4 exercícios de Pilates para melhorar o condicionamento físico sem academia

Uma rotina mais ativa pode começar na sala de casa. Veja movimentos inspirados no Pilates que ajudam a fortalecer diferentes regiões do corpo.

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Manter o corpo ativo nem sempre exige equipamentos ou uma estrutura completa de academia.

Com movimentos que utilizam o próprio peso corporal, é possível trabalhar diferentes grupos musculares, desenvolver a coordenação e melhorar a mobilidade durante a rotina.

O Pilates reúne exercícios que combinam força, respiração e controle dos movimentos. A prática pode contribuir para o condicionamento físico e a disposição, especialmente quando realizada com regularidade e respeitando os limites individuais.

Para quem deseja começar a se movimentar em casa, alguns exercícios tradicionais da modalidade são alternativas para trabalhar o abdômen, as costas, as pernas e a flexibilidade. Confira quatro opções e saiba como executá-las.

Quais exercícios de Pilates ajudam a melhorar o condicionamento físico?

Os movimentos a seguir trabalham diferentes capacidades físicas, como resistência muscular, estabilidade e mobilidade. A execução deve ser controlada, sem pressa e com atenção à postura.

1. Single Leg Stretch (alongamento de uma perna)

Deitada de costas, eleve a cabeça e os ombros, aproximando um dos joelhos do peito enquanto estende a outra perna em diagonal. Alterne os lados em movimentos contínuos e controlados.

O exercício trabalha principalmente a musculatura abdominal, além de exigir coordenação entre braços, pernas e tronco. Com a repetição, também contribui para desenvolver a resistência muscular.

2. Swimming (natação)

De bruços, com os braços estendidos à frente, eleve simultaneamente o braço direito e a perna esquerda. Depois, alterne os lados em movimentos ritmados, como se estivesse nadando.

A atividade recruta músculos das costas, dos glúteos e dos ombros. Também trabalha a coordenação e a estabilidade corporal, já que exige controle do tronco durante as alternâncias.

3. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

Deitada de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Eleve o quadril lentamente, articulando a coluna, sustente a posição por alguns segundos e retorne à posição inicial de maneira controlada.

A ponte de ombros fortalece glúteos, pernas e abdômen. O movimento também exige controle corporal e ajuda a desenvolver resistência muscular na região do quadril.

4. Standing Roll Down (rolamento da coluna em pé)

Em pé, com os pés afastados na largura do quadril, inspire e, ao expirar, incline a cabeça e o tronco para a frente, desenrolando a coluna gradualmente. Depois, retorne devagar à posição inicial.

Diferentemente dos exercícios anteriores, o foco está na mobilidade da coluna e na flexibilidade da parte posterior das pernas. O movimento também estimula a consciência corporal e o controle da postura.

