco estável. Movimente a perna de cima para a frente e para trás, sem balançar o quadril ou perder o alinhamento corporal. Depois, troque o lado.

O exercício ativa os glúteos e os músculos laterais do quadril, importantes para a estabilidade da pelve e o controle dos movimentos das pernas.

3. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

  • Deitada de costas, flexione os joelhos e apoie os pés no solo, mantendo os braços ao lado do corpo. Eleve o quadril lentamente, formando uma linha entre os ombros e os joelhos, e retorne à posição inicial com controle.

A ponte de ombros fortalece os glúteos e os músculos posteriores das coxas. A execução também exige participação da musculatura abdominal para estabilizar o tronco.

4. Side Bend (flexão lateral)

  • Sentada de lado, apoie uma das mãos no solo e mantenha as pernas posicionadas de acordo com a variação do exercício. Eleve o quadril, sustentando o corpo e formando uma linha alongada. Retorne devagar e repita o movimento do outro lado.

A flexão lateral trabalha os oblíquos, os glúteos e a estabilidade do tronco, além de exigir força nos braços e controle corporal.

5. Swimming (natação)

  • Deitada de barriga para baixo, estenda os braços à frente e mantenha as pernas alongadas. Eleve o braço direito junto com a perna esquerda e, depois, alterne para o braço esquerdo e a perna direita. Faça os movimentos sem forçar a região lombar.

O Swimming fortalece a musculatura posterior do corpo, incluindo glúteos e músculos das costas, além de trabalhar coordenação e estabilidade.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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