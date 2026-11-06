4 exercícios de Pilates para trabalhar a cintura e fortalecer o core em casa

Movimentos no solo ajudam a trabalhar diferentes grupos musculares, melhorar o controle do tronco e ampliar a mobilidade sem precisar de aparelhos.

por Myllena Wu
4 exercícios de Pilates para trabalhar a cintura e fortalecer o core em casa
Mulher praticando pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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O Pilates combina movimentos controlados, respiração e concentração para trabalhar a força muscular, a flexibilidade e a postura. Parte dos exercícios pode ser feita no solo, com um colchonete e sem aparelhos, o que permite adaptar a prática à rotina de casa.

A região central do corpo, conhecida como core, recebe atenção especial por participar da estabilização do tronco durante diferentes movimentos.

Para quem deseja trabalhar a cintura, alguns exercícios envolvem os músculos abdominais e oblíquos, localizados nas laterais do abdômen.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o core em casa?

1. Criss Cross (abdominal cruzado)

  • Deitada de costas, mantenha as mãos atrás da cabeça, sem puxar o pescoço, e eleve as pernas. Gire o tronco levando o cotovelo direito em direção ao joelho esquerdo, enquanto estende a outra perna. Volte ao centro e alterne os lados, com movimentos lentos e controlados.

O exercício trabalha os músculos oblíquos e exige coordenação entre o tronco e as pernas. Para preservar a postura, evite forçar a região cervical ou acelerar a execução.

2. Side Kick (chutes laterais)

  • Deite-se de lado, com o corpo alinhado e a cabeça apoiada. Contraia suavemente o abdômen e eleve a perna de cima até uma altura confortável, próxima à linha do quadril. Leve-a para a frente e depois para trás, mantendo o tronco estável. Ao terminar, troque de lado.

O movimento mobiliza os quadris e exige controle da musculatura abdominal e lateral do tronco. Evite balançar o corpo para acompanhar a perna.

3. Swimming (natação)

  • De bruços, estenda os braços à frente e mantenha as pernas alongadas. Eleve um braço e a perna oposta, sem forçar a lombar. Alterne os lados em movimentos curtos e controlados, mantendo o abdômen ativo e o pescoço alinhado com a coluna.

A proposta é trabalhar a musculatura das costas e do tronco, além de estimular a coordenação e a estabilidade corporal. A amplitude deve ser confortável, sem necessidade de levantar muito os membros.

4. Mermaid (sereia)

  • Sente-se de lado, com as pernas dobradas de maneira confortável. Apoie uma mão no chão e eleve o braço oposto sobre a cabeça. Incline o tronco lateralmente, alongando a lateral do corpo, e retorne devagar à posição inicial. Repita para o outro lado.

Diferentemente dos movimentos de fortalecimento, a sereia prioriza a mobilidade da coluna, o alongamento dos oblíquos e o controle do tronco.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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