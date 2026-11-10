6 em cada 10 brasileiros já se incomodaram com outros passageiros em voos
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Viajar de avião exige dividir um espaço limitado com passageiros que possuem hábitos e expectativas diferentes.
Nesse cenário, algumas atitudes podem comprometer o conforto de quem está por perto, mesmo quando não existem regras específicas de convivência.
Uma pesquisa da Booking.com, plataforma de reservas de acomodações, voos e outros serviços de viagem, aponta que 62% dos brasileiros já se incomodaram com o comportamento de outra pessoa durante um voo.
Chutes no banco e barulho sem fones lideram reclamações
Entre as atitudes que mais incomodam os passageiros brasileiros, os chutes no encosto do assento aparecem em primeiro lugar, citados por 50% dos entrevistados.
Em seguida, está o hábito de assistir a vídeos ou ouvir música sem utilizar fones de ouvido, mencionado por 33%.
A alimentação também aparece entre os motivos de reclamação. Um em cada quatro brasileiros (25%) afirma se incomodar com passageiros que levam refeições com cheiro forte ou fazem muita sujeira. O mesmo percentual relata desconforto com pessoas que reclinam o assento durante as refeições.
Comportamentos após o pouso também geram reclamações
Os incômodos não terminam quando o avião aterrissa. Para 39% dos entrevistados, uma das atitudes mais frustrantes é quando passageiros se levantam para pegar a bagagem nos compartimentos superiores enquanto o corredor ainda está bloqueado.
Outras situações também aparecem na pesquisa: 28% se incomodam com pessoas que tentam passar à frente dos demais para alcançar voos de conexão, enquanto 25% desaprovam quem faz ligações ou envia mensagens de voz assim que o sinal de celular é restabelecido.
Brasileiros também admitem hábitos que podem incomodar
Apesar de apontarem comportamentos alheios que consideram inconvenientes, os viajantes brasileiros reconhecem que também já tiveram algumas dessas atitudes.
Entre os entrevistados, 17% admitem ter colocado mochilas pequenas no compartimento superior ou embaixo do próprio assento.
Além disso, 16% afirmam já ter ficado sem sapatos durante o voo e 9% dizem ter gravado conteúdo para as redes sociais a bordo.
Como os passageiros lidam com situações desconfortáveis?
Diante de comportamentos inconvenientes, o diálogo aparece como uma das principais alternativas dos brasileiros. Segundo o levantamento, 49% conversariam educadamente com a pessoa para tentar resolver a situação, enquanto 37% procurariam a tripulação de cabine.
Outros 24% afirmam que mudariam de assento, caso houvesse essa possibilidade. A pesquisa também aponta que 55% dos entrevistados se sentiriam confiantes para pedir, de maneira educada, que outro passageiro interrompesse uma atitude incômoda.