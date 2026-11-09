5 exercícios de Pilates para fazer em casa e fortalecer o corpo inteiro

Com movimentos que trabalham diferentes grupos musculares, essa sequência pode ajudar a incluir mais atividade física na rotina dentro de casa.

por Myllena Wu
5 exercícios de Pilates para fazer em casa e fortalecer o corpo inteiro
Imagem de uma mulher praticando pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Manter o corpo ativo nem sempre exige uma academia ou aparelhos específicos. Com um colchonete e um pouco de espaço, é possível experimentar movimentos inspirados no Pilates, modalidade que combina força, controle, respiração e consciência corporal.

Alguns exercícios trabalham diferentes regiões ao mesmo tempo, envolvendo desde a musculatura abdominal até pernas, glúteos, braços e costas. A proposta é executar cada movimento com atenção à postura e à respiração, sem pressa para aumentar a intensidade.

Para quem deseja começar, cinco exercícios clássicos podem servir de referência para uma prática em casa. A execução deve respeitar os limites individuais, especialmente para quem está começando ou tem alguma restrição física.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o corpo inteiro?

1. The Hundred (cem)

Um dos movimentos mais conhecidos do Pilates, o The Hundred trabalha principalmente a região abdominal e o controle respiratório. Para executá-lo, deite-se de costas, eleve a cabeça e os ombros e mantenha as pernas em posição de mesa ou estendidas na diagonal, conforme sua capacidade.

Com os braços estendidos ao lado do corpo, faça pequenos movimentos para cima e para baixo, coordenando-os com a respiração. Quem sentir desconforto no pescoço pode manter a cabeça apoiada no colchonete.

2. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

A ponte de ombros é uma opção para trabalhar glúteos, posteriores das coxas e musculatura estabilizadora do tronco. Comece deitada de costas, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão.

Eleve o quadril lentamente, articulando a coluna de maneira controlada, sem forçar a região lombar. Depois, retorne à posição inicial com calma, evitando deixar o quadril cair de uma vez.

3. Swimming (natação)

Apesar do nome, o Swimming é realizado no solo e ajuda a ativar costas, glúteos, ombros e músculos responsáveis pela estabilidade do tronco.

De bruços, estenda os braços à frente e mantenha as pernas alongadas. Eleve um braço e a perna oposta, alternando os lados em movimentos curtos e controlados. O abdômen deve permanecer ativo, e a lombar não deve ser forçada durante a execução.

4. Side Bend (flexão lateral)

Esse exercício exige equilíbrio e força, especialmente dos braços, ombros, abdômen e quadris. Comece sentada de lado, com os joelhos flexionados e uma das mãos apoiada no chão.

Eleve o quadril, estendendo o outro braço acima da cabeça, e sustente a posição por alguns segundos. Retorne devagar e repita do lado oposto. É importante não forçar o ombro que sustenta o peso do corpo.

5. Single Leg Stretch (alongamento de uma perna)

O Single Leg Stretch trabalha a musculatura abdominal, a estabilidade do core e a coordenação dos movimentos. Deitada de costas, eleve a cabeça e os ombros e aproxime um joelho do peito, enquanto estende a outra perna em diagonal.

Alterne as pernas de maneira fluida, mantendo o abdômen contraído e evitando tensionar o pescoço. Se houver desconforto, mantenha a cabeça apoiada no colchonete.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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