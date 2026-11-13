Beach tennis, vôlei de praia e futevôlei: 5 erros que podem causar dores e lesões
A diversão na areia pode terminar em dor quando alguns cuidados ficam de lado. Veja como proteger ombros e cotovelos durante os jogos.
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Com a chegada do verão, as quadras de areia voltam a reunir pessoas em busca de diversão e atividade física.
Beach tennis, vôlei de praia e futevôlei costumam ganhar espaço nessa época, mas o entusiasmo para jogar também pode levar a excessos, principalmente entre quem passa a semana sem treinar e concentra várias partidas no fim de semana.
O problema não está necessariamente na modalidade escolhida, mas na forma como o corpo é preparado para o esforço.
Movimentos repetitivos, fadiga e falta de fortalecimento podem sobrecarregar articulações como ombros e cotovelos. Em alguns casos, o desconforto que aparece depois do jogo pode evoluir para uma lesão persistente.
O ortopedista Raphael Ferreira Jorge, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, chama atenção para a mudança repentina na intensidade dos exercícios.
“O principal fator é a mudança abrupta na intensidade da atividade física, muitas vezes associada à fadiga, técnica inadequada e falta de fortalecimento muscular”, explica.
Quais erros podem causar lesões nos esportes de areia?
1. Concentrar muitas partidas no fim de semana
Quem pratica atividade física apenas ocasionalmente pode exigir mais dos músculos e tendões do que eles estão preparados para suportar. A concentração de jogos em poucos dias, sem estímulos regulares ao longo da semana, aumenta a sobrecarga.
“A prática esportiva aos finais de semana pode ser benéfica. O problema é a ausência de preparação e a concentração excessiva de carga em poucos dias”, ressalta o médico.
2. Ignorar o fortalecimento muscular
O preparo físico não deve ficar restrito aos momentos de jogo. No caso dos membros superiores, o especialista recomenda atenção ao manguito rotador, aos estabilizadores da escápula e à musculatura do antebraço, estruturas importantes para a estabilidade e os movimentos dos braços.
3. Repetir movimentos mesmo com fadiga
Saques, cortadas e smashes exigem bastante dos ombros, especialmente quando repetidos durante partidas longas.
- No beach tennis, o cotovelo também participa da transmissão de força entre braço, antebraço e raquete.
- Já no vôlei de praia, saques e ataques aumentam a demanda sobre o ombro.
- No futevôlei, os braços são menos exigidos nos movimentos habituais, mas quedas e apoios na areia podem provocar lesões traumáticas.
4. Descuidar da técnica e do aquecimento
A execução inadequada dos movimentos e a falta de preparação antes das partidas podem contribuir para a sobrecarga. O aquecimento, o aperfeiçoamento técnico e o aumento gradual do tempo de prática estão entre as medidas recomendadas pelo ortopedista.
5. Continuar jogando apesar da dor
Desconforto persistente, perda de força e dificuldade para movimentar o braço não devem ser tratados como parte normal do jogo. “Uma epicondilite lateral pode evoluir para um quadro persistente, com dificuldade para segurar objetos, trabalhar e realizar atividades simples do cotidiano”, alerta Raphael.
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Como identificar sinais de lesão no ombro e no cotovelo?
- No ombro, dificuldade para levantar o braço, perda de força e dor noturna que prejudica o sono merecem avaliação.
- No cotovelo, dor ao apertar a mão, segurar objetos ou levantar uma garrafa pode indicar comprometimento dos tendões. Formigamento persistente e perda de sensibilidade também precisam ser investigados.
Quedas acompanhadas de dor intensa, deformidade ou incapacidade de movimentar a articulação exigem atendimento médico imediato. O especialista alerta ainda para o risco de usar medicamentos apenas para mascarar os sintomas e continuar jogando.
O que fazer para evitar lesões nos esportes de verão?
A prevenção envolve manter uma rotina de fortalecimento, aumentar a intensidade dos jogos gradualmente, aquecer antes das partidas e respeitar os períodos de recuperação.
Ao perceber dor, a orientação é reduzir temporariamente as atividades que provocam os sintomas e procurar avaliação profissional se o desconforto persistir ou limitar os movimentos.
A maioria dos quadros de sobrecarga no ombro e no cotovelo pode começar com tratamento conservador, como fisioterapia, fortalecimento progressivo e ajustes na técnica. A indicação depende, porém, da avaliação de cada caso.
O Dr. Raphael Ferreira Jorge reforça que a proposta não é afastar os praticantes das quadras, mas ajudar a manter a atividade física sem comprometer as articulações.
“O objetivo é permitir que as pessoas pratiquem esportes por muitos anos, preservando a função das articulações e evitando tratamentos desnecessários”, conclui.