Beach tennis, vôlei de praia e futevôlei: 5 erros que podem causar dores e lesões

A diversão na areia pode terminar em dor quando alguns cuidados ficam de lado. Veja como proteger ombros e cotovelos durante os jogos.

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Com a chegada do verão, as quadras de areia voltam a reunir pessoas em busca de diversão e atividade física.

Beach tennis, vôlei de praia e futevôlei costumam ganhar espaço nessa época, mas o entusiasmo para jogar também pode levar a excessos, principalmente entre quem passa a semana sem treinar e concentra várias partidas no fim de semana.

O problema não está necessariamente na modalidade escolhida, mas na forma como o corpo é preparado para o esforço.

Movimentos repetitivos, fadiga e falta de fortalecimento podem sobrecarregar articulações como ombros e cotovelos. Em alguns casos, o desconforto que aparece depois do jogo pode evoluir para uma lesão persistente.

O ortopedista Raphael Ferreira Jorge, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, chama atenção para a mudança repentina na intensidade dos exercícios.

“O principal fator é a mudança abrupta na intensidade da atividade física, muitas vezes associada à fadiga, técnica inadequada e falta de fortalecimento muscular”, explica.

Quais erros podem causar lesões nos esportes de areia?

Imagem de uma partida de vôlei de praia - Unsplash/Stephen Han

1. Concentrar muitas partidas no fim de semana

Quem pratica atividade física apenas ocasionalmente pode exigir mais dos músculos e tendões do que eles estão preparados para suportar. A concentração de jogos em poucos dias, sem estímulos regulares ao longo da semana, aumenta a sobrecarga.

“A prática esportiva aos finais de semana pode ser benéfica. O problema é a ausência de preparação e a concentração excessiva de carga em poucos dias”, ressalta o médico.

2. Ignorar o fortalecimento muscular

O preparo físico não deve ficar restrito aos momentos de jogo. No caso dos membros superiores, o especialista recomenda atenção ao manguito rotador, aos estabilizadores da escápula e à musculatura do antebraço, estruturas importantes para a estabilidade e os movimentos dos braços.

3. Repetir movimentos mesmo com fadiga

Saques, cortadas e smashes exigem bastante dos ombros, especialmente quando repetidos durante partidas longas.

No beach tennis, o cotovelo também participa da transmissão de força entre braço, antebraço e raquete.

Já no vôlei de praia, saques e ataques aumentam a demanda sobre o ombro.

No futevôlei, os braços são menos exigidos nos movimentos habituais, mas quedas e apoios na areia podem provocar lesões traumáticas.

4. Descuidar da técnica e do aquecimento

A execução inadequada dos movimentos e a falta de preparação antes das partidas podem contribuir para a sobrecarga. O aquecimento, o aperfeiçoamento técnico e o aumento gradual do tempo de prática estão entre as medidas recomendadas pelo ortopedista.

5. Continuar jogando apesar da dor

Desconforto persistente, perda de força e dificuldade para movimentar o braço não devem ser tratados como parte normal do jogo. “Uma epicondilite lateral pode evoluir para um quadro persistente, com dificuldade para segurar objetos, trabalhar e realizar atividades simples do cotidiano”, alerta Raphael.

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Como identificar sinais de lesão no ombro e no cotovelo?

No ombro , dificuldade para levantar o braço, perda de força e dor noturna que prejudica o sono merecem avaliação.

, dificuldade para levantar o braço, perda de força e dor noturna que prejudica o sono merecem avaliação. No cotovelo, dor ao apertar a mão, segurar objetos ou levantar uma garrafa pode indicar comprometimento dos tendões. Formigamento persistente e perda de sensibilidade também precisam ser investigados.

Quedas acompanhadas de dor intensa, deformidade ou incapacidade de movimentar a articulação exigem atendimento médico imediato. O especialista alerta ainda para o risco de usar medicamentos apenas para mascarar os sintomas e continuar jogando.

O que fazer para evitar lesões nos esportes de verão?

A prevenção envolve manter uma rotina de fortalecimento, aumentar a intensidade dos jogos gradualmente, aquecer antes das partidas e respeitar os períodos de recuperação.

Ao perceber dor, a orientação é reduzir temporariamente as atividades que provocam os sintomas e procurar avaliação profissional se o desconforto persistir ou limitar os movimentos.

A maioria dos quadros de sobrecarga no ombro e no cotovelo pode começar com tratamento conservador, como fisioterapia, fortalecimento progressivo e ajustes na técnica. A indicação depende, porém, da avaliação de cada caso.

O Dr. Raphael Ferreira Jorge reforça que a proposta não é afastar os praticantes das quadras, mas ajudar a manter a atividade física sem comprometer as articulações.

“O objetivo é permitir que as pessoas pratiquem esportes por muitos anos, preservando a função das articulações e evitando tratamentos desnecessários”, conclui.